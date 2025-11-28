Ολα δείχνουν κάθοδο Κυρανάκη στις 11 Δεκεμβρίου

Η 11η Δεκεμβρίου προβάλει ως η επικρατέστερη (νέα) ημερομηνία για να βρεθεί στην Πάτρα ο Κώστας Κυρανάκης, μετέχοντας σε ευρεία σύσκεψη για το τρένο στη Γεωργική Σχολή.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων θα βρεθούν, η έλευση του σύγχρονου σιδηροδρόμου στην πόλη, αλλά και το μέλλον του Οδοντωτού, δύο ζητήματα που απασχολούν έντονα την τοπική κοινωνία.

Στη σύσκεψη έχουν κληθεί να συμμετάσχουν όλοι οι θεσμικοί φορείς της Πάτρας, ο περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης, ο δήμαρχος Κώστας Πελετίδης, οι επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων, καθώς και εκπρόσωποι του Επιμελητηρίου Αχαΐας, του ΟΛΠΑ και του ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας. Η παρουσία τους κρίνεται κομβική, καθώς στο τραπέζι αναμένεται να μπουν τα εκκρεμή ζητήματα του έργου, ενώ θα παρουσιαστούν και οι εναλλακτικές προτάσεις για τη χάραξη και τη μορφή της νέας σιδηροδρομικής γραμμής.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



