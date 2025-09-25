Οι «σφυρίχτρες» της 5ης αγωνιστικής στη Σούπερ Λιγκ 1-Δύο από την Αχαΐα
Η ΚΕΔ ανακοίνωσε το πρωί της Πέμπτης (25/9) τους ορισμούς των διαιτητών για τα παιχνίδια της 5ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, με τον Κατσικογιάννη να σφυρίζει στο Ολυμπιακός – Λεβαδειακός, ενώ το ΑΕΚ – Βόλος θα διευθύνει ο Φωτιάς και ο Τσακαλίδης θα διευθύνει το Παναιτωλικός – Παναθηναϊκός.
Ανάμεσα τους είναι δύο από την Αχαϊα, η Αντωνίου που είναι 4η στο Αρης-Πανσερραϊκός και ο Μειντανάς που είναι βοηθός στο ΑΕΚ-Βόλος.
Αναλυτικά οι διαιτητές της 5ης αγωνιστικής
Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025
Ολυμπιακός – Λεβαδειακός 18:00
Διαιτητής: Κατσικογιάννης
Βοηθοί: Κολλιάκος, Κόλλιας
4ος: Μόσχου
VAR: Ζαμπαλάς, Βεργέτης
Άρης – Πανσερραϊκός 20:30
Διαιτητής: Ευαγγέλου
Βοηθοί: Πετρόπουλος, Απτόσογλου
4ος: Αντωνίου
VAR: Παπαπέτρου, Γιαννούκας
Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025
ΑΕΚ – Βόλος 17:00
Διαιτητής: Φωτιάς
Βοηθοί: Μεϊντάνας, Παπαδάκης
4ος: Γιουματζίδης
VAR: Βεργέτης, Ευαγγέλου
ΟΦΗ – Κηφισιά 19:00
Διαιτητής: Παπαδόπουλος
Βοηθοί: Βαλιώτης, Κλεπετσάνης
4ος: Ντάουλας
VAR: Σιδηρόπουλος, Κατοίκος
Αστέρας Τρίπολης AKTOR – ΠΑΟΚ 20:30
Διαιτητής: Τσιμεντερίδης
Βοηθοί: Καραγκιζόπουλος, Μπαλιάκας
4ος: Τομάρας
VAR: Παπαπέτρου, Μόσχου
Παναιτωλικός – Παναθηναϊκός 21:00
Διαιτητής: Τσακαλίδης
Βοηθοί: Νικολακάκης, Στεφανής
4ος: Κουκούλας
VAR: Ζαμπαλάς, Μυλοπούλου
Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου
Ατρόμητος – ΑΕΛ 18:00
Διαιτητής: Ματσούκας
Βοηθοί: Οικονόμου, Μωϋσιάδης
4ος: Γεωργόπουλος
VAR: Φωτιάς, Ανδρικόπουλος.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News