Καταφύγιο αδέσποτων στην Αιγιάλεια: Eνα βήμα πριν τη σύμβαση, απέκτησε ανάδοχο
Σημαντική εξέλιξη για ένα έργο που θα δώσει λύσεις στο Αίγιο
Σημαντική εξέλιξη για την προστασία των αδέσποτων ζώων στην Αιγιάλεια σηματοδοτεί η σημερινή απόφαση της δημοτικής επιτροπής, η οποία ενέκρινε το 2ο πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου για το έργο «Κατασκευή καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς και εγκατάσταση μόνιμου εξοπλισμού». Πρόκειται για ένα έργο που χαρακτηρίζεται ως κομβικό για την περιοχή, καθώς φιλοδοξεί να καλύψει ένα διαχρονικό κενό στη διαχείριση και την περίθαλψη των αδέσποτων ζώων.
Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, Γιώργος Φραγκονικολόπουλος, υπογράμμισε τη σημασία της συγκεκριμένης εξέλιξης, κάνοντας λόγο για έναν χώρο που θα συμβάλει ουσιαστικά στην προσωρινή φιλοξενία και τη φροντίδα ζώων που εγκαταλείπονται. Οπως ανέφερε, «πρόκειται για έναν χώρο που οφείλει να υπάρχει σε κάθε πολιτισμένη κοινωνία», εκφράζοντας παράλληλα την ευχή το έργο να προχωρήσει με ταχείς ρυθμούς. «Τα ζώα αξίζουν τον σεβασμό μας», σημείωσε χαρακτηριστικά, δίνοντας το στίγμα της φιλοσοφίας που διέπει τη δημοτική αρχή.
Η πορεία προς τη σημερινή απόφαση ξεκίνησε ήδη από τον Οκτώβριο του 2025, όταν δρομολογήθηκε η διαδικασία δημοπράτησης ενός έργου προϋπολογισμού 538.000 ευρώ (με ΦΠΑ), το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ» και από ίδιους πόρους του Δήμου.
Το νέο καταφύγιο θα κατασκευαστεί στον χώρο του Πράσινου Σημείου στην Τέμενη, στις εγκαταστάσεις του πρώην εργοστασίου Ορφανίδη, και θα έχει δυνατότητα φιλοξενίας έως και 70 ζώων. Ο σχεδιασμός του προβλέπει τη λειτουργία του ως χώρου προσωρινής φιλοξενίας και περίθαλψης, με έμφαση σε κουτάβια και ζώα που χρειάζονται κτηνιατρική φροντίδα. Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, τα ζώα θα παραμένουν στο καταφύγιο μέχρι να φτάσουν στην κατάλληλη ηλικία για στείρωση και στη συνέχεια θα επανεντάσσονται στο φυσικό τους περιβάλλον.
Ο κ. Φραγκονικολόπουλος έχει επανειλημμένα τονίσει ότι η διαχείριση των αδέσποτων αποτελεί ευθύνη των δήμων, ωστόσο η νομοθεσία απαγορεύει τον μόνιμο εγκλεισμό τους, γεγονός που καθιστά απαραίτητη την υιοθέτηση σύγχρονων και ανθρωποκεντρικών πρακτικών. Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος Αιγιαλείας επιδιώκει μια ισορροπημένη προσέγγιση, που θα συνδυάζει την ευζωία των ζώων με τη δημόσια υγεία και ασφάλεια.
Με ορίζοντα ολοκλήρωσης εντός ενός έτους από την υπογραφή της σύμβασης, το καταφύγιο αναμένεται να αποτελέσει μια σύγχρονη δομή, που θα αναβαθμίσει ουσιαστικά τις υπηρεσίες διαχείρισης αδέσποτων στην Αιγιάλεια, ενισχύοντας παράλληλα το επίπεδο πολιτισμού και ευαισθησίας της τοπικής κοινωνίας. Με την ολοκλήρωση του καταφυγίου ζώων στο Αίγιο, η Αχαΐα θα αποκτήσει και δεύτερο χώρο φιλοξενίας μετά από αυτόν του Δήμου Πατρέων που έχει δυναμικότητα 85 ζώα και αναμένεται να επεκταθεί το επόμενο διάστημα.
