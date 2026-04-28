Οικονόμου για την επιστολή των «5»: «Δεν κάνουμε αντιπολίτευση, καταθέτουμε προβληματισμό»

Σε περαιτέρω διευκρινίσεις σχετικά με την κοινή επιστολή των πέντε βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας προχώρησε ο Γιάννης Οικονόμου, επιδιώκοντας να αποσαφηνίσει τα κίνητρα της παρέμβασής τους. Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο βουλευτής Φθιώτιδας υπογράμμισε ότι η κίνηση αυτή δεν αποτελεί αμφισβήτηση της κυβέρνησης, αλλά μια γόνιμη συμβολή στον δημόσιο διάλογο για τον εκσυγχρονισμό του πολιτικού συστήματος.

Ο κ. Οικονόμου ξεκαθάρισε ότι η πρόθεση των «5» είναι να βρεθεί μια νέα χρυσή τομή στη λειτουργία της εκτελεστικής εξουσίας. «Καταθέτουμε έναν προβληματισμό ώστε να εξισορροπήσουμε τη λειτουργία του επιτελικού κράτους, χωρίς να το ισοπεδώνουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά, συμπληρώνοντας ότι η εμπειρία επτά ετών διακυβέρνησης δείχνει πως απαιτείται πλέον ένας πιο ενεργός ρόλος για τη Βουλή και τα υπουργεία.

Η ανάγκη για θεσμικές διορθώσεις

Αναγνωρίζοντας τα θετικά βήματα που έγιναν στο παρελθόν —ειδικά στην αντιμετώπιση μεγάλων κρίσεων όπως ο Έβρος και η πανδημία— ο πρώην υπουργός επεσήμανε ότι η παρέμβασή τους εστιάζει στην «ομαλή περίοδο». «Υπάρχουν πράγματα που χρήζουν διόρθωσης και σε αυτή την κατεύθυνση κινείται η παρέμβασή μας. Ευελπιστούμε να βοηθήσουμε διπλά και την κυβέρνηση και την παράταξη», σημείωσε, θέτοντας το ερώτημα για το ποιο μοντέλο βουλευτή χρειάζεται η χώρα σήμερα και ποια εργαλεία πρέπει να έχει στη διάθεσή του.

Απόρριψη περί «εσωκομματικής αντιπολίτευσης»

Απαντώντας στα σενάρια που θέλουν την κίνηση αυτή να αποτελεί την απαρχή ενός εσωκομματικού μετώπου, ο κ. Οικονόμου ήταν κατηγορηματικός. Ζήτησε να μην αναζητούνται «τρίτες και τέταρτες σκέψεις» πίσω από την κατάθεση πολιτικών απόψεων, τονίζοντας ότι η παρέμβαση βασίζεται στη βιωματική και επαγγελματική σχέση των υπογραφόντων με την πολιτική.

