«Οι βάσεις, όχι η Ελλάδα γίνονται στόχος αντιποίνων», επιμένει ο Κουτσούμπας

«Είπα την πληροφορία που είχα η οποία είναι έγκυρη ότι τα 4 drone που κατευθύνθηκαν προς την Κύπρο και την Ελλάδα, τα δυο αφορούσαν Σούδα και τα δυο Ακρωτήρι»

04 Μαρ. 2026 21:45
Pelop News

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας βλέπει εγκληματικές ευθύνες της κυβέρνησης στη διαχείριση του πολέμου και επιμένει ότι drone κατευθύνθηκαν και προς την Ελλάδα και συγκεκριμένα προς τη Σούδα και το Ακρωτήρι.

«Δεν έχουμε καμία τέτοια πληροφόρηση, έχουμε λάβει τα μέτρα μας», ο Δένδιας διέψευσε Κουτσούμπα για τα drones στη Σούδα

Μιλώντας στο Action24 σήμερα  (4/3/26) χαρακτηριστικά τόνισε: «Είπα την πληροφορία που είχα η οποία είναι έγκυρη ότι τα 4 drone που κατευθύνθηκαν προς την Κύπρο και την Ελλάδα, τα δυο αφορούσαν Σούδα και τα δυο Ακρωτήρι».

«Υπήρξε συναγερμός στη βάση της Σούδας και ακολούθησε η απόφαση για αποστολή των πάτριοτ στην Κάρπαθο. Αυτή είναι η ουσία και εδώ μπορεί να βγάλει κανείς τα συμπεράσματα του».

«Το Ιράν έχει πει ότι είναι στόχος αντιποίνων όλες οι βάσεις. Είναι θέμα ημερών και όσο εμπλεκόμαστε να γίνουν στόχοι. Οι βάσεις, όχι η Ελλάδα γίνονται στόχος αντιποίνων. Αυτό θα γίνει χειρότερο αν γενικευθεί το μπουρλότο στη Μέση Ανατολή» τόνισε.

