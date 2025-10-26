Οικογενειακή» βραδιά για την ΑΕ Ροϊτίκων

Παίκτες, τεχνική ηγεσία και διοίκηση της μπασκετικής ΑΕ Ροϊτίκων πέρασαν μια πολύ όμορφη βραδιά σε γνωστή ψαροταβέρνα του Μονοδενδρίου.

Οικογενειακή» βραδιά για την ΑΕ Ροϊτίκων Στιγμιότυπο από το τραπέζι της ΑΕ Ροϊτίκων
26 Οκτ. 2025 16:20
Pelop News

Η ΑΕ Ροϊτίκων ετοιμάζεται για το παιχνίδι της Δευτέρας (20.00) με τον Ανδραβίδα στο «Αέθλειον» στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής του φετινού πρωταθλήματος της Α1 ΕΣΚΑ-Η και το κλίμα στις τάξεις της πατρινής ομάδας είναι εξαιρετικό.

Χαρακτηριστική είναι η μάζωξη που έγινε πρόσφατα στην ψαροταβέρνα «Αγκυρα» στο Μονοδένδρι, με τη διοίκηση, την τεχνική ηγεσία και τους παίκτες να ευχαριστούν τον Παναγιώτη Σκουφια για το τραπέζι.
