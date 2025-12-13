«Οικογένεια για πάντα», η ατάκα της Έιμι Σούμερ έπειτα από τον χωρισμό της μετά από 7 χρόνια γάμου

Έιμι Σούμερ και Κρις Φίσερ, αποφάσισαν να τραβήξουν χωριστούς δρόμους μετά από 7 χρόνια γάμου.

Την είδηση έκανε γνωστή η ηθοποιός με μια ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Όπως εξήγησε, θα εξακολουθούν να είναι οικογένεια, ενώ προτεραιότητά τους είναι ο γιος τους. Παράλληλα, ζήτησε από τον κόσμο και τα μέσα να σεβαστούν την ιδιωτικότητά τους.

Αφού δημοσίευσε μια κοινή τους φωτογραφία, η Σούμερ έγραψε στη δημοσίευσή της: «Μπλα μπλα μπλα, ο Κρις κι εγώ πήραμε τη δύσκολη απόφαση να τερματίσουμε τον γάμο μας μετά από 7 χρόνια. Αγαπιόμαστε πολύ και θα συνεχίσουμε να επικεντρωνόμαστε στην ανατροφή του γιου μας».

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Θα εκτιμούσαμε αν ο κόσμος σεβαστεί την ιδιωτικότητά μας αυτή την περίοδο. Μπλα μπλα μπλα», διευκρινίζοντας παράλληλα ότι ο χωρισμός τους δεν οφείλεται στο ότι εκείνη «έχασε κάποια κιλά» ή στο ότι εκείνος είναι «ένας σέξι, βραβευμένος σεφ με μούσι τύπου Janlmes που μπορεί ακόμη να ρίξει πολλές γκ….ς». Κλείνοντας τη λεζάντα, έγραψε: «Συναινετικά, με όλη την αγάπη και τον σεβασμό! Οικογένεια για πάντα».

Η Σούμερ και ο Φίσερ υπήρξαν παντρεμένοι από το 2018, με τη σχέση τους να έχει ξεκινήσει έναν χρόνο νωρίτερα. Τον Μάιο του 2019 το πρώην ζευγάρι υποδέχτηκε τον γιο του, Τζιν.

