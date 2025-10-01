Ολα όσα έγιναν στην παρουσίαση του Προμηθέα – Φωτογραφίες

Σε μια όμορφη εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο της Πάτρας, η ΚΑΕ Προμηθέας Βίκος Cola, παρουσίασε επίσημα την ομάδα και τους χορηγούς για την αγωνιστική σεζόν 2025-2026.

Εκεί παρουσιάστηκαν οι νέοι παίκτες του συλλόγου, οι νέες φανέλες, αλλά και οι χορηγοί που στηρίζουν τον Προμηθέα. Ο πρόεδρος της ΚΑΕ, Χρήστος Μήλας, συμπεριέλαβε όλους τους στόχους σε μερικές φράσεις που τα λένε όλα.

«Φέτος είμαι μια ξεχωριστή χρονιά για εμάς, διότι όπως έχετε αντιληφθεί το μότο «Our Way» αποκτά σάρκα και οστά. Αυτό είναι το σλόγκαν για όλη τη χρονιά, επειδή έχουμε αποφασίσει να πορευτούμε με τον δικό μας τρόπο».

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο μάνατζερ της ομάδας, Τέλης Ζουρνατσίδης, τόνισε: «Θέλουμε να κάνουμε υπερήφανη την πόλη μας και θα το κάνουμε με τον δικό μας τρόπο».

Τον λόγο πήρε και ο προπονητής του Προμηθέα, Γιώργος Λιμνιάτης: «Θέλουμε να εξελίξουμε κάτι το οποίο θα είναι πρωτοποριακό για το ελληνικό μπάσκετ. Εχω πολύ μεγάλη ευαισθησία στο να καταφέρουμε να βοηθήσουμε τους νέους αθλητές. Είναι κάτι που το έχει ανάγκη το ελληνικό μπάσκετ. Κάθε κοινωνία ταυτίζεται με τα δικά της παιδιά, με το ελληνικό στοιχείο. Επειδή υπάρχει ένας ενθουσιασμός με τις εμφανίσεις μας στο Super Cup, επιβάλλεται να μείνουμε όλοι ταπεινοί. Καλούμε τον κόσμο της Πάτρας να μας βοηθήσει στην πορεία μας».

