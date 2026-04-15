Πάτρα: «Φτερά» στους γρύπες, μετά από διακοπή μηνών ξεκινούν σήμερα οι εργασίες

Υστερα από μήνες αναμονής, παύσεων και γραφειοκρατικών αγκυλώσεων, το ιστορικό σιντριβάνι «ζωσμένο» από ικριώματα στο άνω τμήμα της πλατείας Γεωργίου, μπαίνει ξανά σε τροχιά αποκατάστασης.

Σήμερα Τετάρτη αναμένεται να επανεκκινήσουν οι εργασίες συντήρησης και ανάδειξης από τα συνεργεία του υπουργείου Πολιτισμού, ξεπερνώντας τις οικονομικές αναπροσαρμογές που είχαν «παγώσει» ένα έργο με ισχυρό συμβολισμό για το κέντρο της πόλης.

Το σιντριβάνι, με τους χαρακτηριστικούς γρύπες να δεσπόζουν στο γλυπτικό σύνολο, δεν είναι απλώς ένα διακοσμητικό στοιχείο. Είναι σημείο αναφοράς, τόπος συνάντησης, ένα μικρό αστικό τοπόσημο που για χρόνια λειτουργούσε ως σιωπηλός μάρτυρας της καθημερινότητας: περαστικοί, φωτογραφίες, στάσεις για μια ανάσα στο κέντρο. Οταν τα νερά σταμάτησαν και ο χώρος έχασε τη ζωντάνια του, η απουσία έγινε αισθητή πολύ πέρα από την εικόνα.

Η επανεκκίνηση των έργων φιλοδοξεί να επαναφέρει αυτήν ακριβώς τη χαμένη ζωντάνια. Οι παρεμβάσεις αφορούν τόσο τη δομική και λειτουργική αποκατάσταση του σιντριβανιού όσο και την αισθητική του ανάδειξη, με έμφαση στη συντήρηση των γλυπτών, στον καθαρισμό των επιφανειών και στη συνολική εικόνα του συνόλου. Στόχος είναι το μνημείο να πάψει να θυμίζει εργοτάξιο ή εγκατάλειψη και να επανενταχθεί οργανικά στον δημόσιο χώρο.

Ωστόσο η αρμοδιότητα του υπουργείου Πολιτισμού περιορίζεται στη συντήρηση του μνημείου ως έργου τέχνης. Η ευθύνη της επαναλειτουργίας του σιντριβανιού, με υδραυλικά και φωτισμό, ανήκει στον Δήμο.

Η ολοκλήρωση της συντήρησης στο πρώτο αναβρυτήριο εκτιμάται μέσα στον επόμενο μήνα, εφόσον το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες και ολοκληρωθούν οι διοικητικές διαδικασίες. Και θα ακολουθήσει το «αδελφάκι» του, στο κάτω μέρος της πλατείας.

Οι γρύπες -φιγούρες φορτισμένες με συμβολισμούς δύναμης, προστασίας και εγρήγορσης- μοιάζουν έτοιμοι να «ξυπνήσουν» ξανά. Οχι μόνο μεταφορικά, αλλά και κυριολεκτικά, με την επαναφορά της ροής του νερού που δίνει ζωή στο σύνολο. Σε μια εποχή που οι δημόσιοι χώροι συχνά φθείρονται πιο γρήγορα απ’ ό,τι συντηρούνται, η εικόνα ενός ανακαινισμένου σιντριβανιού αποκτά μεγαλύτερη σημασία απ’ όσο φαίνεται εκ πρώτης όψεως.

Ενα αναβρυτήριο που λειτουργεί, που φωτίζεται σωστά και συντηρείται, εκπέμπει το μήνυμα μιας πόλης που δεν αδιαφορεί για την εικόνα και τη μνήμη της.

Η υπέρβαση των προσκομμάτων και η επιστροφή των συνεργείων στο σημείο δημιουργεί συγκρατημένη αισιοδοξία. Το ζητούμενο, ωστόσο, δεν είναι μόνο να ολοκληρωθούν οι εργασίες, αλλά να υπάρξει συνέχεια στη φροντίδα και προστασία από τους συνεχιζόμενους βανδαλισμούς, κυρίως με σπρέι και μπογιές. Η σταθερή παρουσία και συντήρηση αποτελεί αδήριτη ανάγκη.

