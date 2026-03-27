Δείτε τις συνέπειες της κακοκαιρίας στην Πάτρα ΦΩΤΟ

Με το «πρόσωπο» του καιρού να παραμένει άγριο, η Πάτρα βρίσκεται από το βράδυ της Πέμπτης στο επίκεντρο ενός κύματος κακοκαιρίας που έχει προκαλέσει ήδη τα πρώτα μικροπροβλήματα.

Οι νότιοι άνεμοι εντάσεως 4 έως 5 μποφόρ δημιουργούν προβλήματα με πτώσεις δένδρων και αντικειμένων σε πλατείες στην αχαϊκή πρωτεύουσα, ενώ απαιτείται προσοχή από τους οδηγούς λόγω της ολισθηρότητας του οδοστρώματος.

Χαρακτηριστικές οι εικόνες από την πλατεία Ομονοίας στην Πάτρα σήμερα Παρασκευή 27/3 το πρωί

Γι αυτό το λόγο συνίσταται ο περιορισμός των άσκοπων μετακινήσεων κατά τη διάρκεια των έντονων φαινομένων και η ασφάλιση αντικειμένων σε μπαλκόνια και εξωτερικούς χώρους που μπορεί να παρασυρθούν από τον άνεμο.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



