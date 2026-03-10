Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνουν νέα άνοδο για τη ΝΔ

Οι πρόσφατες δημοσκοπήσεις της Opinion Poll και της Alco δείχνουν ενίσχυση 1,5–2,5 μονάδων για τη Νέα Δημοκρατία.

Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνουν νέα άνοδο για τη ΝΔ
10 Μαρ. 2026 9:26
Pelop News

Δύο πρόσφατες δημοσκοπήσεις καταγράφουν ανοδική πορεία για τη Νέα Δημοκρατία, τόσο στην πρόθεση ψήφου όσο και στη συνολική αξιολόγηση της κυβέρνησης. Οι μετρήσεις της Opinion Poll για το Action 24 και της Alco που παρουσιάστηκε στο δελτίο ειδήσεων του Alpha δείχνουν ενίσχυση της ΝΔ κατά 1,5 έως 2,5 μονάδες.

Κυβερνητικά στελέχη αποδίδουν μέρος αυτής της θετικής εικόνας στους πρόσφατους χειρισμούς στο πεδίο της εξωτερικής πολιτικής. Σημαντικές κινήσεις, όπως η παρουσία των Ενόπλων Δυνάμεων στην Κύπρο και η κοινή εμφάνιση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν στη Μεγαλόνησο, φαίνεται να ενίσχυσαν την εικόνα της κυβέρνησης.

Παράλληλα, το επόμενο διάστημα θεωρείται κρίσιμο για την κυβέρνηση, καθώς στο επίκεντρο βρίσκεται η αντιμετώπιση της ακρίβειας και η στήριξη των πολιτών. Από το οικονομικό επιτελείο διαμηνύεται ότι δεν θα γίνει ανεκτή η αισχροκέρδεια, με τον ίδιο τον πρωθυπουργό να στέλνει σαφές μήνυμα προς την αγορά.

