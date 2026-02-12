Οι σέλφι του σμήναρχου-κατάσκοπου, χαμογελώντας με τους Κινέζους που τον στρατολόγησαν

Ο ένας από τους δύο που εμφανίζονται μαζί του είναι ο Στίβεν που τον προσέγγισε αρχικά

Οι σέλφι του σμήναρχου-κατάσκοπου, χαμογελώντας με τους Κινέζους που τον στρατολόγησαν
12 Φεβ. 2026 20:10
Pelop News

Ήρθαν πλέον στη δημοσιότητα μέχρι και χαρακτηριστικές φωτογραφίες που φανερώνουν τη σχέση που είχε αναπτύξει ο Έλληνας σμήναρχος – κατάσκοπος, με τους Κινέζους που τον στρατολόγησαν.

Είχα προτείνει μία σειρά από μέτρα τα οποία τα είχα καταθέσει στον επιχειρηματία», αποκαλύψεις για «Βιολάντα»

Οι φωτογραφίες του σμήναρχου με τους δύο Κινέζους είναι από το φθινόπωρο του 2024, στο Σινικό Τείχος, στην Κίνα και σύμφωνα με πληροφορίες, τις τράβηξε ο ίδιος ο Έλληνας κατάσκοπος.

Ο ένας από τους δύο που εμφανίζονται μαζί του είναι ο Στίβεν που τον προσέγγισε αρχικά και ο άλλος είναι ανώτερος ιεραρχικά του Στίβεν και είναι ο άνθρωπος που ζήτησε να στρατολογηθεί ο Σμήναρχος:
1,5 χρόνο μετά από αυτές τις φωτογραφίες, ο σμήναρχος είναι ήδη προφυλακισμένος για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας…

Οι σέλφι του σμήναρχου-κατάσκοπου, χαμογελώντας με τους Κινέζους που τον στρατολόγησαν

Υπενθυμίζεται ότι στην απολογία του, έδωσε λεπτομέρειες για τις πράξεις του λέγοντας ωστόσο, ότι δεν γνώριζε ότι οι πληροφορίες αυτές πήγαιναν σε κράτος, αλλά σε κάποια ιδιωτική συμβουλευτική εταιρεία, ενώ μετά από ένα ταξίδι που έκανε στην Κίνα, συνέχισε καθώς τον εκβίαζαν.

Ο 54χρονος στην απολογία του φέρεται μεταξύ άλλων να ζήτησε συγγνώμη από τις Ένοπλες Δυνάμεις αλλά και την πατρίδα…

Ο τρόπος που τον προσέγγισαν οι Κινέζοι
Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, ο Κινέζος Στίβεν, πλησίασε τον Έλληνα πριν από 1,5 χρόνο, χρησιμοποιώντας ως πρόσχημα την κινέζικη γλώσσα, μιας και ο σμήναρχος μάθαινε κινέζικα.

Τον προσέγγισε μέσα από τα social media, λέγοντάς του ότι είναι σε εταιρεία που ασχολείται με συστήματα επικοινωνιών. Έχει δηλαδή ίδιο αντικείμενο με τον σμήναρχο.

Οι σέλφι του σμήναρχου-κατάσκοπου, χαμογελώντας με τους Κινέζους που τον στρατολόγησαν

Στη συνέχεια ο σμήναρχος ταξίδεψε στο Πεκίνο, για ένα σεμινάριο ξένων γλωσσών. Οι πληροφορίες λένε μάλιστα, ότι δεν είχε δηλώσει στην υπηρεσία του ότι θα κάνει το συγκεκριμένο ταξίδι…

Εκεί, στο Πεκίνο, φέρεται να συνάντησε από κοντά πια τον Κινέζο και εκείνος να τον στρατολόγησε. Από αυτή τους τη συνάντηση είναι και οι παραπάνω φωτογραφίες που δίνει σήμερα στη δημοσιότητα το newsit.gr

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, μόλις τον στρατολόγησε ο Κινέζος, του έδωσε ένα κινητό με λογισμικό για να μπορεί να στέλνει με αυτό, τα απόρρητα στοιχεία, κρυπτογραφημένα. Το κινητό αυτό είχε περασμένο και ένα ψηφιακό πορτοφόλι, μέσω του οποίου ο Έλληνας θα παραλάμβανε ό,τι χρήματα θα του έστελναν…

Το 2025 λένε οι ίδιες πηγές, ο Κινέζος που στρατολόγησε τον Έλληνα, ήρθε στην Ελλάδα για κάποιο σεμινάριο και οι δύο άνδρες συναντήθηκαν ξανά.

Οι σέλφι του σμήναρχου-κατάσκοπου, χαμογελώντας με τους Κινέζους που τον στρατολόγησαν

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:21 Νέα εξαφάνιση 14χρονου και συναγερμός στη Λάρισα
21:11 Πάτρα: Η φωτιά έσβησε, δυνάμεις της Πυροσβεστικής παραμένουν στο σημείο
21:00 Νετανιάχου: Ο Τραμπ δημιουργεί συνθήκες για συμφωνία με το Ιράν, αλλά έχουμε επιφυλάξεις
20:51 Θεσσαλονίκη: Αναμορφωτικό μέτρο σε 15χρονο που διακίνησε γυμνές φωτογραφίες και βίντεο συνομήλικής του
20:39 Έκλεψε καλώδιο 100 μέτρων του Προαστιακού και συνελήφθη, έθεσε σε κίνδυνο την ασφάλεια επιβατών και συρμών
20:30 Nations League: Μεγαθήρια στον δρόμο της Ελλάδας
20:21 «Θα αντιμετωπιστεί χειρουργικά», το ιατρικό ανακοινωθέν για τον Μαζωνάκη
20:10 Οι σέλφι του σμήναρχου-κατάσκοπου, χαμογελώντας με τους Κινέζους που τον στρατολόγησαν
19:59 «Θυμάμαι τον εαυτό μου εκείνη την περίοδο να φοράει συνέχεια μαύρα», η εξομολόγηση για την κατάθλιψη της Γιάννας Σταυράκη
19:47 «Είχα προτείνει μία σειρά από μέτρα τα οποία τα είχα καταθέσει στον επιχειρηματία», αποκαλύψεις για «Βιολάντα»
19:38 Σάκκαρη: Το μπαμ, απέκλεισε το Νο2 του κόσμου!
19:27 Λίγα νέα έργα, πολλές συνέχειες: Τεχνικό Πρόγραμμα 63,9 εκατ. ευρώ για το 2026 στην Πάτρα
19:21 Ο αποχαιρετισμός Σαμαρά στον Αναστάση Παπαληγούρα
19:21 Πατέρας, θείος και αδελφοί νεαρής κοπέλας καταδικάστηκαν για σεξουαλική και σωματική κακοποίηση σε 100 χρόνια κάθειρξη
19:11 Βατή κλήρωση για τις Νέες Γυναίκες της ΝΕΠ
19:09 Πάτρα: Επίσκεψη Ισπανών εκπαιδευτικών στο Γυμνάσιο Σαραβαλίου ΦΩΤΟ
19:00 «Διαρροές» για το αντλιοστάσιο: Βραχνέικα, αντιδράσεις κατοίκων για έργο της ΔΕΥΑΠ
18:59 Παρούσα η «Πάτρα Ενωμένη» σε εκδηλώσεις κοπής πιτών ΦΩΤΟ
18:51 Αλλοδαπός για να αποφύγει τον έλεγχο για ναρκωτικά χτύπησε αστυνομικούς με κλωτσιές και μπουνιές!
18:48 Υψηλοί τόνοι από Φαραντούρη για Τουρκία στο Στρασβούργο
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 12.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ