ΟΗΕ σε Τραμπ: Η επίθεση στη Βενεζουέλα παραβιάζει το διεθνές δίκαιο

Το «τσουνάμι» αρνητικών αντιδράσεων από αρκετούς ηγέτες της Λατινικής Αμερικής, αλλά και ευρωπαϊκών χωρών συμπληρώνει ο Ύπατος Αρμοστής των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του ΟΗΕ, ο οποίος εξαπέλυσε «επίθεση» εναντίον του Ντόναλντ Τραμπ.

ΟΗΕ σε Τραμπ: Η επίθεση στη Βενεζουέλα παραβιάζει το διεθνές δίκαιο
06 Ιαν. 2026 15:21
Pelop News

Δεν έχει τέλος η σκληρή κριτική στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για την αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση στη Βενεζουέλα που είχε ως αποτέλεσμα την σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο αλλά και τον θάνατο δεκάδων στρατιωτών που τον προστάτευαν.

Το «τσουνάμι» αρνητικών αντιδράσεων από αρκετούς ηγέτες της Λατινικής Αμερικής, αλλά και ευρωπαϊκών χωρών συμπληρώνει ο Ύπατος Αρμοστής των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του ΟΗΕ, ο οποίος εξαπέλυσε «επίθεση» εναντίον του Ντόναλντ Τραμπ.

Ειδικότερα, ο υψηλόβαθμος αξιωματούχος του ΟΗΕ δήλωσε με κατηγορηματικό τρόπο ότι η διεθνής κοινότητα πρέπει να κάνει με απόλυτο τρόπ σαφές ότι η αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση στη Βενεζουέλα είναι παραβίαση του διεθνούς δικαίου που καθιστά τον κόσμο λιγότερο ασφαλή.

«Είναι σαφές ότι η επιχείρηση υπονόμευσε την θεμελιώδη αρχή του διεθνούς δικαίου που ορίζει ότι τα κράτη δεν πρέπει να απειλούν με την χρήση βίας ή να προχωρούν στην χρήση βίας κατά της εδαφικής ακεραιότητας ή πολιτικής ανεξαρτησίας οποιουδήποτε κράτους», δήλωσε στους δημοσιογράφους η επικεφαλής της υπηρεσίας Τύπου του Ύπατου Αρμοστή, Ραβίνα Σαμντασάνι.

«Η διεθνής κοινότητα πρέπει να ενωθεί σε μία φωνή για να επιμείνει σχετικά με αυτό» πρόσθεσε στη συνέχεια.

«Μακριά από το να συνιστά νίκη για τα ανθρώπινα δικαιώματα, η στρατιωτική επέμβαση προσβάλλει την δομή της διεθνούς ασφάλειας και κάνει κάθε χώρα λιγότερο ασφαλή και στέλνει ένα μήνυμα ότι ο ισχυρός μπορεί να κάνει ό,τι του αρέσει» τονίζει ακόμα.

Το μέλλον της Βενεζουέλας πρέπει να ορισθεί από τον λαό της και μόνο, είπε υπογραμμίζοντας ότι η αποσταθεροποίηση και η περαιτέρω στρατιωτικοποίηση θα έχει ως μοναδικό αποτέλεσμα την επιδείνωση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:00 Πάτρα: Ο Δήμος σε αναζήτηση στέγης για τρία νηπιαγωγεία
17:45 Μεσσηνία: Με καλάμι ψαρέματος έριξε τον Σταυρό στη θάλασσα ιερέας στην Τριφυλία
17:33 Γερμανία: Διαλύθηκε ο κυβερνητικός συνασπισμός στο Βρανδεμβούργο
17:31 Χαμόγελα και βραβεύσεις στην κοπή πίτας του ΝΟΠ ΦΩΤΟ
17:21 Κακοκαιρία με ισχυρές βροχές έως Πέμπτη: «Red Code» σε Δυτική Ελλάδα, Ήπειρο και Ιόνιο
17:08 Βενεζουέλα: Η Ματσάδο έτοιμη για εκλογές – Έπαινοι σε Τραμπ και σχέδια επιστροφής
17:00 Το ελαιόλαδο «σύμμαχος» του εγκεφάλου: Μειώνει έως 28% τον κίνδυνο θανάτου από άνοια
16:48 Έφυγε σιωπηλά ο π. Νικόδημος Πετρόπουλος, εφημέριος του Ι.Ν. Αποστόλου Παύλου Πατρών
16:48 Κραν Μοντανά: 1.000 σκιέρ σχημάτισαν τεράστια καρδιά στο χιόνι για τα θύματα της φονικής πυρκαγιάς
16:36 Αλεξόπουλος: «Σε μια εποχή προκλήσεων το μήνυμα των Θεοφανείων μάς καλεί να επιλέξουμε τη διαφάνεια αντί της σύγχυσης και την ελπίδα αντί της παραίτησης»
16:35 Θάνατος 17χρονου στις Σέρρες – 16χρονος ομολόγησε ότι τον χτύπησε: «Έστειλε μήνυμα στο κορίτσι μου και νευρίασα»
16:25 Θανατηφόρο τροχαίο στην Αμαλιάδα: Νεκρός 34χρονος σε σφοδρή σύγκρουση στην οδό Αντωνίου Πετραλιά
16:13 Την Τετάρτη η κηδεία του 30χρονου Κώστα Μπασιλάρη που ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου στην Πάτρα
16:02 Nestle: Απόσυρση προϊόντα βρεφικού γάλακτος λόγω πιθανής ύπαρξης τοξίνης
15:53 Ευρωπαίοι ηγέτες: «Μόνο η Δανία και η Γροιλανδία έχουν το δικαίωμα να αποφασίζουν για τα εδάφη τους»
15:41 Βιταμίνη Β6: Μπορεί να μειώσει άγχος και κατάθλιψη, δείχνει νέα μελέτη
15:33 Νότιγχαμ Φόρεστ: Κατέθεσε αίτημα για ανακατασκευή του City Ground
15:21 ΟΗΕ σε Τραμπ: Η επίθεση στη Βενεζουέλα παραβιάζει το διεθνές δίκαιο
15:08 Μάχη για τη ζωή του δίνει ο δικηγόρος από την Κεφαλονιά σε νοσοκομείο του Παρισιού
14:56 Σέρρες: Από ανακοπή λόγω υποθερμίας πέθανε ο 45χρονος πυροσβέστης που βρέθηκε στο όρος Μπέλες
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 05/01/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ