Πάτρα: Προχωρά το ανοικτό θέατρο 653 θέσεων και το πάρκινγκ στο πρώην κάμπινγκ στο Έλος της Αγυιάς

Τον δρόμο για την προώθηση του έργου που αφορά στην κατασκευή χώρου στάθμευσης και ανοικτού θεάτρου στην περιοχή του πρώην κάμπινγκ, δίπλα στο Έλος της Αγυιάς ανοίγει ο Δήμος Πατρέων με την έγκριση έγκριση πολυετούς δαπάνης ύψους 2.110.000 ευρώ με ΦΠΑ.

Πρόκειται για μια παρέμβαση που δεν περιορίζεται σε μία απλή τεχνική υποδομή, αλλά επιχειρεί να προσδώσει στην περιοχή έναν πιο οργανωμένο, λειτουργικό και ταυτόχρονα πολιτιστικό χαρακτήρα. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, στον χώρο δρομολογείται η δημιουργία ανοιχτού, ξύλινου θεάτρου χωρητικότητας 653 θέσεων, καθώς και υπαίθριου χώρου στάθμευσης 174 θέσεων, ο οποίος θα καλύπτει τις ανάγκες πρόσβασης και εξυπηρέτησης των επισκεπτών.

Δαπάνη 2,11 εκατ. ευρώ και ορίζοντας έως το 2027

Η απόφαση του Δήμου αφορά τη δέσμευση της πίστωσης για τα έτη 2026 και 2027, κάτι που στην πράξη σημαίνει ότι το έργο μπαίνει σε πιο ώριμη φάση από διοικητική και οικονομική άποψη. Από το συνολικό ποσό των 2.110.000 ευρώ, το μεγαλύτερο μέρος καλύπτεται από συγχρηματοδότηση μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα», ενώ ένα μικρό τμήμα προέρχεται από ίδιους πόρους του Δήμου Πατρέων.

Ειδικότερα, για το 2026 προβλέπεται ποσό 1.000.000 ευρώ από το πρόγραμμα και 3.907 ευρώ από ίδιους πόρους, ενώ για το 2027 προβλέπεται ακόμη 1.106.093 ευρώ από το ίδιο χρηματοδοτικό σχήμα. Το έργο έχει προσδιοριστεί με διάρκεια 18 μηνών από την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού, κάτι που δείχνει ότι, εφόσον προχωρήσουν τα επόμενα βήματα χωρίς εμπλοκές, η παρέμβαση αποκτά πλέον σαφέστερο χρονοδιάγραμμα.

Εργο που επανέρχεται από το 2022

Το σχέδιο για το θέατρο και τον χώρο στάθμευσης στην Αγυιά δεν είναι καινούργιο. Η σχετική μελέτη είχε εμφανιστεί ήδη από το 2022, όταν είχε γίνει γνωστό ότι ο προϋπολογισμός του έργου έφτανε επίσης τα 2,11 εκατ. ευρώ και ότι επρόκειτο να υποβληθεί πρόταση για χρηματοδότηση μέσω του προγράμματος «Δυτική Ελλάδα», ώστε να ακολουθήσει η διαγωνιστική διαδικασία.

Το γεγονός ότι επανέρχεται τώρα με απόφαση πολυετούς δαπάνης δείχνει ότι το έργο παραμένει ενεργό στον σχεδιασμό του Δήμου και περνά σε πιο συγκεκριμένη φάση ωρίμανσης. Δεν πρόκειται, δηλαδή, για μια απλή εξαγγελία, αλλά για συνέχεια μιας διαδικασίας που είχε ξεκινήσει τα προηγούμενα χρόνια.

Σύνδεση με το Έλος Αγυιάς και το οικολογικό πάρκο

Το σημαντικότερο ίσως στοιχείο του έργου είναι η σύνδεσή του με την ευρύτερη ανάπλαση της περιοχής του Έλους Αγυιάς. Η συγκεκριμένη ζώνη έχει ήδη απασχολήσει έντονα την πόλη, καθώς αποτελεί ένα από τα πιο ιδιαίτερα περιβαλλοντικά σημεία της Πάτρας και ταυτόχρονα έναν χώρο με σημαντικές δυνατότητες ήπιας αξιοποίησης.

Η περιοχή έχει ήδη μπει σε διαδικασία μετατροπής σε οικολογικό πάρκο, με παρεμβάσεις που περιλαμβάνουν μονοπάτια περιπάτου, διαδρομές για ποδήλατο, σημεία στάσης, παρατηρητήρια, χώρους περιβαλλοντικής ενημέρωσης, φυτεύσεις και υποδομές για ήπια αναψυχή. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, το νέο ανοιχτό θέατρο έρχεται να προσθέσει μια σαφή πολιτιστική λειτουργία, ενώ το πάρκινγκ δίνει πρακτική λύση σε ένα βασικό ζήτημα πρόσβασης και εξυπηρέτησης.

Ενας νέος πόλος για την παραλιακή ζώνη

Αν το έργο προχωρήσει όπως έχει σχεδιαστεί, η περιοχή του πρώην κάμπινγκ μπορεί να αποκτήσει έναν νέο, πιο σύνθετο ρόλο στον χάρτη της πόλης. Από τη μία, το οικολογικό αποτύπωμα του Έλους διατηρείται ως πυρήνας της περιοχής. Από την άλλη, η προσθήκη θεάτρου και οργανωμένης στάθμευσης επιχειρεί να δημιουργήσει έναν χώρο όπου θα συναντώνται η αναψυχή, το περιβάλλον και ο πολιτισμός.

Αυτό ακριβώς είναι και το στοιχείο που δίνει στο έργο μεγαλύτερη βαρύτητα από μια συνηθισμένη δημοτική παρέμβαση. Δεν πρόκειται απλώς για μια τεχνική κατασκευή, αλλά για μια προσπάθεια να αποκτήσει η παραλιακή ζώνη της Αγυιάς μία νέα ταυτότητα, με δημόσιο χαρακτήρα και με δυνατότητα να λειτουργήσει ως πόλος επισκεψιμότητας για κατοίκους και επισκέπτες.

Το επόμενο βήμα

Η έγκριση της πολυετούς δαπάνης δεν σημαίνει από μόνη της ότι το έργο ξεκινά άμεσα, αλλά αποτελεί ένα κρίσιμο στάδιο για να ακολουθήσουν τα επόμενα διοικητικά και διαγωνιστικά βήματα. Με άλλα λόγια, ο Δήμος προχωρά στη δέσμευση των απαραίτητων πόρων και «κλειδώνει» το οικονομικό πλαίσιο μέσα στο οποίο θα κινηθεί η υλοποίηση.

Σε μια πόλη όπως η Πάτρα, που δεν έχει πολλούς οργανωμένους ανοικτούς χώρους πολιτισμού, η δημιουργία ενός ακόμη θεάτρου αποκτά ξεχωριστή σημασία. Δεν πρόκειται μόνο για μια νέα υποδομή μέσα σε μια υπό ανάπλαση περιοχή, αλλά για έναν ακόμη πολύτιμο χώρο που μπορεί να φιλοξενήσει πολιτιστικές δράσεις και να ενισχύσει τη δημόσια πολιτιστική ζωή της πόλης.

