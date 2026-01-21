Οι θέσεις Μητσοτάκη στις διεθνείς επαφές σε Νταβός και Βρυξέλλες

Στοπαγκόσμιο οικονομικό φόρουμ, στο Νταβός της Ελβετίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σήμερα Τετάρτη 21/01/2026.

Οι θέσεις Μητσοτάκη στις διεθνείς επαφές σε Νταβός και Βρυξέλλες
21 Ιαν. 2026 7:46
Pelop News

Στο Νταβός της Ελβετίας  θα βρεθεί σήμερα το μεσημέρι Τετάρτη 21/01/2026, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, για να συμμετάσχει στο παγκόσμιο οικονομικό φόρουμ, σε μια χρονική συγκυρία παγκόσμιας αναταραχής, με τον ίδιο να προβάλλει τις ελληνικές θέσεις, οι οποίες εντάσσονται σε ευρωπαϊκό πλαίσιο.

Μετά την περσινή του απουσία από το ελβετικό θέρετρο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία διεθνώς, σύμφωνα με πληροφορίες, θα αναδείξει τον αναβαθμισμένο ρόλο της Ελλάδας, με τον Έλληνα υπουργό Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη, να κρατά πλέον το πηδάλιο του Eurogroup, γεγονός που καταδεικνύει και την καθολική αναγνώριση της προόδου που έχει πετύχει η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια.

«Το Νταβός είναι πάντα ένας χώρος και μια ευκαιρία να μπορούμε να τοποθετούμε την Ελλάδα και στο διεθνές οικονομικό πλαίσιο, να προσελκύουμε επενδύσεις. Οι επενδύσεις είναι κρίσιμες για να συνεχίσουμε αυτή την πορεία προόδου», σημείωσε ο ίδιος, προσθέτοντας ότι «το 2025 ήταν χρονιά ρεκόρ στην προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων και προφανώς θέλουμε και το 2026 να είναι μια πολύ καλή χρονιά».

Στις παρεμβάσεις και τις επαφές που θα έχει στο περιθώριο του φόρουμ, ο πρωθυπουργός αναμένεται παράλληλα να υπογραμμίσει ότι η χώρα μας αποτελεί σήμερα πυλώνα πολιτικής σταθερότητας και δύναμη αξιοπιστίας τόσο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και στην ευρύτερη Ανατολική Μεσόγειο. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί και στον ρόλο της Ελλάδας ως αναδυόμενου ενεργειακού κόμβου της Ευρώπης, σε μια περίοδο που η ενεργειακή ασφάλεια και η διαφοροποίηση πηγών και διαδρομών βρίσκονται στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής ατζέντας.

Από την Ελβετία στις Βρυξέλλες

Το μεσημέρι της Πέμπτης ο πρωθυπουργός θα μεταβεί στις Βρυξέλλες για την έκτακτη Σύνοδο Κορυφής της Ε.Ε., την οποία έχει συγκαλέσει ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, στη «σκιά» των νέων απειλών του Ντόναλντ Τραμπ για επιβολή δασμών εναντίον οκτώ ευρωπαϊκών κρατών που αντιτίθενται στην πρόθεσή του να εξαγοράσει τη Γροιλανδία.

Στόχος τα κράτη – μέλη της Ε.Ε. να συντονίσουν τη δράση τους, καθώς ζητούμενο είναι η ενότητα όσον αφορά τις αρχές του διεθνούς δικαίου, της εδαφικής ακεραιότητας και της εθνικής κυριαρχίας. Παράλληλα, κοινή εκτίμηση ότι οι δασμοί θα υπονομεύσουν τις διατλαντικές σχέσεις, καθώς είναι ασυμβίβαστοι με τη συμφωνία εμπορίου ΕΕ-ΗΠΑ.

Πηγή: newsbeast.gr

 

