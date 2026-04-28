Οι σημερινές προβλέψεις για όλα τα ζώδια

Πώς θα είναι η Τρίτη σου; Ολες οι σημερινές προβλέψεις για τα σημερινά ζώδια από την αστρολόγο Λίτσα Πετρίδη.

Κριός

Η ημέρα φέρνει μια όμορφη ισορροπία ανάμεσα στη δουλειά και τη χαρά, βοηθώντας σε να εκφράσεις τις ιδέες σου με επιτυχία. Η επικοινωνία σου είναι δυνατή και μπορεί να ανοίξει νέες πόρτες, ιδιαίτερα μέσα από φίλους ή ομάδες. Υπάρχει μια δημιουργική ένταση που σε ωθεί να εξελιχθείς και να προχωρήσεις σε αλλαγές. Είναι καλή στιγμή να επενδύσεις σε στόχους που σε εκφράζουν ουσιαστικά και να έρθεις πιο κοντά με ανθρώπους που σε στηρίζουν.

Ταύρος

Η ημέρα σε βοηθά να δεις πιο καθαρά οικονομικά και επαγγελματικά ζητήματα, δίνοντάς σου τη δυνατότητα να πάρεις πιο ώριμες αποφάσεις. Η αναγνώριση της αξίας σου έρχεται πιο εύκολα, αρκεί να εμπιστευτείς τον εαυτό σου. Στις σχέσεις επικρατεί κατανόηση και σταθερότητα, ενώ μπορείς να κάνεις κινήσεις που θα σου εξασφαλίσουν μεγαλύτερη ασφάλεια. Είναι κατάλληλη στιγμή για επενδύσεις με προοπτική.

Δίδυμοι

Η γοητεία σου είναι έντονη και προσελκύεις ανθρώπους που σε καταλαβαίνουν σε βάθος. Οι επαφές σου αποκτούν ουσία και μπορούν να οδηγήσουν σε σημαντικούς δεσμούς. Νιώθεις την ανάγκη να εκφράσεις τα συναισθήματά σου και να μοιραστείς ιδέες που σε εμπνέουν. Μέσα από συζητήσεις μπορεί να προκύψουν ευκαιρίες ή νέες κατευθύνσεις, βοηθώντας σε να ξεκαθαρίσεις τι έχει πραγματική αξία για εσένα.

Καρκίνος

Η ενέργεια της ημέρας σε φέρνει πιο κοντά στον εσωτερικό σου κόσμο και σε βοηθά να κατανοήσεις βαθύτερα τα συναισθήματά σου. Πιθανές αποκαλύψεις ή σκέψεις σε οδηγούν σε σημαντικές αποφάσεις. Μια σχέση μπορεί να γίνει πιο ουσιαστική ή να ξεκαθαρίσει. Είναι καλή στιγμή να αφήσεις πίσω σου παλιά βάρη και να εστιάσεις σε ό,τι σου προσφέρει ηρεμία και συναισθηματική ισορροπία.

Λέων

Οι σχέσεις σου βρίσκονται στο προσκήνιο και μπορείς να νιώσεις μεγαλύτερη σύνδεση με τους άλλους. Η συνεργασία και η ανταλλαγή ιδεών σου δίνουν ώθηση και συμβάλλουν στην εξέλιξή σου. Μπορεί να λάβεις υποστήριξη ή έμπνευση από άτομα που εμπιστεύεσαι. Παράλληλα, κατανοείς καλύτερα τις ανάγκες σου και τι ζητάς από τους άλλους. Είναι ιδανική στιγμή για να ενισχύσεις σημαντικούς δεσμούς.

Παρθένος

Η ημέρα σε βοηθά να οργανώσεις καλύτερα τις υποχρεώσεις σου και να προχωρήσεις με σταθερά βήματα προς τους στόχους σου. Η δουλειά σου μπορεί να αναγνωριστεί, κάτι που σου δίνει ικανοποίηση. Αν αγαπάς αυτό που κάνεις, τα αποτελέσματα φαίνονται πιο εύκολα. Οι επαγγελματικές σχέσεις βελτιώνονται και μπορείς να λύσεις παρεξηγήσεις. Είναι καλή στιγμή για εξέλιξη σε κάτι που ήδη έχεις ξεκινήσει.

Ζυγός

Η ημέρα φέρνει έντονα συναισθήματα αλλά και ευκαιρίες για ουσιαστικές σχέσεις. Μπορείς να εκφραστείς πιο αυθεντικά και να δημιουργήσεις βαθύτερους δεσμούς. Η γοητεία σου είναι αυξημένη και οι άλλοι ανταποκρίνονται θετικά. Ευνοούνται δημιουργικές δραστηριότητες και νέες εμπειρίες που σε γεμίζουν. Μέσα από συζητήσεις μπορεί να αλλάξει η οπτική σου και να οδηγηθείς σε πιο ουσιαστικές επιλογές.

Σκορπιός

Η ημέρα σε φέρνει πιο κοντά στις εσωτερικές σου ανάγκες και σε βοηθά να καταλάβεις τι έχει πραγματική αξία. Οι σχέσεις αποκτούν βάθος και μπορείς να νιώσεις μεγαλύτερη οικειότητα. Είναι κατάλληλη στιγμή για αλλαγές στο σπίτι ή στην προσωπική σου ζωή. Νιώθεις πιο δυνατός/ή και έτοιμος/η να αφήσεις πίσω ό,τι σε βαραίνει. Οι αποφάσεις που παίρνεις τώρα έχουν ουσιαστικό χαρακτήρα.

Τοξότης

Οι επαφές και οι συζητήσεις σου αποκτούν ιδιαίτερη σημασία και μπορούν να φέρουν θετικές εξελίξεις. Έχεις τη δυνατότητα να προσελκύσεις ανθρώπους που σε καταλαβαίνουν και να ενισχύσεις σχέσεις. Η επικοινωνία γίνεται πιο ουσιαστική και βοηθά να ξεκαθαρίσουν καταστάσεις. Νιώθεις πιο ελεύθερος/η να εκφραστείς και να κινηθείς όπως θέλεις. Είναι καλή στιγμή για δημιουργία και για να ακολουθήσεις αυτό που σε εμπνέει.

Αιγόκερως

Η ημέρα σου δίνει τη δυνατότητα να σταθεροποιήσεις οικονομικά και πρακτικά ζητήματα. Έχεις καθαρή σκέψη και μπορείς να πάρεις σωστές αποφάσεις. Οι άλλοι σε εμπιστεύονται, γεγονός που σε βοηθά να προχωρήσεις. Είναι κατάλληλη στιγμή για οργάνωση και βελτίωση της καθημερινότητας. Μπορείς να θέσεις γερές βάσεις για κάτι πιο σταθερό.

Υδροχόος

Η ενέργεια της ημέρας σε κάνει πιο εκφραστικό/ή και δημιουργικό/ή. Η παρουσία σου τραβά την προσοχή και οι άλλοι ανταποκρίνονται θετικά. Μπορείς να εξελιχθείς μέσα από σχέσεις ή δραστηριότητες που σε εκφράζουν. Νιώθεις μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και διάθεση για αλλαγές. Είναι καλή στιγμή να ακολουθήσεις την έμπνευσή σου και να κάνεις κάτι που σε γεμίζει ουσιαστικά.

Ιχθύες

Η ημέρα σε καλεί να στραφείς προς τον εσωτερικό σου κόσμο και να ακούσεις τα συναισθήματά σου. Μπορεί να προκύψουν σημαντικές συνειδητοποιήσεις που σε βοηθούν να αφήσεις πίσω καταστάσεις που σε βαραίνουν. Οι σχέσεις βελτιώνονται μέσα από κατανόηση και ειλικρίνεια. Είναι καλή στιγμή να χαλαρώσεις και να φροντίσεις τον εαυτό σου. Μέσα από αυτή τη διαδικασία βρίσκεις δύναμη και ισορροπία.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



