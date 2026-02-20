Οι σημερινές προβλέψεις για όλα τα ζώδια

Πώς θα είναι η Παρασκευή σου; Ολες οι σημερινές προβλέψεις για τα ζώδια από την αστρολόγο Λίτσα Πετρίδη.

Κριός

Η σύνοδος Κρόνου – Ποσειδώνα σε ωθεί να επαναπροσδιορίσεις τον τρόπο ζωής και τις προτεραιότητές σου. Νιώθεις έντονο κίνητρο να δουλέψεις πάνω σε προσωπικούς στόχους, την υγεία και την αυτοπεποίθησή σου, ενώ οι άλλοι σε βλέπουν με νέα ματιά. Προκλήσεις αποκαλύπτουν τι χρειάζεται αλλαγή και σε ωθούν να χτίσεις πιο αυθεντικά θεμέλια. Παρότι οι ευθύνες αυξάνονται, υπάρχει αποφασιστικότητα να διορθώσεις ό,τι δεν λειτουργεί και να προχωρήσεις με μεγαλύτερη ωριμότητα και ξεκάθαρη κατεύθυνση.

Ταύρος

Η ενέργεια της ημέρας σε στρέφει προς την ενδοσκόπηση και την επαναξιολόγηση παρελθοντικών επιλογών. Η πειθαρχία αποδεικνύεται απαραίτητη για να εκφράσεις τη δημιουργικότητά σου και να δώσεις νόημα σε όσα κάνεις. Μπορεί να νιώσεις προσωρινή αβεβαιότητα, όμως αυτή σε οδηγεί να πάρεις τον έλεγχο θεμάτων υγείας ή εκκρεμοτήτων. Η ενασχόληση στο παρασκήνιο είναι ιδιαίτερα παραγωγική και σε βοηθά να κλείσεις κύκλους, αποκτώντας μεγαλύτερη εσωτερική δύναμη.

Δίδυμοι

Η σύνοδος ενεργοποιεί τον τομέα των φίλων και των στόχων, φέρνοντας ευθύνες αλλά και στήριξη. Η συνεργασία λειτουργεί ενδυναμωτικά και μπορεί να σε εμπνεύσει να κυνηγήσεις ένα όνειρο πιο σοβαρά. Νιώθεις ικανοποίηση προσφέροντας και συμμετέχοντας ενεργά, ενώ παράλληλα επανεξετάζεις σχέσεις ή σχέδια που χρειάζονται ανανέωση. Ακόμη κι αν κάτι ξεκινά από αμφιβολία, οδηγεί σε πιο ώριμη κατεύθυνση και σε αίσθηση σκοπού.

Καρκίνος

Η εστίαση πέφτει στην καριέρα και τις ευθύνες, με ευκαιρία να ξεχωρίσεις μέσα από την προσπάθεια και τη συνέπεια. Νιώθεις την ανάγκη να δώσεις πιο ουσιαστικό νόημα στους στόχους σου και να σταθεροποιήσεις τη θέση σου. Αμφιβολίες για την πορεία λειτουργούν ως κίνητρο για αναδιάρθρωση και πιο ρεαλιστικές επιλογές. Ό,τι χτίζεις τώρα έχει μεγαλύτερη διάρκεια, καθώς απομακρύνεσαι από παλιές ψευδαισθήσεις και κινείσαι πιο συνειδητά.

Λέων

Η περίοδος σε καλεί να επαναπροσδιορίσεις πεποιθήσεις και σχέδια για το μέλλον. Η πίστη σου δεν χάνεται, αλλά μεταμορφώνεται σε κάτι πιο ουσιαστικό και πρακτικό. Συνειδητοποιείς τι σε κρατούσε πίσω και νιώθεις την ανάγκη να κινηθείς με ειλικρίνεια απέναντι στον εαυτό σου. Νέες γνώσεις και εμπειρίες σε δυναμώνουν, ενώ η αναδόμηση στόχων και ιδεών σε οδηγεί σε πιο αυθεντική πορεία.

Παρθένος

Η ενέργεια σε βάζει σε διαδικασία βαθιάς ανάλυσης και δέσμευσης. Μπορεί να αναλάβεις ευθύνες σε οικονομικά ή προσωπικά θέματα που σε βοηθούν να νιώσεις πιο δυνατός/ή. Η αυτοπειθαρχία φέρνει σταθερότητα και σου επιτρέπει να κάνεις ουσιαστικές αλλαγές στον τρόπο ζωής. Μαθήματα γύρω από την εμπιστοσύνη, τη στήριξη και την οικειότητα σε ωθούν να οργανώσεις καλύτερα τις υποχρεώσεις και τους πόρους σου.

Ζυγός

Οι σχέσεις μπαίνουν στο επίκεντρο με περισσότερη σοβαρότητα και ανάγκη για ουσία. Μπορεί να υπάρξουν υποχρεώσεις ή απαιτήσεις, όμως μέσα από αυτές νιώθεις ότι ωριμάζεις και εξελίσσεσαι. Αναζητάς απτές αποδείξεις στα συναισθήματα και θέλεις να χτίσεις κάτι σταθερό. Η περίοδος ευνοεί την αναδόμηση μιας σχέσης ή των κοινών στόχων, με μεγαλύτερη ειλικρίνεια και ρεαλισμό.

Σκορπιός

Η καθημερινότητα, η εργασία και η υγεία χρειάζονται οργάνωση και αφοσίωση. Νιώθεις έτοιμος/η να βελτιώσεις συνήθειες και να δουλέψεις πιο συγκεντρωμένα σε έναν στόχο. Η πραγματικότητα σε βοηθά να δεις καθαρά τι αξίζει προσπάθεια και πού χρειάζεται αλλαγή. Μέσα από πειθαρχία και σταθερότητα δημιουργείς πιο ουσιαστικές βάσεις που ενισχύουν την αυτοπεποίθηση και την αποτελεσματικότητά σου.

Τοξότης

Η δημιουργικότητα και οι προσωπικές χαρές ζητούν μεγαλύτερη δέσμευση και ωριμότητα. Αναθεωρείς προσδοκίες στον έρωτα ή σε δημιουργικά σχέδια και επιδιώκεις κάτι πιο ουσιαστικό. Έμπνευση από πρόσωπο ή κατάσταση σε κινητοποιεί να εξελιχθείς. Η πειθαρχία ενισχύει το ταλέντο σου και σε βοηθά να απολαύσεις πιο αυθεντικά όσα αγαπάς, χτίζοντας σταθερότερη αυτοπεποίθηση.

Αιγόκερως

Η προσοχή στρέφεται στο σπίτι και την εσωτερική ισορροπία, με ανάγκη να διορθώσεις πρακτικά ή συναισθηματικά ζητήματα. Παρότι μπορεί να υπάρξει μικρή απογοήτευση, λειτουργεί ως αφορμή για ουσιαστικές αλλαγές. Η ανάληψη ευθυνών φέρνει αίσθηση σταθερότητας και σε βοηθά να βελτιώσεις τα θεμέλια της ζωής σου. Χτίζεις ένα πιο ασφαλές περιβάλλον, τόσο πρακτικά όσο και ψυχικά.

Υδροχόος

Η σκέψη γίνεται πιο ώριμη και συγκεντρωμένη, συνδυάζοντας λογική και έμπνευση. Η επικοινωνία, η μάθηση και οι ιδέες βρίσκονται στο προσκήνιο, με ευκαιρίες να αναπτύξεις δεξιότητες που θα σε ωφελήσουν μακροπρόθεσμα. Μια μικρή απογοήτευση μπορεί να σε ωθήσει να βελτιώσεις τον τρόπο έκφρασης ή τα σχέδιά σου. Νέα ξεκινήματα βασίζονται σε πιο ρεαλιστική κατανόηση των αναγκών σου.

Ιχθύες

Τα οικονομικά και η αυτοεκτίμηση μπαίνουν σε φάση αναδιοργάνωσης. Αναγνωρίζεις μοτίβα που χρειάζονται αλλαγή και επιδιώκεις μεγαλύτερη σταθερότητα και ασφάλεια. Η περίοδος σε καλεί να αξιοποιήσεις τα ταλέντα σου πιο πρακτικά, ενώ ταυτόχρονα διατηρείς την έμπνευση και τη φαντασία σου. Με ρεαλισμό και πειθαρχία χτίζεις πιο γερά θεμέλια, ενισχύοντας την αίσθηση αξίας και κατεύθυνσης.

