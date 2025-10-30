Οι «σφυρίχτρες» για τους αγώνες των ομάδων της Αχαϊας

Δράση με τα παιχνίδια της 3ης αγωνιστικής στην Α2 Εθνική βόλεϊ, που η ομάδες της Ολυμπιάδας και του ΑΟ Αιγιαλέων για ψάξουν το 3Χ3 την ώρα που ο Ερμής θα κυνηγήσει την πρώτη φετινή νίκη.

Η ΕΟΠΕ ανακοίνωσε το πρόγραμμα και τους διαιτητές της αγωνιστικής που είναι το εξής

19.00: Α.Ο. Αιγιαλέων – Α.Ο. Παγκρατίου (Γκόλφης, Παπαχριστόπουλος).

18.00: Α.Ε.Π. Ολυμπιάς – Α.Ο. Ιωνικός (Κτενάς, Γεωργοπούλου)

18.00: Γ.Σ. Πετρούπολης – Α.Σ.Π. Ερμής. (Αντωνόπουλος, Μέκιος)

19.00: Ένωση Γαλατσίου – Παμβοχαϊκός. (Προκοπίου, Οσιπίδης).

19.30: Π.Ο.Κ. Έσπερος – Α.Ο. Νηρεύς. (Σπίγγου, Νικολάου Λασ.)

Α.Ε.Κ. – Γλυφάδα (Γεωργάκη, Αλεξίου).

