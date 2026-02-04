Η ΟΙΚΙΠΑ για τη σύλληψη λαθροϋλοτόμων στο δάσος της Στροφυλιάς

«Να χτυπήσουμε την λαθροϋλοτομία και την λαθροθηρία στα εθνικά Πάρκα», αναφέρει η ΟΙΚΙΠΑ.

04 Φεβ. 2026 10:18
Pelop News

Σε ανακοίνωσή της η Οικολογική Κίνησης Πάτρας (ΟΙΚΙΠΑ), με αφορμή την πρόσφατη καταδίκη δυο λαθροϋλοτόμων που συνελήφθησαν στο προστατευόμενο δάσος της Στροφυλιάς στη Δυτική Αχαΐα, αναφέρει μεταξύ άλλλων: «είναι αξιοσημείωτη εξέλιξη» και «ελπίζουμε και ευχόμαστε οι αρμόδιες δασικές και αστυνομικές αρχές να επιδείξουν παρόμοια επιμονή και συντονισμό».

Βαρύς πέλεκυς για τους λαθροϋλοτόμους: Μετέφεραν κομμένες βελανιδιές από το σπάνιο δάσος της Στροφυλιάς

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΙΠΑ

Η προ ημερών καταδίκη δύο ατόμων για λαθροϋλοτομία μέσα στο Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Κοτυχίου-Στροφυλιάς είναι αξιοσημείωτη εξέλιξη και θεωρούμε αναγκαίο να την εξάρουμε και να την χαιρετίσουμε.

Όταν οι αρμόδιες για την επιβολή του νόμου αρχές ενεργούν συντονισμένα οι αντικοινωνικές αυτές συμπεριφορές, που καταστρέφουν δημόσια αγαθά για ευτελή οφέλη ελαχίστων, οδηγούνται στο αυτόφωρο, όπως έγινε στην προκειμένη περίπτωση και τιμωρούνται.

Ελπίζουμε και ευχόμαστε οι αρμόδιες δασικές και αστυνομικές αρχές να επιδείξουν παρόμοια επιμονή και συντονισμό, ώστε και η άλλη ανοικτή πληγή του Εθνικού μας Πάρκου, η λαθροθηρία που πλήττει μάλιστα και προστατευόμενα σπάνια είδη, να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά. Και πρέπει, από την εμπειρία μας, να προσθέσουμε ότι, συχνά στις παρανομίες αυτές εντοπίζονται τα ίδια πρόσωπα.

Τα Εθνικά μας Πάρκα είναι θησαυροί που ανήκουν σε όλους και έχουμε όλοι, πολιτεία και πολίτες, ευθύνη για την καλή τους διατήρηση. Παράνομες, ληστρικού χαρακτήρα συμπεριφορές που τα υπονομεύουν πρέπει να εξαλειφθούν με συστηματική και μόνιμη παρακολούθηση και άμεσες επεμβάσεις των αρχών.

