Οι σημερινές προβλέψεις για όλα τα ζώδια

Πώς θα είναι η Παρασκευή σου;

Οι προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την αστρολόγο Λίτσα Πετρίδη.

Κριός

Ο Ερμής περνά στον τομέα της ιδιωτικότητάς σου μέχρι τις 14 Απριλίου και σε ωθεί σε πιο εσωστρεφή σκέψη. Είναι μια καλή περίοδος για ανασκόπηση, επεξεργασία εμπειριών και κλείσιμο εκκρεμοτήτων του παρελθόντος. Η διαίσθησή σου δυναμώνει και μπορείς να προσφέρεις σοφές συμβουλές. Σήμερα εστιάζεις πιο εύκολα στις προτεραιότητές σου, αλλά είσαι και πιο ευαίσθητος/η συναισθηματικά απέναντι σε κοντινά σου πρόσωπα.

Ταύρος

Ο Ερμής ενεργοποιεί τον τομέα φίλων, στόχων και δικτύωσης μέχρι τις 14 Απριλίου. Η επικοινωνία σου γίνεται πιο άμεση και οι ιδέες σου βρίσκουν ανταπόκριση. Ευνοούνται οι συνεργασίες και τα ομαδικά σχέδια. Σήμερα, η Σελήνη σε ωθεί να βάλεις τάξη σε ρουτίνες και πρακτικά ζητήματα, ενώ ενισχύεται η ανάγκη να νιώσεις χρήσιμος/η.

Δίδυμοι

Ο Ερμής περνά στον τομέα καριέρας και στόχων σου έως τις 14 Απριλίου, δίνοντας έμφαση σε επαγγελματικά σχέδια και ευθύνες. Η σκέψη σου γίνεται πιο στρατηγική και τα λόγια σου αποκτούν μεγαλύτερη βαρύτητα. Είναι καλή περίοδος για προβολή, οργάνωση και σημαντικές συζητήσεις. Σήμερα, η Σελήνη σε καλεί να δώσεις χώρο και στη δημιουργική, πιο ανάλαφρη πλευρά της ζωής.

Καρκίνος

Ο Ερμής στον τομέα της ανώτερης σκέψης ανοίγει νέους πνευματικούς ορίζοντες μέχρι τις 14 Απριλίου. Σκέφτεσαι πιο αισιόδοξα, βλέπεις τη ζωή συνολικά και αναζητάς νέες ιδέες και ενδιαφέροντα. Η έκφρασή σου γίνεται πιο άνετη και αυθόρμητη. Σήμερα όμως, η Σελήνη σε στρέφει στην ανάγκη για ηρεμία, ασφάλεια και οικεία περιβάλλοντα.

Λέων

Ο Ερμής περνά στον όγδοο οίκο σου και σε ωθεί σε βαθύτερη σκέψη μέχρι τις 14 Απριλίου. Ευνοούνται η έρευνα, η στρατηγική και οι ουσιαστικές συζητήσεις, αν και υπάρχει τάση για υπερανάλυση. Παρατηρείς περισσότερο και μαθαίνεις μέσα από όσα δεν λέγονται εύκολα. Σήμερα, η Σελήνη ενισχύει την περιέργειά σου και φέρνει χρήσιμες πληροφορίες.

Παρθένος

Ο Ερμής περνά στο απέναντί σου ζώδιο και μέχρι τις 14 Απριλίου οι σχέσεις παίζουν καθοριστικό ρόλο στη σκέψη σου. Οι συζητήσεις με σημαντικούς ανθρώπους σε βοηθούν να δεις πιο καθαρά τις ανάγκες και τις επιθυμίες σου. Η ανταλλαγή απόψεων φέρνει ισορροπία. Σήμερα, η προσοχή σου στρέφεται σε θέματα ασφάλειας, αξιών και διαχείρισης πόρων.

Ζυγός

Ο Ερμής ενεργοποιεί τον τομέα της καθημερινότητας, της εργασίας και της υγείας σου έως τις 14 Απριλίου. Ευνοούνται η οργάνωση, η βελτίωση συνηθειών και η επίλυση πρακτικών ζητημάτων. Πρόσεξε μόνο την υπερβολική ανησυχία. Σήμερα, με τη Σελήνη στο ζώδιό σου, έρχεσαι πιο κοντά στα συναισθήματά σου και στις προσωπικές σου ανάγκες.

Σκορπιός

Ο Ερμής περνά στον τομέα της χαράς, του έρωτα και της δημιουργίας μέχρι τις 14 Απριλίου. Εκφράζεσαι πιο άνετα, επικοινωνείς με αυτοπεποίθηση και αναζητάς πνευματική και συναισθηματική ευχαρίστηση. Οι συζητήσεις γίνονται πιο ζωντανές. Σήμερα όμως, χρειάζεσαι ξεκούραση και αποφόρτιση από πιέσεις.

Τοξότης

Ο Ερμής στον τομέα σπιτιού και οικογένειας σε στρέφει σε πιο εσωτερικές σκέψεις μέχρι τις 14 Απριλίου. Θέματα παρελθόντος και οικιακές υποθέσεις σε απασχολούν περισσότερο, ενώ προς τα έξω εμφανίζεσαι πιο συγκρατημένος/η. Σήμερα, η Σελήνη ενισχύει την κοινωνικότητά σου και την ανάγκη για επαφή με φίλους.

Αιγόκερως

Ο Ερμής περνά στον τομέα της επικοινωνίας και φέρνει πνευματική διαύγεια μέχρι τις 14 Απριλίου. Ευνοούνται συζητήσεις, συμφωνίες, μάθηση και ανταλλαγή ιδεών, αν και υπάρχει τάση για διάσπαση προσοχής. Σήμερα, η Σελήνη στην κορυφή του χάρτη σου σε καλεί να εστιάσεις σε στόχους και φιλοδοξίες.

Υδροχόος

Ο Ερμής περνά στον τομέα των οικονομικών και των πόρων έως τις 14 Απριλίου. Η σκέψη σου γίνεται πιο πρακτική και επικεντρώνεσαι σε έσοδα, ασφάλεια και αξιοποίηση ταλέντων. Ευνοούνται ιδέες που μπορούν να αποφέρουν χρήματα. Σήμερα, η Σελήνη σου δίνει μια πιο αντικειμενική και φιλοσοφική ματιά στα πράγματα.

Ιχθύες

Ο Ερμής μπαίνει στο ζώδιό σου και μέχρι τις 14 Απριλίου σου δίνει φωνή, διαύγεια και νέες ιδέες. Οι άλλοι σε ακούν πιο εύκολα και οι αποφάσεις ξεκαθαρίζουν. Είναι περίοδος νέων ξεκινημάτων και αφήνεις πίσω σου την αμφιβολία. Σήμερα, η Σελήνη ενισχύει τη φαντασία και την ανάγκη για βαθύτερη συναισθηματική σύνδεση.

