Οι τελικές ημερομηνίες για πληρωμές των συντάξεων του Δεκεμβρίου

20 Νοέ. 2025 12:13
Πλησιάζει η ημερομηνία για την πληρωμή των συντάξεων Δεκεμβρίου 2025 και οι πρώτες ημερομηνίες έχουν ήδη  ανακοινωθεί.

Πότε θα γίνουν οι τελευταίες πληρωμές.  Πρόκειται για τους μισθωτούς συνταξιούχους τέως ασφαλιστικών ταμείων όπως ΝΑΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, ΟΤΕ και ΔΕΗ. Πληρωμές και σε Δημόσιο (κύριες και επικουρικές), Τράπεζες και ΕΤΑΤ.

Ειδικότερα, στην ανακοίνωσή του για τις πληρωμές συντάξεων Δεκεμβρίου 2025 ο e-ΕΦΚΑ αναφέρει ότι «οι ημερομηνίες πληρωμής ακολουθούν τον κανόνα του διαχωρισμού μεταξύ Μισθωτών και Μη Μισθωτών» και προσθέτει πως «διαμορφώνονται ως ακολούθως:

-Την Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία Μη Μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ, οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με τον ν.4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (συνταξιούχοι Μισθωτοί & Μη Μισθωτοί από 1.1.2017 και έπειτα) και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (Μη Μισθωτών και Μισθωτών).

-Την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέως Ταμείων Μισθωτών [ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ] καθώς και οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου».

