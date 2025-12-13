«Οικογένεια για πάντα», η ατάκα της Έιμι Σούμερ έπειτα από τον χωρισμό της μετά από 7 χρόνια γάμου

«Θα εκτιμούσαμε αν ο κόσμος σεβαστεί την ιδιωτικότητά μας αυτή την περίοδο»

«Οικογένεια για πάντα», η ατάκα της Έιμι Σούμερ έπειτα από τον χωρισμό της μετά από 7 χρόνια γάμου
13 Δεκ. 2025 16:43
Pelop News

Έιμι Σούμερ και Κρις Φίσερ, αποφάσισαν να τραβήξουν χωριστούς δρόμους μετά από 7 χρόνια γάμου.

Την είδηση έκανε γνωστή η ηθοποιός με μια ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Όπως εξήγησε, θα εξακολουθούν να είναι οικογένεια, ενώ προτεραιότητά τους είναι ο γιος τους. Παράλληλα, ζήτησε από τον κόσμο και τα μέσα να σεβαστούν την ιδιωτικότητά τους.

Αφού δημοσίευσε μια κοινή τους φωτογραφία, η Σούμερ έγραψε στη δημοσίευσή της: «Μπλα μπλα μπλα, ο Κρις κι εγώ πήραμε τη δύσκολη απόφαση να τερματίσουμε τον γάμο μας μετά από 7 χρόνια. Αγαπιόμαστε πολύ και θα συνεχίσουμε να επικεντρωνόμαστε στην ανατροφή του γιου μας».

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Θα εκτιμούσαμε αν ο κόσμος σεβαστεί την ιδιωτικότητά μας αυτή την περίοδο. Μπλα μπλα μπλα», διευκρινίζοντας παράλληλα ότι ο χωρισμός τους δεν οφείλεται στο ότι εκείνη «έχασε κάποια κιλά» ή στο ότι εκείνος είναι «ένας σέξι, βραβευμένος σεφ με μούσι τύπου Janlmes που μπορεί ακόμη να ρίξει πολλές γκ….ς». Κλείνοντας τη λεζάντα, έγραψε: «Συναινετικά, με όλη την αγάπη και τον σεβασμό! Οικογένεια για πάντα».

Η Σούμερ και ο Φίσερ υπήρξαν παντρεμένοι από το 2018, με τη σχέση τους να έχει ξεκινήσει έναν χρόνο νωρίτερα. Τον Μάιο του 2019 το πρώην ζευγάρι υποδέχτηκε τον γιο του, Τζιν.

Δείτε την ανάρτησή της

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από @amyschumer

