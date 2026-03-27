Δείτε τις συνέπειες της κακοκαιρίας στην Πάτρα ΦΩΤΟ

Συνίσταται προσοχή στους κατοίκους

27 Μαρ. 2026 9:31
Με το «πρόσωπο» του καιρού να παραμένει άγριο, η Πάτρα βρίσκεται από το βράδυ της Πέμπτης στο επίκεντρο ενός κύματος κακοκαιρίας που έχει προκαλέσει ήδη τα πρώτα μικροπροβλήματα.

Διαβάστε επίσης: Κακοκαιρία «εξπρές» με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και χιόνια: Πού θα είναι έντονα τα φαινόμενα, η πρόγνωση για την Πάτρα

Οι νότιοι άνεμοι εντάσεως 4 έως 5 μποφόρ δημιουργούν προβλήματα με πτώσεις δένδρων και αντικειμένων σε πλατείες στην αχαϊκή πρωτεύουσα, ενώ απαιτείται προσοχή από τους οδηγούς λόγω της ολισθηρότητας του οδοστρώματος.

Χαρακτηριστικές οι εικόνες από την πλατεία Ομονοίας στην Πάτρα σήμερα Παρασκευή 27/3 το πρωί

Γι αυτό το λόγο συνίσταται ο περιορισμός των άσκοπων μετακινήσεων κατά τη διάρκεια των έντονων φαινομένων και η ασφάλιση αντικειμένων σε μπαλκόνια και εξωτερικούς χώρους που μπορεί να παρασυρθούν από τον άνεμο.

12:25 Η ένσταση που αλλάζει τις ισορροπίες και βάζει φωτιά στα play outs
12:17 Αντιπολεμικό μήνυμα στην καρδιά της Πάτρας: Γιγαντοπανό με στίχους του Ρίτσου στο Μέγαρο Λόγου και Τέχνης ΦΩΤΟ
12:14 Φρουροί της Επανάστασης: «Τα στενά του Ορμούζ παραμένουν κλειστά»
12:07 Πτωτικές τάσεις στο χρηματιστήριο της Αθήνας
12:02 Αγριεύει ο καιρός: Βροχές, καταιγίδες και ανοιχτό σενάριο για «μετεωρολογική βόμβα»
12:00 «Ομοσπονδία» κουλοχέρηδων: Η Πάτρα είχε ηγετική θέση με τον 55χρονο Πατρινό
11:54 Δυσοίωνες προβλέψεις για τη λήξη του πολέμου, οι Ιρανοί μπορούν να συνεχίσουν επί εβδομάδες
11:49 Στην Αρεόπολη ο Δημήτρης Κατσαρός για την επέτειο της 17ης Μαρτίου 1821
11:48 Βρούτσης: «Στήριξη του αθλητισμού με μετρήσιμο αποτέλεσμα»
11:43 Θεσσαλονίκη: 23χρνος παγίδευε ανήλικες – Τους έδινε αλκοόλ και ναρκωτικά και τις κακοποιούσε σεξουαλικά
11:41 Το Ισραήλ βομβάρδισε την κεντρικότερη εγκατάσταση παράγωγης πυραύλων
11:34 Πάτρα: Κάλεσμα της Νέας Αριστεράς Αχαΐας για αντιπολεμική συγκέντρωση το Σάββατο στην πλατεία Γεωργίου
11:33 Μαθητές του Πρότυπου Λυκείου Πατρών έκαναν εκπαιδευτικό ταξίδι στη Λιθουανία ΦΩΤΟ
11:31 Στη Λιβύη ο Γεραπετρίτης: Συναντά τον Χαφτάρ στη Βεγγάζη και ανοίγει κύκλο επαφών και στην Τρίπολη
11:29 Πάτρα: Στο τραπέζι οι εθισμοί των εφήβων – Κάπνισμα, ουσίες και εξάρτηση από την οθόνη, εκδήλωση της Κοινο_Τοπίας
11:24 Ανησυχία στο Περιστέρι για άνδρα που παρενοχλεί γυναίκες μέρα μεσημέρι – Σε εξέλιξη οι έρευνες της ΕΛΑΣ
11:21 Που θα δείτε τον κρίσιμο αγώνα Παναθηναϊκός-Μονακό
11:18 Σφοδρό τροχαίο στην εθνική Πύργου – Κυπαρισσίας: Αυτοκίνητο κόπηκε στα δύο, διασωληνωμένος 30χρονος ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ
11:08 Θρίλερ με το 10 μηνών βρέφος από την Ηλεία: Bαριά τραύματα, σύλληψη της μητέρας και νέα ερωτήματα
11:07 Ινδία: Κορυφώνεται η κρίση των καύσιμων, σπρωξιές και ξύλο στα βενζινάδικα ΒΙΝΤΕΟ
