Οι τιμές για τα εισιτήρια στο τοπικό ντέρμπι

Μετράμε αντίστροφα για την διεξαγωγή του Κυριακάτικου ντέρμπι στην Γ΄ Εθνική, ανάμεσα στην Παναχαϊκή και την Θύελλα Πατρών, ενώ η διοίκηση της πρώτης εξέδωσε ανακοίνωση για τις τιμές των εισιτήριων.

Η ανακοίνωση: «

Από την Παναχαϊκή ανακοινώνονται οι τιμές των εισιτηρίων για τον προσεχή αγώνα απέναντι στη Θύελλα Πατρών (Κυριακή 2/11 στις 15:00, Γήπεδο Παναχαϊκής).

Γενική Είσοδος: 10€

Εισιτήρια Κόστους 5€ (περιορισμένος αριθμός), (προπώληση ΜΟΝΟ από Γραφεία Π.Γ.Ε.):

– Άνεργοι

– Παιδιά έως 18 ετών

– Φοιτητές

*Με την επίδειξη των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Έξω από το γήπεδο, θα λειτουργήσει εκδοτήριο από τη 13:30 το μεσημέρι της Κυριακής.

Από σήμερα μέχρι και το Σάββατο, θα πραγματοποιηθεί προπώληση εισιτηρίων στα εξής σημεία:

Γραφεία Παναχαϊκής (Κλειστό Γυμναστήριο),

9:00-14:00

Καφέ Παπαχριστόπουλος, Αγίου Νικολαου 49, 8:00-15:00 & 21:30-00:00

* Κατόπιν εντολής της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αχαΐας, οι φίλαθλοι της Θύελλας Πατρών που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το παιχνίδι, θα εισέρχονται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ από τη θύρα φιλοξενούμενων.

