Οι σημερινές προβλέψεις για όλα τα ζώδια

Πώς θα είναι η Κυριακή σου; Οι προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την αστρολόγο Λίτσα Πετρίδη.

Κριός

Παρότι η αυτοπεποίθησή σου μπορεί να μειωθεί λίγο σήμερα, διαθέτεις καλή ενέργεια για βαθύτερη κατανόηση του εαυτού σου. Ίσως νιώσεις να παλεύεις ανάμεσα στο να ακολουθήσεις τον δικό σου δρόμο ή να μείνεις στο γνώριμο. Δώσε χρόνο σε ό,τι χρειάζεται και εκμεταλλεύσου τις συζητήσεις που φέρνουν λύσεις και σαφήνεια. Οι σχέσεις και οι συνεργασίες ενδυναμώνονται, ενώ οι ομαδικές επαφές σε βοηθούν να ξεχωρίσεις.

Ταύρος

Σήμερα αναζητάς σύνδεση και αρμονία. Μια φιλία ή μια ομαδική συνεργασία μπορεί να δυναμώσει, ενώ οι κοινωνικές δραστηριότητες είναι θετικές, έστω με μικρές διακυμάνσεις. Δυσκολεύεσαι να επιλέξεις ανάμεσα σε παρέα και ανεξαρτησία, αλλά αργότερα βρίσκεις την ισορροπία. Η μέρα ευνοεί αλλαγές στον τρόπο ζωής, αφού έχεις τη διάθεση και την καρδιά να τις στηρίξεις.

Δίδυμοι

Ταλαντεύεσαι ανάμεσα στη δράση και την ανάγκη για ξεκούραση. Το κλειδί βρίσκεται στην αυτοπεποίθηση και στην εύρεση ισορροπίας. Είναι καλή μέρα για επικοινωνία και βελτίωση σχέσεων, ακόμη κι αν φαντάζουν περίπλοκες. Προς το τέλος της ημέρας, η Σελήνη σε σύνδεση με τον Κρόνο σου θυμίζει ευθύνες και σε ωθεί να εστιάσεις σε πρακτικές προτεραιότητες.

Καρκίνος

Η εστίασή σου στη μεγάλη εικόνα σε βοηθά να βλέπεις πιο αισιόδοξα. Μια νέα δραστηριότητα φέρνει ανανέωση, παρότι οι αλλαγές στο πρόγραμμά σου δημιουργούν μικρά μπερδέματα. Κράτησε ήπιους ρυθμούς και απόφυγε τις βιαστικές κινήσεις. Μια ιδιαίτερη έλξη ή αποκάλυψη ανοίγει νέες προοπτικές. Αργότερα, ενισχύεται η φιλοδοξία σου να βελτιώσεις την κατάσταση.

Λέων

Η Σελήνη σε καλεί να στραφείς περισσότερο προς τα μέσα. Στην αρχή της μέρας μπορεί να σου λείπει η διάθεση για δράση, αλλά με το να προσφέρεις βοήθεια βρίσκεις διέξοδο. Αργότερα η ενέργεια ρέει καλύτερα και οι σχέσεις ωφελούνται από αμοιβαία κατανόηση. Απόφυγε να μπερδεύεις τις ανάγκες σου με των άλλων. Η έρευνα, η ανάλυση ή ένα συναρπαστικό έργο σου δίνουν δύναμη.

Παρθένος

Η Σελήνη στον τομέα της συντροφικότητας σε βοηθά να γνωρίσεις καλύτερα τον εαυτό σου μέσα από τις σχέσεις. Παράλληλα, αφιερώνεις πάθος σε μια δουλειά που αγαπάς, πείθοντας και τους άλλους να συμμετάσχουν. Είναι καλή μέρα για δέσμευση σε κοινωνικές και συναισθηματικές επιδιώξεις.

Ζυγός

Η Σελήνη σε ωθεί να μείνεις απασχολημένος/η με δουλειά και καθήκοντα. Μπορεί να νιώσεις περιορισμένος/η, γι’ αυτό φρόντισε να κάνεις μικρά διαλείμματα. Οι αλληλεπιδράσεις αποκτούν ένταση και βάθος, ενώ η κατανόηση των βαθύτερων συναισθημάτων σου οδηγεί σε πιο παραγωγική στάση.

Σκορπιός

Η Σελήνη στον δημιουργικό σου τομέα φέρνει ευχάριστη διάθεση, αλλά και τάση για υπερβολές. Μην εξαρτάς την ευτυχία σου από την αποδοχή των άλλων. Καθώς η μέρα προχωρά, βρίσκεις αμοιβαίες συνεργασίες και θετική ενέργεια σε οικονομικά και οικογενειακά θέματα. Η ενασχόληση με παραγωγικές δραστηριότητες σε ανακουφίζει.

Τοξότης

Η Σελήνη σε καλεί να μείνεις κοντά στην οικογένεια ή στον χώρο σου. Αν νιώσεις περιορισμένος/η, βάλε μικρούς στόχους ώσπου να δεις το γενικό σχέδιο πιο καθαρά. Στη συνέχεια, νιώθεις πιο δυνατός/ή και ελκυστικός/ή, προσελκύοντας ανθρώπους και ευκαιρίες που σε ωφελούν.

Αιγόκερως

Η Σελήνη φέρνει πολλές δραστηριότητες και περισπασμούς, κάτι που μπορεί να σε κουράσει. Αργότερα βρίσκεις καλύτερη εστίαση και σιγουριά για το μέλλον. Οι άλλοι σε εμπιστεύονται περισσότερο και με λίγη αυτοπειθαρχία μπορείς να πετύχεις σημαντικούς στόχους.

Υδροχόος

Μπορεί να λείπει η αυτοσυγκέντρωση νωρίς το πρωί, αλλά βρίσκεσαι σε καλή θέση για επαγγελματικά και πρακτικά ζητήματα. Οι συζητήσεις και οι επαφές ενισχύουν την πεποίθησή σου. Ο προσωπικός σου μαγνητισμός προσελκύει θετικές αλληλεπιδράσεις και σε βοηθά να προχωρήσεις με σιγουριά.

Ιχθύες

Η Σελήνη στο ζώδιό σου ενισχύει τα συναισθήματα, άλλοτε φέρνοντας ανησυχία κι άλλοτε έμπνευση. Μπορεί να αναζητήσεις επιβεβαίωση, αλλά έχεις ευκαιρίες να βελτιώσεις τις οικογενειακές σχέσεις ή να εμβαθύνεις σε ένα δημιουργικό έργο. Η συναισθηματική σου εστίαση σε ωφελεί σε όλους τους τομείς.

