Οι σημερινές προβλέψεις για όλα τα ζώδια

Πώς θα είναι η Δευτέρα σου; Οι προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την αστρολόγο Λίτσα Πετρίδη.

Κριός

Η εβδομάδα ξεκινά με έντονη κινητικότητα και την ανάγκη να πάρεις πρωτοβουλίες. Θέλεις να κλείσεις εκκρεμότητες και να βάλεις σε τάξη στόχους που έχεις αφήσει πίσω. Η ενέργειά σου είναι δυναμική, όμως χρειάζεται σωστή κατεύθυνση για να μη σπαταληθεί σε άσκοπες αντιπαραθέσεις. Αν εστιάσεις σε κάτι συγκεκριμένο, μπορείς να σημειώσεις ουσιαστική πρόοδο.

Ταύρος

Η ημέρα σε καλεί να κινηθείς πρακτικά και οργανωμένα. Οικονομικά ή επαγγελματικά ζητήματα απαιτούν ρεαλισμό και καθαρές αποφάσεις. Νιώθεις την ανάγκη για σταθερότητα και ασφάλεια, κάτι που σε βοηθά να αποφύγεις περιττά ρίσκα. Μικρές, σταθερές κινήσεις φέρνουν καλύτερα αποτελέσματα από βιαστικές επιλογές.

Δίδυμοι

Η επικοινωνία παίζει καθοριστικό ρόλο σήμερα. Μπορεί να προκύψει μια συζήτηση που θα ξεκαθαρίσει παρεξηγήσεις ή θα ανοίξει μια νέα προοπτική. Το μυαλό σου τρέχει, αλλά χρειάζεται να φιλτράρεις τις πληροφορίες πριν καταλήξεις σε συμπεράσματα. Δώσε προτεραιότητα σε ό,τι έχει πραγματική σημασία.

Καρκίνος

Η διάθεσή σου είναι πιο εσωστρεφής και σε ωθεί να προστατεύσεις την ενέργειά σου. Οικογενειακά ή προσωπικά θέματα έρχονται στο προσκήνιο και ζητούν φροντίδα. Είναι καλή στιγμή να ακούσεις τη διαίσθησή σου και να μην πιεστείς από εξωτερικές απαιτήσεις. Η συναισθηματική ισορροπία είναι προτεραιότητα.

Λέων

Η ημέρα φέρνει κοινωνική κινητικότητα και επαφές που μπορούν να αποδειχθούν χρήσιμες. Έχεις την ευκαιρία να προβάλλεις ιδέες ή να διεκδικήσεις κάτι που θέλεις. Πρόσεξε μόνο την υπερβολική αυτοπεποίθηση που μπορεί να δημιουργήσει εντάσεις. Με τον σωστό τόνο, μπορείς να κερδίσεις υποστήριξη.

Παρθένος

Εστιάζεις σε επαγγελματικές υποχρεώσεις και πρακτικά ζητήματα. Η οργάνωση και η προσοχή στη λεπτομέρεια είναι τα δυνατά σου σημεία σήμερα. Μπορεί να χρειαστεί να αναλάβεις περισσότερες ευθύνες, όμως η συνέπειά σου σε ξεχωρίζει. Απόφυγε την υπερβολική κριτική προς τον εαυτό σου.

Ζυγός

Η ανάγκη για ισορροπία σε καθοδηγεί στις αποφάσεις σου. Μια συζήτηση ή μια νέα πληροφορία μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που βλέπεις ένα θέμα. Ευνοούνται σχέδια που σχετίζονται με εκπαίδευση, ταξίδια ή προσωπική εξέλιξη. Κράτα ανοιχτό μυαλό.

Σκορπιός

Η ένταση αυξάνεται, αλλά μπορεί να λειτουργήσει ως κινητήριος δύναμη. Οικονομικά ή συναισθηματικά ζητήματα ζητούν ξεκαθάρισμα. Η διαίσθησή σου είναι δυνατή και σε οδηγεί σε ουσιαστικές αποφάσεις. Απόφυγε την καχυποψία και προτίμησε τον ειλικρινή διάλογο.

Τοξότης

Οι σχέσεις βρίσκονται στο επίκεντρο. Μπορεί να χρειαστεί να συμβιβαστείς ή να δεις μια κατάσταση και από την πλευρά του άλλου. Η ανοιχτή επικοινωνία βοηθά να αποφευχθούν εντάσεις. Η συνεργασία φέρνει καλύτερα αποτελέσματα από την ανεξαρτησία.

Αιγόκερως

Η καθημερινότητα γίνεται πιο απαιτητική, όμως έχεις τη δύναμη να ανταποκριθείς. Εργασιακά θέματα προχωρούν όταν υπάρχει σωστός προγραμματισμός. Φρόντισε και τη φυσική σου ενέργεια, αποφεύγοντας την υπερκόπωση. Η πειθαρχία σου αποδίδει.

Υδροχόος

Η δημιουργικότητα και η ανάγκη για προσωπική έκφραση είναι έντονες. Μπορεί να νιώσεις έμπνευση για κάτι νέο ή να θελήσεις να διεκδικήσεις χώρο σε μια σχέση. Η αυθεντικότητά σου είναι το δυνατό σου χαρτί. Απόφυγε παρορμητικές κινήσεις.

Ιχθύες

Η προσοχή στρέφεται στο σπίτι και σε προσωπικά ζητήματα. Αναζητάς ηρεμία και συναισθηματική σταθερότητα. Μια συζήτηση με άτομο εμπιστοσύνης μπορεί να σε βοηθήσει να ξεκαθαρίσεις τις σκέψεις σου. Η διαίσθησή σου είναι οδηγός, αρκεί να την ακούσεις χωρίς φόβο.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



