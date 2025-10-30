Οι σημερινές προβλέψεις για όλα τα ζώδια

Πώς θα είναι η Πέμπτη σου; Τι προβλέπει το ζώδιο και ο ωροσκόπος για σήμερα, σύμφωνα με την αστρολόγο Λίτσα Πετρίδη.

Κριός

Τα σχέδια για δημιουργία, ταξίδια ή εκπαίδευση φαίνονται πιο ελκυστικά από ποτέ. Οι συζητήσεις σε βοηθούν να κατανοήσεις βαθύτερα ανθρώπους, καταστάσεις αλλά και τον ίδιο σου τον σκοπό. Με τον Ερμή σε αρμονία με τον Πλούτωνα, βλέπεις πίσω από την επιφάνεια και ανακαλύπτεις νέες προοπτικές. Κράτησε όμως τις ιδέες σου για αργότερα ή μοιράσου τες μόνο με άτομα εμπιστοσύνης. Μια ομαδική δραστηριότητα μπορεί να φέρει ευχάριστες εξελίξεις.

Ταύρος

Η Σελήνη στην κορυφή του χάρτη σου σε ωθεί να επαναπροσδιορίσεις τους μακροπρόθεσμους στόχους σου. Οι συνεργασίες και οι συζητήσεις αποδεικνύονται πολύτιμες, ενώ έχεις τη δυνατότητα να δεις καθαρά τι σε κρατά πίσω. Η αυτοπαρατήρηση και η ειλικρίνεια φέρνουν λύσεις και εσωτερική ανακούφιση. Μη διστάσεις να εκφράσεις όσα σε βαραίνουν.

Δίδυμοι

Σήμερα αναζητάς έμπνευση και ουσιαστική κατανόηση. Η όψη Ερμή–Πλούτωνα σε βοηθά να αντιληφθείς ποιες σχέσεις ή δυναμικές δεν λειτουργούν πλέον. Ενδέχεται να αποκαλυφθούν πληροφορίες που ξεμπλοκάρουν καταστάσεις. Μην αποφεύγεις τις δύσκολες συζητήσεις — μπορεί να αποδειχθούν λυτρωτικές.

Καρκίνος

Η διαίσθησή σου είναι εξαιρετικά έντονη και βλέπεις καθαρά την αλήθεια πίσω από τα γεγονότα. Νέες πληροφορίες σχετικά με εργασία ή υγεία σε βοηθούν να οργανωθείς καλύτερα και να ανακουφιστείς από άγχη. Οι συνεργασίες κυλούν πιο ομαλά και είσαι έτοιμος/η να αποφασίσεις τι αξίζει να κρατήσεις και τι να αφήσεις πίσω.

Λέων

Αναζητάς αρμονία και ισορροπία στις σχέσεις σου. Οι όψεις της ημέρας σε βοηθούν να αποδεσμευτείς από παλιά μοτίβα και να δημιουργήσεις πιο ουσιαστικές συνδέσεις. Μια ανοιχτή, ειλικρινής συζήτηση με τον/την σύντροφο ή κοντινά πρόσωπα μπορεί να αποκαλύψει αλήθειες και να οδηγήσει σε ανανέωση.

Παρθένος

Η προσοχή σου στρέφεται σε θέματα εργασίας, υγείας και πρακτικών ζητημάτων. Οι συζητήσεις φέρνουν αποκαλύψεις και λύσεις, κυρίως σε οικογενειακά ή οικιακά θέματα. Σήμερα μπορείς να χαράξεις μακροπρόθεσμα σχέδια με καθαρό μυαλό και ρεαλιστική ματιά. Η ημέρα ευνοεί τη στρατηγική σκέψη και τη συναισθηματική διαύγεια.

Ζυγός

Η Σελήνη φωτίζει τη χαρά και τη δημιουργικότητά σου, ενώ η σύνδεση Ερμή–Πλούτωνα προσφέρει βαθιά κατανόηση και εσωτερική δύναμη. Μέσα από μια συζήτηση ή νέα πληροφορία μπορεί να λυθεί ένα παλιό ζήτημα. Οι επικοινωνίες σου είναι πειστικές και βρίσκεις ανθρώπους που σε ακούν πραγματικά.

Σκορπιός

Η μέρα σε στρέφει προς το σπίτι και τα οικονομικά σου. Ανακαλύπτεις πρακτικές λύσεις και τρόπους να βελτιώσεις τις συνθήκες σου. Μπορεί να βρεις κάτι που θεωρούσες χαμένο ή να αντιληφθείς τι χρειάζεται να απομακρύνεις για να νιώσεις πιο ανάλαφρος/η. Η απλότητα σήμερα φέρνει καθαρότητα και ηρεμία.

Τοξότης

Οι συζητήσεις που κάνεις σήμερα είναι ουσιαστικές και αποκαλυπτικές. Ο Ερμής στο ζώδιό σου ενισχύει την πειθώ και τη διορατικότητά σου. Είναι η κατάλληλη στιγμή να κλείσεις εκκρεμότητες, να οργανώσεις τα οικονομικά σου ή να μοιραστείς ιδέες που θα σε αναδείξουν. Οι νέες γνωριμίες έχουν βάθος και προοπτική.

Αιγόκερως

Σήμερα επιδιώκεις να φτάσεις στην ουσία των πραγμάτων, αποφεύγοντας τα επιφανειακά. Ο Ερμής σε βοηθά να ξεκαθαρίσεις προτεραιότητες και να εστιάσεις σε ό,τι αξίζει πραγματικά. Είναι ιδανική μέρα για να αναλύσεις ζητήματα εργασίας ή οικονομικών. Μέσα από τη σιωπηλή παρατήρηση θα φτάσεις σε σημαντικά συμπεράσματα.

Υδροχόος

Η Σελήνη στο ζώδιό σου τονίζει την παρουσία και την ευαισθησία σου. Ο Ερμής σε αρμονία με τον Πλούτωνα σε βοηθά να «διαβάζεις» πίσω από τις λέξεις και να κατανοείς τις προθέσεις των άλλων. Οι φίλοι ή συνεργάτες λειτουργούν σαν καθρέφτης και σου προσφέρουν πολύτιμες ιδέες και ανατροφοδότηση.

Ιχθύες

Η μέρα σε βρίσκει πιο εσωστρεφή, αλλά με ιδιαίτερα δυνατή διαίσθηση. Ο Ερμής σε καθοδηγεί να δεις πίσω από τα φαινόμενα και να πάρεις σωστές αποφάσεις. Απόφυγε να αποκαλύψεις τα πάντα — κράτα τα σχέδιά σου στρατηγικά. Μια ειλικρινής συζήτηση με άτομο εμπιστοσύνης μπορεί να σου ανοίξει νέους δρόμους.

