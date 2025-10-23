Οι σημερινές προβλέψεις για όλα τα ζώδια

Πώς θα είναι η Πέμπτη σου; Οι προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την αστρολόγο Λίτσα Πετρίδη.

Κριός

Ο Ήλιος ξεκινά τη διέλευσή του από τον τομέα της οικειότητας, φέρνοντάς σου ανάγκη για ενδοσκόπηση και εσωτερική ανανέωση. Οι επόμενες εβδομάδες είναι ιδανικές για να θεραπεύσεις πληγές, να δεις βαθύτερα τα πράγματα και να κατανοήσεις καλύτερα τους άλλους. Θέματα συναισθηματικής ή οικονομικής υποστήριξης έρχονται στο προσκήνιο. Σήμερα, απόφυγε άτομα που δείχνουν αναξιόπιστα ή απόμακρα· μην επηρεαστείς, είναι κάτι προσωρινό.

Ταύρος

Ένας νέος κύκλος σχέσεων και συνεργασιών ξεκινά. Επικεντρώνεσαι στη συντροφικότητα, την ισορροπία και την κατανόηση των άλλων. Οι συμβιβασμοί και η ειλικρινής επικοινωνία φέρνουν οφέλη και ενίσχυση δεσμών. Ίσως υπάρξουν κάποιες διαφωνίες ή καθυστερήσεις στα οικονομικά, όμως άφησε τα πράγματα να κυλήσουν φυσικά – σύντομα θα ξεκαθαρίσουν.

Δίδυμοι

Ο Ήλιος φωτίζει τον τομέα της εργασίας και της υγείας, βοηθώντας σε να οργανώσεις την καθημερινότητά σου και να φροντίσεις καλύτερα τον εαυτό σου. Δημιούργησε σταθερές ρουτίνες και καλλιέργησε θετικές συνήθειες. Σήμερα μπορεί να νιώσεις περιορισμένος/η, αλλά η ισορροπία ανάμεσα στην ελευθερία και την υπευθυνότητα θα σε βοηθήσει να ξαναβρείς τον ρυθμό σου.

Καρκίνος

Αφήνεις πίσω την εσωστρέφεια και περνάς σε φάση δημιουργικότητας και χαράς. Ο Ήλιος σε ωθεί να εκφραστείς, να διασκεδάσεις και να έρθεις πιο κοντά με όσους αγαπάς. Ρομαντισμός, έμπνευση και ευκαιρίες αυτοέκφρασης ευνοούνται. Αν νιώσεις ανήσυχος/η ή πιεσμένος/η, διοχέτευσε την ενέργειά σου σε κάτι δημιουργικό – θα νιώσεις αμέσως καλύτερα.

Λέων

Η προσοχή σου στρέφεται στο σπίτι και την οικογένεια. Ο Ήλιος σε καλεί να φροντίσεις τον εαυτό σου, να ανακτήσεις δυνάμεις και να ανανεώσεις τον προσωπικό σου χώρο. Η ηρεμία και η εσωτερική ισορροπία είναι τα κλειδιά. Αν δυσκολεύεσαι να επιλέξεις ανάμεσα στο ρίσκο και την ασφάλεια, άκου τη διαίσθησή σου – θα σε οδηγήσει σωστά.

Παρθένος

Ο Ήλιος ενεργοποιεί τον τομέα της επικοινωνίας και της μάθησης, φέρνοντας νέες ιδέες και επαφές. Ευνοούνται τα ταξίδια, η εκπαίδευση και οι δημιουργικές ανταλλαγές. Απόφυγε σήμερα παρεξηγήσεις ή βιαστικές αποφάσεις, ειδικά σε θέματα σπουδών ή εργασίας. Μια καθυστέρηση ίσως αποδειχθεί τελικά ευεργετική.

Ζυγός

Η εστίασή σου στρέφεται στα οικονομικά και στην αίσθηση ασφάλειας. Ήρθε η στιγμή να σταθεροποιήσεις ό,τι έχει πραγματική αξία για σένα και να αναγνωρίσεις τη δική σου δύναμη. Απόφυγε υπερβολική ανησυχία για τα χρήματα ή συγκρούσεις αξιών με άλλους. Η σταθερότητα που αναζητάς θα έρθει μέσα από ψυχραιμία και πρακτική σκέψη.

Σκορπιός

Ο Ήλιος περνά στο ζώδιό σου και ανοίγει έναν νέο, δυναμικό κύκλο. Παίρνεις πρωτοβουλίες, επαναπροσδιορίζεις στόχους και ελκύεις ό,τι χρειάζεσαι. Απόφυγε όμως αμυντικές στάσεις ή υπερευαισθησία – χαλάρωσε και εμπιστεύσου τη ροή. Οι αλλαγές που ξεκινούν τώρα θα σε ανανεώσουν σε βάθος.

Τοξότης

Ξεκινά μια περίοδος ξεκούρασης, περισυλλογής και εσωτερικής κάθαρσης. Ο Ήλιος σε βοηθά να κλείσεις εκκρεμότητες και να απαλλαγείς από βάρη του παρελθόντος. Δώσε προτεραιότητα στην ψυχική σου ηρεμία και την αποφόρτιση. Σήμερα μπορεί να νιώσεις πιο ευάλωτος/η ή ανασφαλής, όμως είναι κάτι παροδικό – φρόντισε τον εαυτό σου με καλοσύνη.

Αιγόκερως

Η ενέργειά σου στρέφεται στις φιλίες, τα όνειρα και τις συλλογικές προσπάθειες. Ευνοούνται οι επαφές με ομάδες και άτομα που μοιράζονται το ίδιο όραμα. Ο Ήλιος σε βοηθά να προσεγγίσεις στόχους και να νιώσεις πιο αισιόδοξος/η για το μέλλον. Μην αφήσεις μικρές καθυστερήσεις ή πιέσεις να σε αποσυντονίσουν· χρησιμοποίησε τη φαντασία σου δημιουργικά.

Υδροχόος

Ο Ήλιος φωτίζει τον τομέα της καριέρας και της δημόσιας εικόνας. Αυξάνονται η αναγνώριση και οι ευθύνες σου, ενώ έχεις την ευκαιρία να προωθήσεις στόχους και να αναδείξεις τα ταλέντα σου. Αν παρουσιαστούν εντάσεις με ανώτερους ή οικογενειακά πρόσωπα, διατήρησε την ψυχραιμία σου – η διπλωματία θα σε βοηθήσει να ξεχωρίσεις.

Ιχθύες

Ξεκινά μια περίοδος εξερεύνησης και αναζήτησης νοήματος. Ο Ήλιος σου δίνει ώθηση για ταξίδια, μάθηση και νέες εμπειρίες που διευρύνουν τους ορίζοντές σου. Ίσως χρειαστεί να ισορροπήσεις ανάμεσα στις ευθύνες του σπιτιού και την ανάγκη σου για ελευθερία. Η αλήθεια βρίσκεται κάπου στη μέση – ακολούθησε αυτό που σε κάνει να νιώθεις ζωντανός/η.

