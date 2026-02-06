«Οικογενειακό» δείπνο στη ΝΕΠ πριν τη «ναυμαχία» με Αρη

Δείπνο στην Ανδρική ομάδα πόλο της ΝΕΠ παρέθεσε χθες ο πρόεδρος του συλλόγου Μανώλης Τσουραμάνης. Η μάζωξη έγινε στο ψητοπωλείο «Ολα ψήνονται» ενόψει του αγώνα της Κυριακής με αντίπαλο τον Αρη Θεσσαλονίκης.

Οι παίκτες χαλάρωσαν και συζήτησαν κι εκτός πισίνας, τις τελευταίες λεπτομέρειες του παιχνιδιού, μαζί με τον προπονητή τους Μάκη Λυκούδη. Στο δείπνο παρευρέθηκαν ο έφορος της ομάδας Κώστας Μαργαρίτης, καθώς και ο Γενικός Γραμματέας της ΝΕΠ Θόδωρος Κανελλόπουλος και το μέλος της διοίκησης Μαρία Παπούλια.

