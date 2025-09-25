Οι «σφυρίχτρες» της 5ης αγωνιστικής στη Σούπερ Λιγκ 1-Δύο από την Αχαΐα

Οι «σφυρίχτρες» της 5ης αγωνιστικής στη Σούπερ Λιγκ 1-Δύο από την Αχαΐα
25 Σεπ. 2025 12:54
Pelop News

Η ΚΕΔ ανακοίνωσε το πρωί της Πέμπτης (25/9) τους ορισμούς των διαιτητών για τα παιχνίδια της 5ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, με τον Κατσικογιάννη να σφυρίζει στο Ολυμπιακός – Λεβαδειακός, ενώ το ΑΕΚ – Βόλος θα διευθύνει ο Φωτιάς και ο Τσακαλίδης θα διευθύνει το Παναιτωλικός – Παναθηναϊκός.

Ανάμεσα τους είναι δύο από την Αχαϊα, η Αντωνίου που είναι 4η στο Αρης-Πανσερραϊκός και ο Μειντανάς που είναι βοηθός στο ΑΕΚ-Βόλος.

Αναλυτικά οι διαιτητές της 5ης αγωνιστικής

Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025

Ολυμπιακός – Λεβαδειακός 18:00

Διαιτητής: Κατσικογιάννης

Βοηθοί: Κολλιάκος, Κόλλιας

4ος: Μόσχου

VAR: Ζαμπαλάς, Βεργέτης

Άρης – Πανσερραϊκός 20:30

Διαιτητής: Ευαγγέλου

Βοηθοί: Πετρόπουλος, Απτόσογλου

4ος: Αντωνίου

VAR: Παπαπέτρου, Γιαννούκας

Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025

ΑΕΚ – Βόλος 17:00

Διαιτητής: Φωτιάς

Βοηθοί: Μεϊντάνας, Παπαδάκης

4ος: Γιουματζίδης

VAR: Βεργέτης, Ευαγγέλου

ΟΦΗ – Κηφισιά 19:00

Διαιτητής: Παπαδόπουλος

Βοηθοί: Βαλιώτης, Κλεπετσάνης

4ος: Ντάουλας

VAR: Σιδηρόπουλος, Κατοίκος

Αστέρας Τρίπολης AKTOR – ΠΑΟΚ 20:30

Διαιτητής: Τσιμεντερίδης

Βοηθοί: Καραγκιζόπουλος, Μπαλιάκας

4ος: Τομάρας

VAR: Παπαπέτρου, Μόσχου

Παναιτωλικός – Παναθηναϊκός 21:00

Διαιτητής: Τσακαλίδης

Βοηθοί: Νικολακάκης, Στεφανής

4ος: Κουκούλας

VAR: Ζαμπαλάς, Μυλοπούλου

Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου

 

Ατρόμητος – ΑΕΛ 18:00

Διαιτητής: Ματσούκας

Βοηθοί: Οικονόμου, Μωϋσιάδης

4ος: Γεωργόπουλος

VAR:  Φωτιάς, Ανδρικόπουλος.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:15 «Βρέθηκαν 13 ιεραρχημένες προσφυγές. Μία εκ των οποίων ήταν της 73χρονης από την Κοζάνη με τα 900.000 ευρώ»
17:08 Πάτρα: Δεν ανάβουν τα φώτα στις ιστορικές σκάλες της Γεροκωστοπούλου και της Πατρέως
17:06 Σημαντική προσθήκη για την ΕΑΠ με τη Λυκούδη
17:00 Επιστρέφουν οι 120 δόσεις; – Νέο πλαίσιο ρυθμίσεων για χρέη στον ΕΦΚΑ – Ανάσα για μικρομεσαίους και επαγγελματίες
16:54 Επικίνδυνες απομιμήσεις Labubu πλημμυρίζουν το Ηνωμένο Βασίλειο
16:46 Ο απολογισμός του Επιστημονικού Πάρκου Πάτρας για τη συμμετοχή στη ΔΕΘ
16:38 Συνάντηση Μαστοράκου-Γεωργιάδη: Ποια θέματα έθεσε η Αντιπεριφερειάρχης στον Υπουργό Υγείας
16:30 Χρήστος Μπούρας στο «Εύρηκα»: Ανταγωνισμός μας είναι τα όνειρα των φοιτητών μας
16:22 Η Τουρκία άνοιξε μέτωπο με το Fox News – Η μετάφραση της συνέντευξης Ερντογάν και η συνάντηση με τον Τραμπ
16:14 Τέμπη: Κατατέθηκε συμπληρωματικό υπόμνημα και για την εκταφή της σορού του Ντένις Ρούτσι
16:06 Ηγουμενίτσα: «Ο 11χρονος ήταν κάτω από τις ρόδες του αυτοκινήτου και οι γονείς του ούρλιαζαν» – Νεκρός 11χρονος μαθητής σε τροχαίο στο Λαδοχώρι
16:04 Ρούλα Πισπιρίγκου: Το διαφημιστικό τρικ του Κοκκινόπουλου για τη σειρά και ο Αλέξης Κούγιας
15:56 Οι Ρώσοι αρνούνται εμπλοκή στα περιστατικά με drones στη Δανία
15:48 Μαρινάκης: Η Δικαιοσύνη θα εξετάσει το αίτημα του Πάνου Ρούτσι, δεν μπορούμε να παρέμβουμε
15:46 Πάτρα: 28χρονος πιάστηκε στο λιμάνι με MDMA, κάνναβη, κεταμίνη, LSD, ecstasy και παραισθησιογόνα μανιτάρια
15:46 Πίτσα, σάτιρα και social media: Ποιος βάζει τα όρια στο χιούμορ;
15:40 Πανεπιστήμιο Πατρών, Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου και ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ ενώνουν δυνάμεις για τον Άνθρωπο και το Περιβάλλον
15:32 Σκηνικό «Φαρ Ουέστ» στον Αλισσό: «Πυροβόλησα για εκφοβισμό» – Ελεύθερος με όρους ο 43χρονος
15:24 Ουκρανία: Ποια εδάφη κατέχει η Ρωσία – Μπορεί να τα ανακτήσει το Κίεβο; ΧΑΡΤΕΣ
15:16 Γρεβενά: 52χρονος τραυμάτισε 20χρονο με ξύστρα κεραμικών εστιών!
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 25/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ