Οι σημερινές προβλέψεις για όλα τα ζώδια

Πώς θα είναι η Παρασκευή σου; Οι προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την αστρολόγο Λίτσα Πετρίδη.

Κριός

Η Σελήνη φωτίζει τον τομέα των ευθυνών σου και σε καλεί να θέσεις ξεκάθαρες προτεραιότητες. Παράλληλα, ο Κρόνος περνά στο ζώδιό σου και θα παραμείνει έως τον Απρίλιο του 2028, εγκαινιάζοντας μια σημαντική περίοδο ωρίμανσης. Καλείσαι να αξιολογήσεις ρεαλιστικά τις δυνατότητές σου, να περιορίσεις τις υπερβολικές προσδοκίες και να χτίσεις πιο σταθερές βάσεις. Ίσως νιώσεις ότι η στήριξη από το περιβάλλον σου μειώνεται, όμως μέσα από αυτή τη διαδικασία δυναμώνεις εσωτερικά. Πρόκειται για έναν κύκλο ευθύνης, οργάνωσης και ουσιαστικής αναδόμησης της ζωής σου.

Ταύρος

Έχεις διάθεση να διευρύνεις τους ορίζοντές σου, ωστόσο χρειάζεται να αποφύγεις την υπερφόρτωση υποχρεώσεων. Ο Κρόνος περνά στον δωδέκατο οίκο σου έως τον Απρίλιο του 2028, φέρνοντας την ανάγκη για εσωτερικό ξεκαθάρισμα. Είναι η κατάλληλη περίοδος να κλείσεις εκκρεμότητες, να αφήσεις πίσω τύψεις και να διατηρήσεις μόνο ό,τι σε βοηθά να εξελιχθείς. Η φάση αυτή ευνοεί την περισυλλογή, την πνευματική ωρίμανση και τη βαθιά ψυχική αποφόρτιση.

Δίδυμοι

Η ημέρα απαιτεί ισορροπία ανάμεσα στο συναίσθημα και τη λογική. Ο Κρόνος περνά στον τομέα των φίλων και των μελλοντικών σου στόχων έως τον Απρίλιο του 2028, φέρνοντας σημαντικά ξεκαθαρίσματα. Ορισμένες σχέσεις θα ενισχυθούν, ενώ άλλες ενδέχεται να απομακρυνθούν. Αποκτάς πιο ρεαλιστική εικόνα για τα όνειρά σου και επιλέγεις ποια αξίζει να διατηρήσεις. Πρόκειται για μια περίοδο ωρίμανσης στις κοινωνικές και συλλογικές σου επιλογές.

Καρκίνος

Η μέρα σε βοηθά να κατανοήσεις βαθύτερα τις ανάγκες και τις επιθυμίες σου. Ο Κρόνος περνά στον τομέα της καριέρας σου έως τον Απρίλιο του 2028, καλώντας σε να οικοδομήσεις κάτι πιο σταθερό και ουσιαστικό επαγγελματικά. Αντιλαμβάνεσαι ρεαλιστικά τη θέση σου και αναλαμβάνεις μεγαλύτερη ευθύνη. Είναι ένας κύκλος δομής, αναγνώρισης και επαναπροσδιορισμού στόχων.

Λέων

Σήμερα καλείσαι να εξετάσεις μια κατάσταση από όλες τις πλευρές. Με τον Κρόνο στον πνευματικό σου τομέα έως τον Απρίλιο του 2028, ωριμάζουν οι ιδέες και οι πεποιθήσεις σου. Διαμορφώνεις πιο σταθερά μακροπρόθεσμα σχέδια, επενδύεις στη γνώση και υιοθετείς μια πιο ρεαλιστική φιλοσοφία ζωής. Πρόκειται για περίοδο εσωτερικής ενδυνάμωσης και σταθεροποίησης των αξιών σου.

Παρθένος

Η Σελήνη ενισχύει την ανάγκη για χαρά και αυτοφροντίδα. Ο Κρόνος περνά στον όγδοο οίκο σου έως τον Απρίλιο του 2028 και σε ωθεί να τακτοποιήσεις οικονομικές και συναισθηματικές εκκρεμότητες. Μαθαίνεις να στηρίζεσαι περισσότερο στον εαυτό σου και να διαχειρίζεσαι με ωριμότητα πόρους και δεσμεύσεις. Η πίεση σταδιακά μειώνεται, όμως απαιτείται υπευθυνότητα και συνέπεια.

Ζυγός

Η ημέρα ζητά ηρεμία και συναισθηματική αποφόρτιση. Ο Κρόνος περνά στον τομέα των σχέσεών σου έως τον Απρίλιο του 2028, φέρνοντας σοβαρές αποφάσεις. Συνεργασίες και προσωπικές σχέσεις δοκιμάζονται και σταθεροποιούνται μόνο όσες έχουν ουσιαστικό υπόβαθρο. Μαθαίνεις τι σημαίνει πραγματική δέσμευση και τι χρειάζεσαι ουσιαστικά από τον άλλον.

Σκορπιός

Η καθημερινότητά σου απαιτεί καλύτερη οργάνωση. Ο Κρόνος στον έκτο οίκο σου έως τον Απρίλιο του 2028 σε καλεί να βάλεις τάξη στην εργασία, στη ρουτίνα και στην υγεία σου. Πρόκειται για περίοδο πειθαρχίας και σταθερών αλλαγών που ενισχύουν την αντοχή και βελτιώνουν την ποιότητα ζωής σου. Οι προσπάθειες που καταβάλλεις τώρα θα αποδώσουν μακροπρόθεσμα.

Τοξότης

Η ημέρα ευνοεί τη χαλάρωση και τη δημιουργική έκφραση. Ο Κρόνος περνά στον πέμπτο οίκο σου έως τον Απρίλιο του 2028, φέρνοντας μεγαλύτερη σοβαρότητα στον έρωτα και στη δημιουργία. Εστιάζεις στην ποιότητα αντί για την ποσότητα και αξιοποιείς τα ταλέντα σου με πρακτικό τρόπο. Μπορείς να χτίσεις κάτι ουσιαστικό και σταθερό.

Αιγόκερως

Οι συναισθηματικές εντάσεις λειτουργούν αποκαλυπτικά και σε βοηθούν να αναγνωρίσεις τις πραγματικές σου ανάγκες. Ο Κρόνος περνά στον τομέα του σπιτιού και της οικογένειας έως τον Απρίλιο του 2028, καλώντας σε να φέρεις δομή και σταθερότητα στην προσωπική σου ζωή. Παλαιές βάσεις επανεξετάζονται και δημιουργούνται νέες, πιο ώριμες και ανθεκτικές.

Υδροχόος

Έχεις ανάγκη από αποφόρτιση και εσωτερική ηρεμία. Ο Κρόνος στον τομέα της επικοινωνίας σου έως τον Απρίλιο του 2028 φέρνει σοβαρότητα στον τρόπο που σκέφτεσαι και εκφράζεσαι. Μαθαίνεις να διατυπώνεις τις απόψεις σου με ωριμότητα και στρατηγική. Η περίοδος ευνοεί τη μελέτη, την οργάνωση και τη σταθεροποίηση ιδεών.

Ιχθύες

Η ημέρα στρέφει την προσοχή σε φίλους και προσωπικές επιθυμίες. Ο Κρόνος περνά στον δεύτερο οίκο σου έως τον Απρίλιο του 2028, φέρνοντας οικονομική και προσωπική αναδιοργάνωση. Καλείσαι να αξιολογήσεις ρεαλιστικά την αξία σου, να περιορίσεις περιττές δαπάνες και να ενισχύσεις τη σταθερότητα και την αυτοεκτίμησή σου. Πρόκειται για περίοδο πρακτικής ωρίμανσης και σταδιακής εδραίωσης.

