«Οινοξένεια 2026»: Συμφώνησαν ότι διαφωνούν – Ένταση και αιχμές στο Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιάλειας

Σχεδόν μία ώρα κράτησε, και σε έντονους τόνους, η συζήτηση για τα «Οινοξένεια 2026» στο ξεκίνημα της συζήτησης, χθες, στο δημοτικό συμβούλιο Αιγιάλειας, αλλά ούτε λύση βρέθηκε, ούτε καν η χρυσή τομή.

Ο δήμαρχος Παναγιώτης Ανδριόπουλος επέμεινε ότι «τα Οινοξένεια θα γίνουν έστω για δύο-τρεις μέρες και θα ενταχθούν στο Πολιτιστικό Καλοκαίρι Αιγιάλειας», ερχόμενος σε πλήρη ρήξη και με στελέχη του Δικτύου Ποιότητας Οινοξένεια, τα οποία ήταν στη συνεδρίαση, και με την αντιπολίτευση, που τάχθηκαν και οι δύο πλευρές υπέρ της ματαίωσης του Φεστιβάλ, γιατί «εάν γίνει πρόχειρα και βιαστικά, θα τσαλακωθεί το προφίλ του».

Η ουσία είναι ότι ένα μεγάλο διεθνές Φεστιβάλ με πλατιά απήχηση και αποδοχή, κινδυνεύει να τιναχτεί στον αέρα μετά από 12 σερί χρόνια…

Η Βάσω Ψυχράμη εκ μέρους της μείζονος αντιπολίτευσης και ο Κώστας Σπηλιόπουλος εκ μέρους της ελάσσονος αντιπολίτευσης ζήτησαν, λόγω της μεγάλης εμβέλειας του Φεστιβάλ και της σημασίας που έχει για την Αιγιάλεια, να οριστεί άμεσα το θέμα σε προ ημερησίας διάταξης συζήτηση, αλλά ο δήμαρχος δεν απάντησε ευθέως: «Θ’ αποφασίσει η δημοτική ομάδα μας αν θα γίνει ή όχι προ ημερησίας διάταξης συζήτηση για τα Οινοξένεια και θα σας ενημερώσουμε…».

Κατά συνέπεια, το πιθανότερο σενάριο είναι να επιλέξει η δημοτική αρχή ένα 3ήμερο εκδηλώσεων για τα Οινοξένεια μέσα στην ατζέντα του Πολιτιστικού καλοκαιριού, όπως είπε ο κ. Ανδριόπουλος. Υπό την προϋπόθεση ότι το Δίκτυο Ποιότητας Οινοξένεια δεν θα προσφύγει με ασφαλιστικά μέτρα κατά της δημοτικής αρχής. Γιατί αυτό είπε ο Αγγελος Ρούβαλης στο δημοτικό συμβούλιο: «Η απόφαση που είχε υπογραφεί το 2022 και είχε περάσει από δημοτικό συμβούλιο, πρόβλεπε ως συνδιοργανωτές τον Δήμο και το Δίκτυο. Γιατί δεν τηρείτε, δήμαρχε, εκείνη την απόφαση; Γιατί μας συκοφαντείτε; Δεν προλαβαίνουμε φέτος, εξ αιτίας σας, να κάνουμε Οινοξένεια. Και σας απαγορεύουμε να τα κάνετε μόνοι σας».

Ο δήμαρχος απάντησε: «Οχι, δεν ισχύει εκείνη η απόφαση, γιατί ελήφθη το 2022 ενώ υπήρχε η ΔΗΚΕΠΑ, που πέρυσι καταργήθηκε. Αρα, παύει να ισχύει εκείνη η συμφωνία. Υπάρχει χρόνος να οργανώσουμε το καλοκαίρι μερικές εκδηλώσεις και αυτό θα κάνουμε, για να μη χαθεί τελείως το κλίμα Οινοξενείων. Το Δίκτυο ευθύνεται, γιατί ενώ πέρυσι πήρε από εμάς 50.000 ευρώ για τα Οινοξένεια και έπρεπε να δηλώσει στη διαύγεια τα έξοδά του, ακόμα δεν το έχει κάνει. Ούτε καν το καταστατικό των μελών του δεν μας έχει φέρει εδώ και μήνες».

Σ’ εκείνο το σημείο παρενέβη η Βάσω Ψυχράμη: «Κι αφού δεν σας έχει φέρει ακόμα καταστατικό, δήμαρχε, πέρυσι πώς έδωσες στο Δίκτυο 50.000; Χωρίς καταστατικό; Παράτυπα; Οσο γι’ αυτό που είπες, δήμαρχε, ότι επειδή καταργήθηκε η ΔΗΚΕΠΑ, παύει να ισχύει η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου για υποχρεωτική συνδιοργάνωση από Δήμο και Δίκτυο Ποιότητας, είναι αστειότητα. Για όλα αυτά φταίει ότι ο αντιδήμαρχος Πολιτισμού, ασχολείται μόνο με τα πάρτι. Λέμε όχι σε Οινοξένεια τριών ημερών. Μην το κάνετε ξέπλυμα και τηγάνι».

Στην παρέμβασή του ο επικεφαλής της ελάσσονος αντιπολίτευσης Κώστας Σπηλιόπουλος είπε: «Τα Οινοξένεια δεν θα γίνουν φέτος γιατί προφανώς δεν θέλει η δημοτική αρχή. Υπάρχει, όμως, απόφαση επί ημερών Καλογερόπουλου, που καθόριζε τα πάντα. Τι άλλαξε; Οχι, να μη γίνει κάτι πρόχειρο και βιαστικό γιατί θα χαλάσει η εικόνα του Φεστιβάλ».

Η πρόταση που έκανε, μιλώντας στην «Πελοπόννησο», ο εμπνευστής της ιδέας και επίτιμος πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικού Οίνου Αγγελος Ρούβαλης ήταν: «Αφού ήρθαν έτσι τα πράγματα, προτείνω να μη γίνουν φέτος τα Οινοξένεια όπως-όπως και ότι να ‘ναι, και να καθίσουμε όλοι στο ίδιο τραπέζι, να βρούμε κοινά αποδεκτές λύσεις, να συμφωνήσουμε σε όλα, να βρούμε μία σταθερή οργανωτική δομή και να πάνε τα Οινοξένεια εκεί που τα έχει ορίσει η μοίρα τους, στην κορυφή. Θα είναι υποβάθμιση και ξεπεσμός να γίνουν για 2-3 μέρες κάποιες μικροεκδηλώσεις, όπως θέλει να κάνει ο αρμόδιος αντιδήμαρχος που το μυαλό του είναι μόνο στην ψυχαγωγία και στη διασκέδαση».

