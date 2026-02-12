Οι σέλφι του σμήναρχου-κατάσκοπου, χαμογελώντας με τους Κινέζους που τον στρατολόγησαν

Ήρθαν πλέον στη δημοσιότητα μέχρι και χαρακτηριστικές φωτογραφίες που φανερώνουν τη σχέση που είχε αναπτύξει ο Έλληνας σμήναρχος – κατάσκοπος, με τους Κινέζους που τον στρατολόγησαν.

Είχα προτείνει μία σειρά από μέτρα τα οποία τα είχα καταθέσει στον επιχειρηματία», αποκαλύψεις για «Βιολάντα»

Οι φωτογραφίες του σμήναρχου με τους δύο Κινέζους είναι από το φθινόπωρο του 2024, στο Σινικό Τείχος, στην Κίνα και σύμφωνα με πληροφορίες, τις τράβηξε ο ίδιος ο Έλληνας κατάσκοπος.

Ο ένας από τους δύο που εμφανίζονται μαζί του είναι ο Στίβεν που τον προσέγγισε αρχικά και ο άλλος είναι ανώτερος ιεραρχικά του Στίβεν και είναι ο άνθρωπος που ζήτησε να στρατολογηθεί ο Σμήναρχος:

1,5 χρόνο μετά από αυτές τις φωτογραφίες, ο σμήναρχος είναι ήδη προφυλακισμένος για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας…

Υπενθυμίζεται ότι στην απολογία του, έδωσε λεπτομέρειες για τις πράξεις του λέγοντας ωστόσο, ότι δεν γνώριζε ότι οι πληροφορίες αυτές πήγαιναν σε κράτος, αλλά σε κάποια ιδιωτική συμβουλευτική εταιρεία, ενώ μετά από ένα ταξίδι που έκανε στην Κίνα, συνέχισε καθώς τον εκβίαζαν.

Ο 54χρονος στην απολογία του φέρεται μεταξύ άλλων να ζήτησε συγγνώμη από τις Ένοπλες Δυνάμεις αλλά και την πατρίδα…

Ο τρόπος που τον προσέγγισαν οι Κινέζοι

Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, ο Κινέζος Στίβεν, πλησίασε τον Έλληνα πριν από 1,5 χρόνο, χρησιμοποιώντας ως πρόσχημα την κινέζικη γλώσσα, μιας και ο σμήναρχος μάθαινε κινέζικα.

Τον προσέγγισε μέσα από τα social media, λέγοντάς του ότι είναι σε εταιρεία που ασχολείται με συστήματα επικοινωνιών. Έχει δηλαδή ίδιο αντικείμενο με τον σμήναρχο.

Στη συνέχεια ο σμήναρχος ταξίδεψε στο Πεκίνο, για ένα σεμινάριο ξένων γλωσσών. Οι πληροφορίες λένε μάλιστα, ότι δεν είχε δηλώσει στην υπηρεσία του ότι θα κάνει το συγκεκριμένο ταξίδι…

Εκεί, στο Πεκίνο, φέρεται να συνάντησε από κοντά πια τον Κινέζο και εκείνος να τον στρατολόγησε. Από αυτή τους τη συνάντηση είναι και οι παραπάνω φωτογραφίες που δίνει σήμερα στη δημοσιότητα το newsit.gr

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, μόλις τον στρατολόγησε ο Κινέζος, του έδωσε ένα κινητό με λογισμικό για να μπορεί να στέλνει με αυτό, τα απόρρητα στοιχεία, κρυπτογραφημένα. Το κινητό αυτό είχε περασμένο και ένα ψηφιακό πορτοφόλι, μέσω του οποίου ο Έλληνας θα παραλάμβανε ό,τι χρήματα θα του έστελναν…

Το 2025 λένε οι ίδιες πηγές, ο Κινέζος που στρατολόγησε τον Έλληνα, ήρθε στην Ελλάδα για κάποιο σεμινάριο και οι δύο άνδρες συναντήθηκαν ξανά.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



