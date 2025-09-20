Όλα όσα δεν ξέρεις για τα cookies: Τα αποδέχεστε; Δείτε γιατί μπορεί να γίνουν όπλο στα χέρια των χάκερ

Ανοίγοντας οποιοδήποτε site, σχεδόν πάντα εμφανίζεται η αναδυόμενη ειδοποίηση για τη χρήση cookies. Εκεί, ο χρήστης καλείται να αποφασίσει αν θα αποδεχτεί όλα, μόνο τα απαραίτητα ή κανένα. Όποια επιλογή κι αν κάνει, η σελίδα συνεχίζει να λειτουργεί χωρίς εμφανή διαφορά.

Στην πραγματικότητα, κάθε φορά που επισκεπτόμαστε μια ιστοσελίδα, αυτή «στέλνει» στον browser ένα μικρό αρχείο κειμένου με δεδομένα για τον χρήστη, το σύστημά του και τις ενέργειες που πραγματοποίησε. Έτσι, δεν χρειάζεται να συνδεόμαστε ξανά σε κάθε σελίδα, οι πλατφόρμες streaming θυμούνται σε ποιο επεισόδιο μείναμε, ενώ τα e-shops κρατούν τα προϊόντα στο καλάθι μας. Ωστόσο, τα cookies μπορούν να περιέχουν από στοιχεία σύνδεσης μέχρι και προσωπικά ή τραπεζικά δεδομένα.

Ο πιο κρίσιμος κίνδυνος αφορά τα αναγνωριστικά συνεδρίας. Αν κάποιος υποκλέψει αυτόν τον μοναδικό κωδικό, μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση σαν να ήταν ο πραγματικός χρήστης. Το 2023, χάκερς «έσπασαν» τα κανάλια YouTube του διάσημου tech blogger Linus Sebastian ακριβώς με αυτόν τον τρόπο, αποσπώντας τον έλεγχο από εκατομμύρια συνδρομητές.

Τα cookies διαφέρουν ως προς τη διάρκεια και την προέλευσή τους: προσωρινά, μόνιμα, first-party ή third-party, ενώ ειδικοί τύποι όπως τα supercookies αποθηκεύονται με τρόπους που δυσκολεύουν τη διαγραφή τους.

Οι απειλές είναι πολλές: session hijacking, session sniffing, cross-site scripting (XSS), cross-site request forgery (CSRF) και man-in-the-middle επιθέσεις. Όμως οι ειδικοί επιμένουν πως υπάρχουν τρόποι προστασίας:

Να εισάγουμε προσωπικά δεδομένα μόνο σε ιστότοπους με HTTPS.

Να αγνοούμε ύποπτους συνδέσμους και μη έγκυρα πιστοποιητικά ασφαλείας.

Να ενημερώνουμε συχνά τον browser μας και να καθαρίζουμε cookies και cache.

Να ενεργοποιούμε έλεγχο ταυτότητας δύο παραγόντων (2FA).

Να επιλέγουμε μόνο τα «απαραίτητα cookies» και όχι την ολική αποδοχή.

Ακόμη, η χρήση δημόσιων Wi-Fi χωρίς επαρκή προστασία κρύβει σοβαρούς κινδύνους υποκλοπής. Οι ειδικοί συμβουλεύουν να αποφεύγουμε την είσοδο σε εφαρμογές τραπεζικής ή κοινωνικής δικτύωσης όταν είμαστε σε ανοιχτά δίκτυα.

Η αλήθεια είναι πως τα cookies δεν είναι από μόνα τους επικίνδυνα· αντιθέτως, κάνουν την ψηφιακή εμπειρία πιο εύκολη. Το πρόβλημα ξεκινά όταν πέσουν σε λάθος χέρια. Γι’ αυτό και η «έξυπνη» χρήση τους αποτελεί το κλειδί για να απολαμβάνουμε την ευκολία τους χωρίς να θυσιάζουμε την ασφάλειά μας.

