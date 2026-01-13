Οι σημερινές προβλέψεις για όλα τα ζώδια

Πώς θα είναι η Τρίτη σου; Οι προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την αστρολόγο Λίτσα Πετρίδη.

Κριός

Σήμερα είναι πιθανό κάποιος από το περιβάλλον σου να αιφνιδιαστεί από τις προσωπικές αλλαγές που κάνεις. Εκφράζεις πιο ελεύθερα τη μοναδικότητά σου και, παρότι αυτό είναι εξελικτικό, οι άλλοι χρειάζονται χρόνο για να προσαρμοστούν. Δώσε διαβεβαιώσεις όπου χρειάζεται και δείξε κατανόηση. Καλό είναι να αποφύγεις προσωρινά ευαίσθητα θέματα, καθώς επικρατεί άμυνα. Παράλληλα, αναρωτήσου μήπως άθελά σου έχεις απομακρύνει κάποιον. Καθώς η μέρα προχωρά, η αντίθεση Ερμή – Δία φέρνει εσωτερική ταλάντωση. Η σκέψη τείνει στην υπερβολή και στα ιδανικά σενάρια.

Ταύρος

Παλιές ενοχές ή εκκρεμότητες μπορεί να σε επηρεάσουν σήμερα και να δυσκολέψουν τη στήριξη από τους άλλους. Δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για σημαντικές παρουσιάσεις ή αιτήματα. Πρόσεξε τις αυθόρμητες δηλώσεις, γιατί μπορεί να οδηγήσουν σε μετανιώσεις.

Με την αντίθεση Ερμή – Δία, οι συζητήσεις γίνονται πιο έντονες αλλά λιγότερο ουσιαστικές. Ο ενθουσιασμός υπάρχει, όμως η κατανόηση όχι. Κράτησε διακριτική στάση και άφησε τις σημαντικές κινήσεις για αργότερα.

Δίδυμοι

Οικονομικές ή συναισθηματικές εντάσεις μπορεί να σε πιέσουν σήμερα, ιδιαίτερα σε θέματα κοινών πόρων ή οικειότητας. Ζήλια, ανασφάλειες ή το αίσθημα ότι παραμελείσαι έρχονται στην επιφάνεια. Οι αποφάσεις που παίρνονται υπό πίεση σπάνια βοηθούν, γι’ αυτό περίμενε.

Η αντίθεση Ερμή – Δία ευνοεί τη σκέψη σε «μεγάλες αποστάσεις», αλλά κρύβει παγίδες υπερβολής. Άκου και την οπτική των άλλων· έχεις κάτι σημαντικό να μάθεις.

Καρκίνος

Συναισθηματικές εκφορτίσεις μπορεί να εμφανιστούν απρόσμενα σήμερα. Ό,τι βγαίνει στην επιφάνεια χρειάζεται ώριμη διαχείριση. Οι απαιτήσεις των άλλων ίσως ξεπερνούν τις αντοχές σου, όμως η στοργή δεν επιβάλλεται. Καθώς η μέρα προχωρά, η αυτοπεποίθηση αυξάνεται, αλλά πρόσεξε την υπερβολή. Η αντίθεση Ερμή – Δία σε καλεί να δεις τη μεγάλη εικόνα, όχι όμως να πάρεις οικονομικές ή δεσμευτικές αποφάσεις.

Λέων

Η ρουτίνα σε κουράζει σήμερα και, χωρίς μια μικρή διέξοδο, μπορεί να νιώσεις εγκλωβισμένος/η. Θέματα από το παρελθόν δεν έχουν κλείσει ακόμη, αλλά δεν χρειάζεται να κυριαρχήσουν. Η αντίθεση Ερμή – Δία φέρνει πίεση ανάμεσα στην προσωπική ζωή και τις υποχρεώσεις. Οι συμφωνίες δεν είναι εύκολες και οι αποφάσεις σε εργασία ή υγεία παραμένουν θολές. Απόφυγε βιαστικά συμπεράσματα.

Παρθένος

Ανασφάλειες μπορεί να δημιουργήσουν εσωτερική ένταση και δυσκολία στην έκφραση. Αν σκέφτεσαι μια σημαντική συζήτηση ή εξομολόγηση, ίσως χρειάζεται αναμονή. Η αντίθεση Ερμή – Δία φέρνει σύγχυση, ιδιαίτερα σε φιλικές ή ερωτικές σχέσεις. Πρόσεξε την παραπληροφόρηση και μην κρίνεις χωρίς πλήρη εικόνα.

Ζυγός

Υπάρχει εσωτερική αμηχανία στο να διεκδικήσεις τον εαυτό σου. Η καχυποψία ή η αμυντικότητα μπορεί να σε απομακρύνουν από την ουσία. Τα σκαμπανεβάσματα, όμως, κρύβουν σημαντικά μαθήματα. Με την αντίθεση Ερμή – Δία, επαγγελματικοί και προσωπικοί στόχοι συγκρούονται. Οι ιδέες εμπνέουν, αλλά οι λεπτομέρειες χρειάζονται χρόνο.

Σκορπιός

Αμφιβολίες και ανάμεικτα μηνύματα δημιουργούν εσωτερική ένταση. Αν έχεις αναλάβει πολλά, η κούραση γίνεται εμφανής. Οι ανισορροπίες σε φέρνουν αντιμέτωπο/η με ανασφάλειες που ζητούν επίγνωση. Η αντίθεση Ερμή – Δία μπορεί να ξεκινήσει από διαφωνία, αλλά οδηγεί σε ουσιαστικότερη κατανόηση. Μην πιέζεις τον εαυτό σου για άμεσες απαντήσεις.

Τοξότης

Υπάρχει τάση να κρίνεις αυστηρά λόγια και πράξεις σήμερα. Η αληθινή συναισθηματική ισορροπία έρχεται μέσα από βαθύτερη σύνδεση με τον εαυτό σου. Η αντίθεση Ερμή – Δία επηρεάζει εργασία και ρουτίνα, κάνοντας τις αποφάσεις δύσκολες. Όταν χαλαρώνεις την ανάγκη για άμεσο αποτέλεσμα, όλα κυλούν πιο ομαλά.

Αιγόκερως

Απογοητεύσεις μπορεί να σε ωθήσουν να ξεκαθαρίσεις καταστάσεις, όμως η μέρα απαιτεί προσοχή. Αν δεν είσαι σίγουρος/η για τον εαυτό σου, οι συζητήσεις μπορεί να οδηγήσουν σε άμυνα. Έχεις ανάγκη από περισσότερο χώρο και αλλαγή ρυθμού. Απόφυγε τα βιαστικά συμπεράσματα και φρόντισε εκκρεμότητες που μεγάλωσαν επειδή αναβλήθηκαν.

Υδροχόος

Μπορεί να επιλέξεις έμμεσους τρόπους για να πάρεις απαντήσεις, όμως δεν είναι η στιγμή για βαθιές αναλύσεις. Ο ενθουσιασμός ανεβαίνει, αλλά κρύβει υπερφόρτωση. Η αντίθεση Ερμή – Δία σε καλεί να δεις δυνατότητες χωρίς να αναλάβεις περισσότερα απ’ όσα αντέχεις. Προχώρα βήμα-βήμα.

Ιχθύες

Μια διαφορά αξιών μπορεί να μεγεθυνθεί αν δεν υπάρξει μέτρο. Αν νιώθεις ότι δεν αναγνωρίζεσαι, οι απογοητεύσεις εντείνονται. Οι φιλίες χρειάζονται φροντίδα. Η αντίθεση Ερμή – Δία φέρνει πολυλογία και λιγότερη ακρόαση. Η ισορροπία έρχεται όταν στοχεύεις στην ποιότητα και όχι στην υπερβολή. Ξεχώρισε το ουσιαστικό από τον περισπασμό.

