Οικογενειακή» βραδιά για την ΑΕ Ροϊτίκων

Η ΑΕ Ροϊτίκων ετοιμάζεται για το παιχνίδι της Δευτέρας (20.00) με τον Ανδραβίδα στο «Αέθλειον» στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής του φετινού πρωταθλήματος της Α1 ΕΣΚΑ-Η και το κλίμα στις τάξεις της πατρινής ομάδας είναι εξαιρετικό.

Χαρακτηριστική είναι η μάζωξη που έγινε πρόσφατα στην ψαροταβέρνα «Αγκυρα» στο Μονοδένδρι, με τη διοίκηση, την τεχνική ηγεσία και τους παίκτες να ευχαριστούν τον Παναγιώτη Σκουφια για το τραπέζι.

