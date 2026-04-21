Αιγιάλεια: Πάμε για Οινοξένεια εξπρές – Ο Δήμος το παίρνει πάνω του και κάνει την εκδήλωση για ένα 3ήμερο

Μετά τη «βόμβα» που έριξε η «Πελοπόννησος της Δευτέρας», αποκαλύπτοντας ότι, με βάση την πλήρη διάσταση απόψεων μεταξύ Δήμου Αιγιάλειας και Δικτύου Ποιότητας «Οινοξενείων», τα φετινά Οινοξένεια, τα 13α, είναι στον αέρα, με πιθανότητες ακόμα και να ματαιωθούν, ήρθε χθες δεύτερη «βόμβα» από πηγή του Δήμου. «Τα Οινοξένεια θα γίνουν κανονικά, κατά 99%. Αλλωστε, ο Δήμος ήταν και παραμένει ο διοργανωτής, στον Δήμο ανήκουν τα δικαιώματα της εκδήλωσης».

Την παραπάνω διαβεβαίωση, άτυπα προς το παρόν, αλλά ενδεχομένως επίσημα σήμερα, έδωσε χθες άνθρωπος της δημοτικής αρχής με απόλυτη γνώση της υπόθεσης. Απλώς διευκρίνισε ότι, λόγω της διάστασης απόψεων με το «Δίκτυο», το πιθανότερο είναι πως η διάρκεια της φετινής εκδήλωσης θα είναι μικρότερη, δηλαδή θα διαρκέσει μόνο 3 μέρες.

Η ουσία είναι, όπως προέκυψε και από το ρεπορτάζ της «Π», ότι ο περυσινός διοργανωτής, το Δίκτυο Ποιότητας, και ο Δήμος Αιγιάλειας ήρθαν σε απόλυτη ρήξη εδώ και μερικούς μήνες, γεγονός που και οι δύο πλευρές κράτησαν μακριά από τη δημοσιότητα. Ωσπου άρχισαν οι πρώτες διαρροές.

Το Δίκτυο διαρρέει πως για οικονομικούς – πρακτικούς λόγους (επειδή είναι μη κερδοσκοπικός Οργανισμός) δεν γινόταν να αναλάβει πάλι το ρόλο του επίσημου διοργανωτή και γι’ αυτό πρότεινε στον Δήμο να ενταχθούν τα Οινοξένεια στον ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΑΕ – ΑΟΤΑ, έναν Αναπτυξιακό Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης, μία μορφή δημοτικής ανώνυμης εταιρείας (ΑΕ) που ιδρύθηκε από τους Δήμους Αιγιαλείας και Ξυλοκάστρου–Ευρωστίνης, και να αναλάμβανε να τρέξει τη διοργάνωση ένα 7μελές ή 9μελές ΔΣ αποτελούμενο από στελέχη της δημοτικής αρχής, στελέχη του Δικτύου Ποιότητας Οινοξένεια και έναν ή τρεις επώνυμους και καταξιωμένους Αιγιαλείς.

Η δημοτική αρχή Ανδριόπουλου απέρριψε την πρόταση, εκτιμώντας πως ουσιαστικά το Δίκτυο επεδίωκε να διατηρήσει τον πλήρη έλεγχο της εκδήλωσης, αλλά με λεφτά του Δήμου και άλλων εξωτερικών χορηγών. Συν τοις άλλοις, στη δημοτική αρχή θεωρούν πως η πολιτική του Δικτύου είχε χωρίσει σε «πατρίκειους και πληβείους» τα Οινοποιεία της Αιγιάλειας.

Για την ιστορία: πέρυσι τα Οινοξένεια κράτησαν από 23 Ιουνίου έως 2 Ιουλίου και το 2024 από 21 έως τις 31 Αυγούστου.

Το Δίκτυο Ποιότητας Οινοξένεια (πρόεδρος ο Τάσος Δροσιάδης) ιδρύθηκε το 2019 και είναι μη κερδοσκοπικό σωματείο. Κορμός του Δικτύου είναι οινοποιεία της περιοχής, επαγγελματίες της εστίασης, της φιλοξενίας, του τουρισμού και άλλων συναφών δραστηριοτήτων.

