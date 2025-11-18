Οι σημερινές προβλέψεις για τα όλα τα ζώδια

Πώς θα είναι η Τρίτη σου;

Οι προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την αστρολόγο Λίτσα Πετρίδη.

Κριός

Ο ανάδρομος Ερμής επιστρέφει σήμερα στον τομέα της οικειότητας και, μέχρι τις 29 του μήνα, μπορεί να σε φέρει αντιμέτωπο/η με οικονομικά ζητήματα, χρέη ή συζητήσεις σχέσεων που πίστευες πως είχαν κλείσει. Χρειάζεται νέα ματιά και λιγότερη εμμονή στις λεπτομέρειες. Μετά τις 29 θα είσαι πιο έτοιμος/η για οριστικές αποφάσεις. Σήμερα ίσως νιώσεις κάποια αναποφασιστικότητα, αλλά ψυχικά αναζωογονείσαι. Απόφυγε τη βιασύνη και άφησε τα πράγματα να καταλαγιάσουν.

Ταύρος

Ο ανάδρομος Ερμής επιστρέφει στον τομέα των σχέσεων και μπορεί να επαναφέρει ένα θέμα που θεωρούσες λυμένο. Μέχρι τις 29, η σαφήνεια και η ξεκάθαρη επικοινωνία δεν είναι εύκολες, όμως οι καθυστερήσεις σου δίνουν χρόνο να δεις τα πράγματα από άλλη οπτική. Προσοχή στην ανυπομονησία — οι σχέσεις σήμερα χρειάζονται ηρεμία και ουσιαστικό διάλογο. Βάλε προτεραιότητες ώστε να αποφύγεις περισπασμούς.

Δίδυμοι

Ο ανάδρομος Ερμής επιστρέφει στον τομέα εργασίας και υγείας. Κάποια στοιχεία μπορεί να λείπουν, γι’ αυτό τα σχέδια και τα χρονοδιαγράμματα μπερδεύονται. Πρότζεκτ που θεωρούσες ολοκληρωμένα ίσως χρειαστούν αναθεώρηση. Οι καθυστερήσεις, όμως, σε βοηθούν να εντοπίσεις λύσεις που πριν δεν έβλεπες. Σήμερα απόφυγε τις βιαστικές αποφάσεις — δεν χρειάζεται να γίνουν όλα άμεσα.

Καρκίνος

Ο ανάδρομος Ερμής επιστρέφει στον τομέα του ρομαντισμού και της δημιουργικότητας. Μέχρι τις 29, η επικοινωνία δεν είναι τόσο απλή, όμως μπορείς να διορθώσεις παρεξηγήσεις ή παλιές εκτιμήσεις. Προσέγγισε τα θέματα με νέο τρόπο και δώσε χρόνο. Σήμερα απόφυγε τις υπερβολές σε δουλειά και υγεία και υιοθέτησε έναν πιο χαλαρό ρυθμό.

Λέων

Ο ανάδρομος Ερμής επιστρέφει στον τομέα σπιτιού και οικογένειας. Μικρά προβλήματα ή παλιές συζητήσεις μπορεί να σε απασχολήσουν μέχρι τις 29. Μετά από αυτή την ημερομηνία το τοπίο ξεκαθαρίζει. Σήμερα προσπάθησε να αποφύγεις την ανησυχία και την αίσθηση ότι χρειάζεσαι κάτι «καλύτερο» — εστίασε σε όσα έχεις μπροστά σου.

Παρθένος

Ο ανάδρομος Ερμής επηρεάζει άμεσα την επικοινωνία σου. Μέχρι τις 29 μπορεί να υπάρξουν παρεξηγήσεις, χαμένες πληροφορίες ή καθυστερήσεις σε θέματα σπουδών και μετακινήσεων. Παρ’ όλα αυτά, είναι καλή περίοδος για να ξαναδείς παλιά σχέδια με νέα ματιά. Σήμερα η ενέργεια σε ωθεί να δράσεις, αλλά χωρίς σταθερό σχέδιο μπορεί να απογοητευτείς — κινήσου πιο μετρημένα.

Ζυγός

Ο ανάδρομος Ερμής επιστρέφει στα οικονομικά σου. Είναι κατάλληλη περίοδος για επανεξέταση, όχι για μεγάλες αγορές. Κάποια έξοδα ή αποφάσεις ίσως χρειαστούν διόρθωση. Μετά τις 29 θα έχεις καλύτερη εικόνα. Σήμερα αφιέρωσε χρόνο σε δραστηριότητες που σε σταθεροποιούν και δώσε λίγο χώρο στον εαυτό σου.

Σκορπιός

Ο Ερμής επιστρέφει στο ζώδιό σου και, μέχρι τις 29, μπορεί να φέρει καθυστερήσεις σε προσωπικά σχέδια. Είναι περίοδος αναθεώρησης, όχι τελικών αποφάσεων. Δώσε χώρο στον εαυτό σου να σκεφτεί χωρίς πίεση. Η ενέργεια της ημέρας είναι κατάλληλη για παραγωγικότητα, όχι για βιαστικά συμπεράσματα.

Τοξότης

Ο ανάδρομος Ερμής περνά στον τομέα της ιδιωτικότητας. Μπορεί να νιώσεις ασάφεια, παρεξηγήσεις ή ότι σου λείπει η πλήρης εικόνα. Απόφυγε σημαντικές αποφάσεις και δώσε χρόνο — μετά τις 29 τα πράγματα ξεμπλοκάρουν. Σήμερα έχεις πολλά στο μυαλό σου, αλλά η αταξία ίσως σε αποσπά. Βάλε μικρούς, ρεαλιστικούς στόχους.

Αιγόκερως

Ο Ερμής επηρεάζει φίλους, ομάδες και στόχους. Μέχρι τις 29, κάποιες πληροφορίες μπορεί να λείπουν, γι’ αυτό κράτησε χώρο για αναθεώρηση. Οι φιλίες ίσως έχουν μικρές δυσκολίες, αλλά μετά τις 29 βελτιώνεται το κλίμα. Σήμερα προσπάθησε να μην πάρεις βιαστικές αποφάσεις, καθώς η ένταση μπορεί να σε οδηγήσει σε υπερανάλυση.

Υδροχόος

Ο Ερμής επιστρέφει στον επαγγελματικό τομέα και ζητά προσοχή στη δημόσια εικόνα σου. Απέφυγε βιαστικά συμπεράσματα ή λάθη στην επικοινωνία μέχρι τις 29. Μετά θα έχεις πιο ξεκάθαρη κατεύθυνση. Σήμερα μπορεί να είσαι πιο ευάλωτος/η σε λάθος κρίσεις σχετικά με χρήματα ή αγορές — περίμενε πριν δράσεις.

Ιχθύες

Ο ανάδρομος Ερμής επηρεάζει τον τομέα της μάθησης, των ταξιδιών και της προσωπικής εξέλιξης. Παλιά σχέδια ίσως επιστρέψουν για διόρθωση. Μην βασίζεσαι σε ελλιπείς πληροφορίες μέχρι τις 29. Σήμερα έχεις ενθουσιασμό αλλά και τάση για υπερβολή — κράτησε ισορροπία και μην φορτώνεις περισσότερα από όσα αντέχεις.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



