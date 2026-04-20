Αιγιάλεια: «Λειψό» καλοκαίρι χωρίς Οινοξένεια – Το Δίκτυο Ποιότητας ζήτησε από το Δήμο να βάλει πλάτη…

Βόμβα για την Αιγιάλεια. Οπως αποκαλύπτει η «Πελοπόννησος της Δευτέρας», τα Οινοξένεια 2026 δεν θα γίνουν πιθανότατα το καλοκαίρι! Εάν τελικά δεν αλλάξει κάτι θεαματικά και δεν γίνει φέτος το φεστιβάλ οινογνωσίας, γευσιγνωσίας και εξωστρέφειας, θα είναι ένα πραγματικά μεγάλο πλήγμα, και πρακτικά και από πρεστίζ, για την Αιγιάλεια.

Παρότι οι υπεύθυνοι του Δικτύου Ποιότητας «Οινοξένεια» δεν θέλησαν να πουν το παραμικρό ακόμα, αλλά και οι υπεύθυνοι του δήμου Αιγιάλειας κρατάνε πολύ χαμηλά το θέμα, οι πληροφορίες της εφημερίδας «Πελοπόννησος» αναφέρουν πως κατά 90% τα Οινοξένεια 2026 θα ματαιωθούν. Για να γίνει η ανατροπή, πρέπει από σήμερα κιόλας οι δύο πλευρές να ξεκινήσουν να τρέχουν ακατάπαυστα!

Από τον Οκτώβριο του 2025 ξεκίνησαν οι κρούσεις των ανθρώπων του Δικτύου προς τη δημοτική αρχή, για να έβρισκαν μια κοινά αποδεκτή λύση που θα επέτρεπε να γίνουν τα Οινοξένεια. Η αλήθεια είναι ότι με βάση όσα έγιναν πέρυσι, οπότε η διοργάνωση ήταν σε πολύ υψηλό επίπεδο, ο πήχης ανέβηκε. Κι αυτό σήμαινε πως φέτος θα ήταν περισσότερες οι προσδοκίες, άρα και ο προϋπολογισμός. Οπως διέρρευσε από στελέχη του Δικτύου Ποιότητας Οινοξένεια, έγιναν 4 ραντεβού με στελέχη της δημοτικής αρχής, έπεσαν στο τραπέζι οι προτάσεις, αλλά η δημοτική αρχή δεν απάντησε. Ισως γιατί έβλεπε υπερβολικά όσα ζητούσε το Δίκτυο.

«Μόνοι μας, δεν γίνεται να διοργανώσουμε Οινοξένεια. Είναι πλέον αδύνατον», έλεγαν στελέχη του Δικτύου.

Οπως μάθαμε, η άτυπη πρόταση που έγινε στον δήμο ήταν να μπει ως οικοδεσπότης της εκδήλωσης η «Κορινθιακός ΑΕ – ΑΟΤΑ», ο Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης που ιδρύθηκε από τους Δήμους Αιγιαλείας και Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης και λειτουργεί ως δημοτική ανώνυμη εταιρεία. Και το Δίκτυο Οινοξένεια να έμπαινε ως σύμβουλος.

Η δημοτική αρχή δεν απάντησε, όπως ισχυρίζονται στο Δίκτυο, ο χρόνος πέρασε κι έτσι τα Οινοξένεια τινάχτηκαν στον αέρα.

Οι υπεύθυνοι του Δικτύου είχαν προγραμματίσει να γίνουν φέτος τα Οινοξένεια μτο πρώτο 15νθήμερο του Ιουλίου. Για να συνέβαινε αυτό, θα έπρεπε η προετοιμασία να είχε ξεκινήσει το αργότερο τον Ιανουάριο φέτος (!). Αφού έφτασε Απρίλιος και δεν έχει γίνει τίποτα, μοιάζει με θαύμα πια ν’ αλλάξει κάτι…

