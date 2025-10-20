Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τις παθήσεις του ώμου και πώς να τις προλάβετε

Στον Peloponnisos FM 103,9 και την εκπομπή «Υγείας Θέματα» με τη Μαρία Σιορώκου και τον Βασίλη Καψαμπέλη, φιλοξενήθηκε ο Χειρούργος Ορθοπαιδικός Κωνσταντίνος Χατζούλης, ο οποίος ανέλυσε τις πιο συχνές παθήσεις του ώμου, τα συμπτώματα που πρέπει να μας κινητοποιήσουν και τις σωστές πρακτικές πρόληψης.

Οι πιο συχνές παθήσεις του ώμου

1. Κακώσεις ή τραυματισμοί

Περιλαμβάνουν κατάγματα και εξαρθρήματα, με τη σοβαρότητα να εξαρτάται από το είδος του τραυματισμού και την ηλικία του ασθενούς. Οι ηλικιωμένοι κινδυνεύουν περισσότερο από κατάγματα λόγω οστεοπόρωσης, ενώ στους νεότερους είναι συχνότερα τα εξαρθρήματα και τα διαστρέμματα.

2. Τενοντοπάθειες

Αφορούν φλεγμονές ή βλάβες στους τένοντες του ώμου, όπως το σύνδρομο πρόσκρουσης ή η ρήξη του υπερακάνθιου τένοντα. Ο γιατρός επισήμανε ότι ακόμη και με απώλεια ενός τένοντα, ο ώμος μπορεί να παραμείνει λειτουργικός, εφόσον υπάρχει ισορροπία στους υπόλοιπους μυς και τένοντες.

3. Παγωμένος ώμος (συμφυτική θυλακίτιδα)

Πρόκειται για φλεγμονή του θυλάκου της άρθρωσης, που περιορίζει την κινητικότητα. Η πάθηση μπορεί να διαρκέσει από 1,5 έως 4 χρόνια και συνδέεται συχνά με σακχαρώδη διαβήτη ή άλλες μεταβολικές διαταραχές.

Τα συμπτώματα που δεν πρέπει να αγνοήσετε

Σύνδρομο πρόσκρουσης:

Πόνος όταν σηκώνετε το χέρι πάνω από το ύψος του ώμου.

Ενόχληση κατά τις καθημερινές κινήσεις ή τη γυμναστική.

Συνήθως οφείλεται σε υπερβολική άσκηση ή κακή τεχνική.

Παγωμένος ώμος:

Πόνος ακόμα και σε ηρεμία ή τη νύχτα.

Δυσκαμψία και περιορισμένη κίνηση.

Ιδιαίτερα έντονο σε άτομα με διαβήτη.

Τρόποι αντιμετώπισης

Για το σύνδρομο πρόσκρουσης:

Φυσικοθεραπεία για μείωση πόνου και φλεγμονής.

Διόρθωση τεχνικής στις κινήσεις ή στις ασκήσεις.

Περιορισμός υπερβολικών βαρών ή επαναλαμβανόμενων κινήσεων.

Για τον παγωμένο ώμο:

Ενημέρωση και υπομονή, καθώς η αποκατάσταση χρειάζεται χρόνο.

Εγχύσεις στεροειδών στα πρώτα στάδια.

Σταδιακή φυσικοθεραπεία για επαναφορά της κινητικότητας.

Σε ανθεκτικές περιπτώσεις, ειδικά σε διαβητικούς υπό ινσουλίνη, μπορεί να απαιτηθεί χειρουργική λύση.

Πρόληψη: πώς να διατηρήσετε τον ώμο σας υγιή

Καλή φυσική κατάσταση: Διατηρήστε φυσιολογικό βάρος, ρυθμίστε τον διαβήτη και προσέξτε μεταβολικά ή καρδιαγγειακά προβλήματα.

Ορθή άσκηση: Αποφύγετε υπερβολική δύναμη ή λάθος τεχνική. Εκτελείτε τις ασκήσεις υπό επίβλεψη ειδικού.

Συστηματική φροντίδα: Ενισχύστε τους μυς και τους τένοντες με ασφαλείς κινήσεις και σταδιακή αύξηση φόρτισης.

Με σωστή ενημέρωση και πρόληψη, μπορούμε να διατηρήσουμε τη λειτουργικότητα του ώμου, να μειώσουμε τον πόνο και να αποφύγουμε σοβαρές επεμβάσεις.

