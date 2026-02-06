«Οικογενειακό» δείπνο στη ΝΕΠ πριν τη «ναυμαχία» με Αρη

Η Ανδρική ομάδα πόλο της ΝΕΠ συνέφαγε λίγα 24ωρα πριν από το εντός έδρας παιχνίδι με τον Αρη για το πρωτάθλημα της Α2 Εθνικής.

«Οικογενειακό» δείπνο στη ΝΕΠ πριν τη «ναυμαχία» με Αρη Στιγμιότυπο από το δείπνο της Ανδρικής ομάδας πόλο της ΝΕΠ
06 Φεβ. 2026 16:25
Pelop News

Δείπνο στην Ανδρική ομάδα πόλο της ΝΕΠ παρέθεσε χθες ο πρόεδρος του συλλόγου Μανώλης Τσουραμάνης. Η μάζωξη έγινε στο ψητοπωλείο «Ολα ψήνονται» ενόψει του αγώνα της Κυριακής με αντίπαλο τον Αρη Θεσσαλονίκης.
Οι παίκτες χαλάρωσαν και συζήτησαν κι εκτός πισίνας, τις τελευταίες λεπτομέρειες του παιχνιδιού, μαζί με τον προπονητή τους Μάκη Λυκούδη. Στο δείπνο παρευρέθηκαν ο έφορος της ομάδας Κώστας Μαργαρίτης, καθώς και ο Γενικός Γραμματέας της ΝΕΠ Θόδωρος Κανελλόπουλος και το μέλος της διοίκησης Μαρία Παπούλια.

