Οι τράπεζες «χτυπούν» δυνατά το Wealth Management: Μάχη €40 δισ. για τον ιδιωτικό πλούτο

Οι ελληνικές τράπεζες στρέφουν το βλέμμα τους με ένταση στον τομέα του Wealth Management, διεκδικώντας μερίδιο από μια δεξαμενή ιδιωτικού πλούτου που υπολογίζεται στα 40 δισ. ευρώ και αναζητά διαχείριση και αποδόσεις.

Σύμφωνα με τραπεζικούς παράγοντες, οι προοπτικές είναι ακόμη μεγαλύτερες, καθώς μόνο στο πρώτο τρίμηνο του 2026 οι συναλλαγές Wealth Management στην Ευρώπη ξεπέρασαν τα 19 δισ. ευρώ, σημειώνοντας νέο ρεκόρ σε σχέση με ολόκληρο το 2025.

Το ενδιαφέρον ενισχύεται από την αναβάθμιση της ελληνικής κεφαλαιαγοράς σε αναπτυγμένη αγορά μετά την εξαγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών από τον όμιλο Euronext, καθώς και από την αυξανόμενη ζήτηση για ενεργή διαχείριση από επαγγελματικά ταμεία.

Σήμερα, ενώ ο μέσος όρος ενεργής διαχείρισης Wealth σε ευρωπαϊκές χώρες φτάνει τα 100 δισ. ευρώ ανά χώρα, στην Ελλάδα παραμένει περιορισμένος στα περίπου 3 δισ. ευρώ, αφήνοντας σημαντικό περιθώριο ανάπτυξης.

Οι δύο κύριες κατηγορίες πελατών – mass affluent (μέχρι 500.000 ευρώ) και upper affluent (άνω των 500.000 ευρώ) – διατηρούν ακόμη μεγάλο μέρος των κεφαλαίων τους σε καταθέσεις και προθεσμιακά, λόγω συντηρητικής στάσης. Οι τράπεζες επιδιώκουν να μετακινήσουν αυτή την κεφαλαιακή μάζα προς επενδυτικά προϊόντα, καθώς το Wealth Management προσφέρει σταθερά και επαναλαμβανόμενα έσοδα από προμήθειες, λιγότερο εξαρτημένα από τις διακυμάνσεις των επιτοκίων.

Οι κινήσεις των τραπεζών

Η Alpha Bank ενίσχυσε σημαντικά την παρουσία της στον τομέα με την απόκτηση του 69,61% της Alpha Trust, ενώ έχει δηλώσει πρόθεση για πλήρη εξαγορά. Παράλληλα, προχωρά σε συνεργασία με την AXIA Ventures στο investment banking, εσωτερική αναδιοργάνωση υπό την Alpha Finance και αίτημα για τραπεζική άδεια στο Λουξεμβούργο για προσέλκυση κεφαλαίων από τη διασπορά.

Η Eurobank, με μακροχρόνια παράδοση στο Wealth Management, διαχειρίζεται περίπου 4,7 δισ. ευρώ σε ιδιώτες και 4,6 δισ. ευρώ σε θεσμικούς επενδυτές. Η τράπεζα επενδύει σε προηγμένες τεχνολογικές λύσεις με τεχνητή νοημοσύνη (Agentic AI) σε συνεργασία με Fairfax, EY και Microsoft, ενώ συνεργάζεται με JPMorgan Asset Management και Eurizon Capital για διεύρυνση προϊόντων.

Η Τράπεζα Πειραιώς έχει θέσει ως στόχο την αύξηση των υπό διαχείριση κεφαλαίων (AuM) από 14,5 δισ. ευρώ το 2025 σε πάνω από 20 δισ. ευρώ έως το 2030. Στη στρατηγική της περιλαμβάνονται ψηφιακές πλατφόρμες, τεχνητή νοημοσύνη και cross-selling μέσω της εξαγοράς της Εθνικής Ασφαλιστικής.

Και οι μικρότερες τράπεζες κινούνται δυναμικά. Η Optima Bank προχωρά στην εξαγορά της Euroxx, ενώ η Credia Bank ολοκληρώνει την απόκτηση της Pantelakis Χρηματιστηριακής και αξιοποιεί το πελατολόγιο της HSBC Malta για επέκταση σε Asset Management.

