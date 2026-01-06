ΟΗΕ σε Τραμπ: Η επίθεση στη Βενεζουέλα παραβιάζει το διεθνές δίκαιο

Δεν έχει τέλος η σκληρή κριτική στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για την αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση στη Βενεζουέλα που είχε ως αποτέλεσμα την σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο αλλά και τον θάνατο δεκάδων στρατιωτών που τον προστάτευαν.

Το «τσουνάμι» αρνητικών αντιδράσεων από αρκετούς ηγέτες της Λατινικής Αμερικής, αλλά και ευρωπαϊκών χωρών συμπληρώνει ο Ύπατος Αρμοστής των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του ΟΗΕ, ο οποίος εξαπέλυσε «επίθεση» εναντίον του Ντόναλντ Τραμπ.

Ειδικότερα, ο υψηλόβαθμος αξιωματούχος του ΟΗΕ δήλωσε με κατηγορηματικό τρόπο ότι η διεθνής κοινότητα πρέπει να κάνει με απόλυτο τρόπ σαφές ότι η αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση στη Βενεζουέλα είναι παραβίαση του διεθνούς δικαίου που καθιστά τον κόσμο λιγότερο ασφαλή.

«Είναι σαφές ότι η επιχείρηση υπονόμευσε την θεμελιώδη αρχή του διεθνούς δικαίου που ορίζει ότι τα κράτη δεν πρέπει να απειλούν με την χρήση βίας ή να προχωρούν στην χρήση βίας κατά της εδαφικής ακεραιότητας ή πολιτικής ανεξαρτησίας οποιουδήποτε κράτους», δήλωσε στους δημοσιογράφους η επικεφαλής της υπηρεσίας Τύπου του Ύπατου Αρμοστή, Ραβίνα Σαμντασάνι.

«Η διεθνής κοινότητα πρέπει να ενωθεί σε μία φωνή για να επιμείνει σχετικά με αυτό» πρόσθεσε στη συνέχεια.

«Μακριά από το να συνιστά νίκη για τα ανθρώπινα δικαιώματα, η στρατιωτική επέμβαση προσβάλλει την δομή της διεθνούς ασφάλειας και κάνει κάθε χώρα λιγότερο ασφαλή και στέλνει ένα μήνυμα ότι ο ισχυρός μπορεί να κάνει ό,τι του αρέσει» τονίζει ακόμα.

Το μέλλον της Βενεζουέλας πρέπει να ορισθεί από τον λαό της και μόνο, είπε υπογραμμίζοντας ότι η αποσταθεροποίηση και η περαιτέρω στρατιωτικοποίηση θα έχει ως μοναδικό αποτέλεσμα την επιδείνωση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

