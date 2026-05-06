Οινοξένεια: Λιγοστές ελπίδες για λύση… Τι είπε η Δημοτική Αρχή, έτοιμο να απαντήσει το Δίκτυο

Το βέβαιο, από την ώρα που μπήκε ο Μάιος και δεν έχει καμία προετοιμασία για τα Οινοξένεια 2026, είναι ότι είτε το φεστιβάλ δεν θα γίνει καθόλου φέτος το καλοκαίρι, είτε θα γίνουν κάποιες σκόρπιες εκδηλώσεις σ’ ένα 2ήμερο «για την τιμή των όπλων».

Τα «Οινοξένεια», ένας θεσμός με πολύ μεγάλη απήχηση και πανελληνίως, και κυρίως μία διοργάνωση που απασχολεί ένα μεγάλο αριθμό επαγγελματιών από το χώρο της οινοποιίας, της εστίασης, της ψυχαγωγίας, κλυδωνίζονται για πρώτη φορά.

Διαβάστε επίσης: «Οινοξένεια 2026»: Συμφώνησαν ότι διαφωνούν – Ένταση και αιχμές στο Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιάλειας

Χθες, και μετά τη σύγκρουση την περασμένη εβδομάδα στο δημοτικό συμβούλιο για τα «Οινοξένεια», η δημοτική αρχή Αιγιάλειας, στην καθιερωμένη εβδομαδιαία συνέντευξη του εκπροσώπου Τύπου του Δήμου, αντιδημάρχου Δημήτρη Ελευθεριώτη, ανέφερε πως «ο δήμος Αιγιαλείας θέλει τη συνέχιση του θεσμού των Οινοξενείων και εργάζεται προς αυτή την κατεύθυνση. Υπάρχουν, όμως, κάποιες γραφειοκρατικές δικλίδες, τυπικές και ουσιαστικές, που πρέπει να τηρούνται από όλα τα μέρη, ώστε να υπάρχει μία σχέση υγιής και αμφίδρομη προς την κατεύθυνση της σωστής διοργάνωσης».

Επί της ουσίας, ο κ. Ελευθεριώτης επανέλαβε τις αιχμές της δημοτικής αρχής προς το Δίκτυο Ποιότητας ότι δεν έχουν αναρτηθεί τα προβλεπόμενα παραστατικά εκ μέρους του Δικτύου στη «Διαύγεια», όπως πρέπει να κάνει κάθε φορέας που λαμβάνει επιχορηγήσεις από τον Δήμο.

Πάντως, ο εκπρόσωπος της δημοτικής αρχής προανήγγειλε συνάντηση Δήμου και Δικτύου Ποιότητας Οινοξένεια τις επόμενες μέρες.

Την σκυτάλη παίρνει πλέον το Δίκτυο Ποιότητας, που ανακοίνωσε ότι αύριο στις 11.30 το πρωί θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου στο δημοτικό κατάστημα Συμπολιτείας «Δημήτρης Καλογερόπουλος» στη Ροδοδάφνη, με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



