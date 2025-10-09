Oι σημερινές προβλέψεις για όλα τα ζώδια

Πώς θα είναι η Πέμπτη σου; Οι προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την αστρολόγο Λίτσα Πετρίδη.

Κριός

Η Σελήνη στον δεύτερο οίκο σου σε ωθεί να αναζητήσεις ασφάλεια, κυρίως σε πρακτικά ζητήματα. Μπορεί να υπάρξουν καθυστερήσεις ή εμπόδια, όμως με λίγη υπομονή θα καταφέρεις να ολοκληρώσεις κάτι σημαντικό. Απόφυγε παρεξηγήσεις και υπερβολικές προσδοκίες από τους γύρω σου. Μείνε προσγειωμένος/η και φρόντισε τον εαυτό σου.

Ταύρος

Μικρές αναποδιές ίσως σε δοκιμάσουν, αλλά αν δεν πιέσεις τις καταστάσεις, τα πράγματα θα εξελιχθούν ομαλότερα. Η κοινωνική σου ζωή ίσως δεν κυλήσει όπως θα ήθελες — απλώς δες το σαν ευκαιρία για ξεκούραση. Με τη Σελήνη στο ζώδιό σου, είσαι πιο εκφραστικός/ή συναισθηματικά και ευνοούνται η χαρά, ο ρομαντισμός και οι προσωπικές απολαύσεις.

Δίδυμοι

Μπορεί να νιώθεις μπλοκαρισμένος/η από κανόνες ή ανώτερες δυνάμεις, όμως η μέρα σε καλεί να παρατηρήσεις και να αναθεωρήσεις. Χρησιμοποίησέ τη για εσωτερική καθαρότητα και κατανόηση των πραγματικών σου αναγκών. Η Σελήνη σε αρμονία με την Αφροδίτη βοηθά να χαλαρώσεις και να αποφορτιστείς.

Καρκίνος

Η διάθεσή σου για κοινωνικότητα και φιλικές επαφές είναι έντονη, αλλά μικρές καθυστερήσεις μπορεί να φέρουν απογοήτευση. Αντί να πιέζεις τις καταστάσεις, επεξεργάσου ιδέες και όνειρα. Είναι μια καλή μέρα για αναθεώρηση στόχων και σχέσεων.

Λέων

Η Σελήνη στο υψηλότερο σημείο του χάρτη σου στρέφει τα φώτα επάνω σου. Αν και οι ευθύνες αυξάνονται, μπορείς να δείξεις την ωριμότητα και την ψυχραιμία σου. Απόφυγε ρίσκα, ιδιαίτερα οικονομικά, και προχώρησε με σταθερά, μελετημένα βήματα. Τα εμπόδια που θα ξεπεράσεις τώρα θα σου αποδώσουν καρπούς αργότερα.

Παρθένος

Η όψη Άρη–Κρόνου φέρνει καθυστερήσεις και ίσως παλιές εντάσεις στις σχέσεις σου. Μην αντιδράς παρορμητικά — πάρε χρόνο να κατανοήσεις τα συναισθήματα και τις ανάγκες σου. Με ψυχραιμία, μπορείς να διατηρήσεις την ισορροπία και να ενισχύσεις τη συνεργασία με όσους αξίζουν.

Ζυγός

Είσαι πιο παρατηρητικός/ή και αναλυτικός/ή, αλλά και ευάλωτος/η σε αμφιβολίες. Τα σχέδια μπορεί να καθυστερούν, όμως αυτή είναι η στιγμή για να τα τελειοποιήσεις. Με υπομονή και ευελιξία, οι προσπάθειές σου θα δικαιωθούν αργότερα.

Σκορπιός

Η ενέργειά σου είναι δυνατή και αποφασιστική, αλλά πρόσεξε να μην γίνει πιεστική προς τους άλλους. Ο Άρης στο ζώδιό σου σε κάνει μαχητικό/ή, αλλά και ανυπόμονο/η. Απόφυγε τις υπερβολές και επικεντρώσου σε δραστηριότητες που σε γειώνουν και σε εμπνέουν δημιουργικά.

Τοξότης

Η Σελήνη σε ωθεί να φροντίσεις εκκρεμότητες σε δουλειά και υγεία, αλλά η πρόοδος ίσως καθυστερεί. Μην απογοητεύεσαι· τα αποτελέσματα θα έρθουν αν κινηθείς με ρεαλισμό και υπομονή. Προτίμησε μικρά, πρακτικά βήματα αντί για μεγάλα άλματα.

Αιγόκερως

Η δημιουργικότητά σου είναι έντονη, αλλά οι καθυστερήσεις ή οι παρεξηγήσεις ίσως σε φρενάρουν. Μην πιέζεις τις καταστάσεις· άφησε χώρο για βελτίωση και αυτοέκφραση. Με κατανόηση και ειλικρίνεια απέναντι στις επιθυμίες σου, θα κινηθείς πιο αποτελεσματικά.

Υδροχόος

Έχεις ανάγκη από ηρεμία και συναισθηματική ασφάλεια, όμως η όψη Άρη–Κρόνου μπορεί να φέρει περιορισμούς ή έξοδα. Απόφυγε τη βιασύνη και δώσε προτεραιότητα στη φροντίδα του εαυτού σου. Μια εσωτερική επαναφορά θα σε βοηθήσει να ξαναβρείς ισορροπία και καθαρή σκέψη.

Ιχθύες

Η επικοινωνία είναι το κλειδί, αλλά η μέρα κυλά πιο αργά απ’ όσο θα ήθελες. Οι γύρω σου μπορεί να δείχνουν αποστασιοποιημένοι, όμως αυτό δεν είναι λόγος να απομονωθείς. Κράτησε θετική στάση και εστίασε στη συγκέντρωση και τη ροή της ημέρας — τα πράγματα σύντομα θα μπουν στη θέση τους.

