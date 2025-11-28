Ολα δείχνουν κάθοδο Κυρανάκη στις 11 Δεκεμβρίου

Η κάθοδος του Κώστα Κυρανάκη στις 11 Δεκεμβρίου στην Πάτρα θα δώσει την ευκαιρία στους τοπικούς φορείς να καταθέσουν τις προτάσεις τους.

28 Νοέ. 2025 22:05
Pelop News

Η 11η Δεκεμβρίου προβάλει ως η επικρατέστερη (νέα) ημερομηνία για να βρεθεί στην Πάτρα ο Κώστας Κυρανάκης, μετέχοντας σε ευρεία σύσκεψη για το τρένο στη Γεωργική Σχολή.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων θα βρεθούν, η έλευση του σύγχρονου σιδηροδρόμου στην πόλη, αλλά και το μέλλον του Οδοντωτού, δύο ζητήματα που απασχολούν έντονα την τοπική κοινωνία.
Στη σύσκεψη έχουν κληθεί να συμμετάσχουν όλοι οι θεσμικοί φορείς της Πάτρας, ο περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης, ο δήμαρχος Κώστας Πελετίδης, οι επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων, καθώς και εκπρόσωποι του Επιμελητηρίου Αχαΐας, του ΟΛΠΑ και του ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας. Η παρουσία τους κρίνεται κομβική, καθώς στο τραπέζι αναμένεται να μπουν τα εκκρεμή ζητήματα του έργου, ενώ θα παρουσιαστούν και οι εναλλακτικές προτάσεις για τη χάραξη και τη μορφή της νέας σιδηροδρομικής γραμμής.

 

