Οι τιμές για τα εισιτήρια στο τοπικό ντέρμπι

Οι τιμές για τα εισιτήρια στο τοπικό ντέρμπι
30 Οκτ. 2025 11:38
Pelop News

Μετράμε αντίστροφα για την διεξαγωγή του Κυριακάτικου ντέρμπι στην Γ΄ Εθνική,  ανάμεσα στην Παναχαϊκή και την Θύελλα Πατρών, ενώ η διοίκηση της πρώτης εξέδωσε ανακοίνωση για τις τιμές των  εισιτήριων.

Η ανακοίνωση: «

Από την Παναχαϊκή ανακοινώνονται οι τιμές των εισιτηρίων για τον προσεχή αγώνα απέναντι στη Θύελλα Πατρών (Κυριακή 2/11 στις 15:00, Γήπεδο Παναχαϊκής).

Γενική Είσοδος: 10€

Εισιτήρια Κόστους 5€ (περιορισμένος αριθμός), (προπώληση ΜΟΝΟ από Γραφεία Π.Γ.Ε.):

– Άνεργοι

– Παιδιά έως 18 ετών

– Φοιτητές

*Με την επίδειξη των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Έξω από το γήπεδο, θα λειτουργήσει εκδοτήριο από τη 13:30 το μεσημέρι της Κυριακής.

Από σήμερα μέχρι και το Σάββατο, θα πραγματοποιηθεί προπώληση εισιτηρίων στα εξής σημεία:

  • Γραφεία Παναχαϊκής (Κλειστό Γυμναστήριο),

9:00-14:00

  • Καφέ Παπαχριστόπουλος, Αγίου Νικολαου 49, 8:00-15:00 & 21:30-00:00

* Κατόπιν εντολής της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αχαΐας, οι φίλαθλοι της Θύελλας Πατρών που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το παιχνίδι, θα εισέρχονται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ από τη θύρα φιλοξενούμενων.

 
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:25 Αντίστροφη μέτρηση για τις εκλογές του ΝΟΠ
12:24 Πάτρα: Αγρότες και κτηνοτρόφοι διαμαρτύρονται για αποζημιώσεις, πυρκαγιές και τον ΟΠΕΚΕΠΕ ΦΩΤΟ
12:16 Ο «Κος Αμιλκάρ» του Yves Jamiaque ζωντανεύει στο θέατρο «Αγορά» από το Ρεφενέ
12:10 Επίδομα θέρμανσης 2025: Η προθεσμία για τις αιτήσεις και τα ποσά
12:10 Κύπρος: Απίστευτη γκάφα – Αστυνομικοί μετέφεραν πολίτη για επισκεπτήριο μαζί με κρατούμενους
12:05 Ντόρα Μπακογιάννη για την ΕΔΕ στον Λιμενάρχη Χανίων: «Η εξουσία ασκείται και με ανθρωπιά, όχι αλαζονικά»
12:02 Πάτρα: Εκπαιδευτικό σεμινάριο του ΙΒΕΠΕ – ΣΕΒ για τη διαχείριση και ασφάλεια Δικτύων Ατμού
12:00 Παράλιο Μέτωπο Αχαΐας και Ηλείας: Τρεις δήμοι ενώνουν τις δυνάμεις τους
11:59 Αγρίνιο: Συλλήψεις για διατάραξη κοινής ησυχίας στα Καλύβια και για διαρρήξεις στη Στράτο
11:55 Πάτρα: Συνελήφθη άνδρας με μαχαίρι 25,5 εκατοστών
11:53 Κάτω Αχαΐα: Ανήλικος χωρίς ταυτότητα έκλεψε προϊόντα από σούπερ μάρκετ
11:52 Δείτε για ποιο λόγο ξέσπασε ο Χρίστος Κούγιας
11:50 Προσοχή: Νέα απάτη στα social media – «Χακάρουν» προφίλ και ζητούν χρήματα από φίλους
11:48 Συνέντευξη Χάρη Δούκα στο pelop.gr: «Δεν υπάρχει σαφής απόφαση για μη συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία» ΒΙΝΤΕΟ
11:43 Συνάντηση Μητσοτάκη – Serafin στο Μαξίμου: Στο επίκεντρο ο νέος ευρωπαϊκός προϋπολογισμός, η Συνοχή και η Άμυνα
11:42 Μπαίνει το πρέπει για τους άνδρες του ΝΟΠ
11:38 Οι τιμές για τα εισιτήρια στο τοπικό ντέρμπι
11:36 Έφοδος της Οικονομικής Αστυνομίας στον ΟΠΕΚΕΠΕ: Κατασχέθηκε το αρχείο αιτήσεων του 2025
11:32 ΖΩΝΤΑΝΑ Η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στην εκδήλωση για τα 100 χρόνια της ΕΥΔΑΠ
11:26 Οριακή πτώση στο άνοιγμα του Χρηματιστηρίου Αθηνών
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ