Ολα τα αποτελέσματα στην ημερίδα κλειστού στίβου της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Βόρειας Πελοποννήσου

Η ημερίδα κλειστού στίβου της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Βόρειας Πελοποννήσου που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο στην Πάτρα σημείωσε μεγάλη αγωνιστική και οργανωτική επιτυχία.

ΣΕΓΑΣ Πολλές συμμετοχές στην ημερίδα κλειστού στίβου της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Βόρειας Πελοποννήσου
26 Ιαν. 2025 13:17
Pelop News

Με επιτυχία διοργανώθηκε το Σάββατο η ημερίδα κλειστού στίβου της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Βόρειας Πελοποννήσου στο δημοτικό αθλητικό κέντρο στου Λαδόπουλου.

Αναλυτικά όλα τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:

ΗΜΕΡΙΔΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΣΤΙΒΟΥ- ΠΑΤΡΑ
ΠΑΤΡΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
2025-01-25 11:30:00
60 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ Κ16 ΑΓΟΡΙΑ
Κατάταξη Αριθ. Αθλ. Ονοματεπώνυμο Έτος Γεν. Αριθμ.
Μητρώου		 Σύλλογος Χώρα Αγώνισμα Κατηγορία Επίδοση Παρατηρήσεις
1 611 ΚΑΣΟΥΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2011 404520 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ” GRE 60 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ Κ16 ΑΓΟΡΙΑ 9.70
60 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
Κατάταξη Αριθ. Αθλ. Ονοματεπώνυμο Έτος Γεν. Αριθμ.
Μητρώου		 Σύλλογος Χώρα Αγώνισμα Κατηγορία Επίδοση Παρατηρήσεις
1 1078 ΚΑΤΡΙΒΕΣΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 2010 403511 ΑΟ ΠΕΛΟΨ GRE 60 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 10.78
2 1059 ΜΑΘΙΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 2011 405790 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ 1888 GRE 60 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 11.00
3 966 ΚΑΤΑΠΟΔΗ ΙΩΑΝΝΑ 2011 404674 ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ GRE 60 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 11.27
4 1050 ΓΑΡΓΑΛΕΤΣΙΟΥ ΜΕΛΙΝΑ 2011 410752 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ 1888 GRE 60 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 11.65
5 1079 ΣΤΑΥΡΑΚΑ ΕΦΡΑΙΜΙΑ ΕΥΑΓΓΕ 2010 399083 ΑΟ ΠΕΛΟΨ GRE 60 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 11.68
6 742 ΡΑΠΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2011 408955 ΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΥ ΖΗΝ GRE 60 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 11.79
7 988 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 2010 402327 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ GRE 60 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 11.87
60 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ K18 ΑΝΔΡΩΝ
Κατάταξη Αριθ. Αθλ. Ονοματεπώνυμο Έτος Γεν. Αριθμ.
Μητρώου		 Σύλλογος Χώρα Αγώνισμα Κατηγορία Επίδοση Παρατηρήσεις
1 1085 ΣΤΟΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2008 365560 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ” GRE 60 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ K18 ΑΝΔΡΩΝ 8.66
2 673 ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2008 381003 ΣΚΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ GRE 60 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ K18 ΑΝΔΡΩΝ 8.78
3 1031 ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 2008 386799 ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ GRE 60 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ K18 ΑΝΔΡΩΝ 9.52
60 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Κατάταξη Αριθ. Αθλ. Ονοματεπώνυμο Έτος Γεν. Αριθμ.
Μητρώου		 Σύλλογος Χώρα Αγώνισμα Κατηγορία Επίδοση Παρατηρήσεις
1 983 ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΔΑΝΑΗ ΘΕΟΔΩΡΑ 2009 396568 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ GRE 60 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ 8.87
2 1077 ΣΔΟΥΓΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΔΩΡΟΘ 2009 402346 ΑΣ ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ GRE 60 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ 9.21
3 1064 ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 2009 385624 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ” GRE 60 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ 9.26
4 741 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 2009 382406 ΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΥ ΖΗΝ GRE 60 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ 9.58
5 984 ΣΚΟΡΔΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 2009 404775 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ GRE 60 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ 9.765
6 1063 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΣΑΒΕΛΛΑ 2008 394463 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ” GRE 60 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ 9.768
7 1065 ΛΥΓΚΟΥΡΗ ΜΑΡΙΝΑ 2008 385548 ΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ GRE 60 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ 9.85
8 1037 ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ 2008 390377 ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ GRE 60 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ 9.91
9 1056 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΛΥΔΙΑ 2009 402347 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ” GRE 60 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ 13.79
10 952 ΡΕΝΤΕΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 2008 399800 ΑΣ ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ GRE 60 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ 13.98
60 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ Κ20 ΑΝΔΡΩΝ
Κατάταξη Αριθ. Αθλ. Ονοματεπώνυμο Έτος Γεν. Αριθμ.
Μητρώου		 Σύλλογος Χώρα Αγώνισμα Κατηγορία Επίδοση Παρατηρήσεις
1 1080 ΤΣΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2006 357154 ΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ GRE 60 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ Κ20 ΑΝΔΡΩΝ 7.99
2 1046 ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2006 388552 ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 1990 GRE 60 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ Κ20 ΑΝΔΡΩΝ 8.05
60 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Κατάταξη Αριθ. Αθλ. Ονοματεπώνυμο Έτος Γεν. Αριθμ.
Μητρώου		 Σύλλογος Χώρα Αγώνισμα Κατηγορία Επίδοση Παρατηρήσεις
1 739 ΚΑΜΜΕΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 2005 348067 ΣΚΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ GRE 60 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 10.62
ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ Κ16 ΑΓΟΡΙΑ
Κατάταξη Αριθ. Αθλ. Ονοματεπώνυμο Έτος Γεν. Αριθμ.
Μητρώου		 Σύλλογος Χώρα Αγώνισμα Κατηγορία Επίδοση Παρατηρήσεις
1 666 ΑΛΤΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2011 415531 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ Κ16 ΑΓΟΡΙΑ 1.50
2 668 ΤΣΟΥΤΣΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 2010 402658 ΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΥ ΖΗΝ GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ Κ16 ΑΓΟΡΙΑ 1.45
3 661 ΒΕΡΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2010 404282 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ Κ16 ΑΓΟΡΙΑ 1.45
4 667 ΚΑΠΡΟΥΛΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2011 416376 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ Κ16 ΑΓΟΡΙΑ 1.35
ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
Κατάταξη Αριθ. Αθλ. Ονοματεπώνυμο Έτος Γεν. Αριθμ.
Μητρώου		 Σύλλογος Χώρα Αγώνισμα Κατηγορία Επίδοση Παρατηρήσεις
1 723 ΔΡΟΣΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 2010 408237 ΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΥ ΖΗΝ GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 1.55
2 667 ΞΥΔΗ ΙΟΥΛΙΑ 2011 402866 ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 1.45
3 167 ΜΠΑΡΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 2010 399882 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 1.45
4 161 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ 2011 398982 ΑΓΣ Η ΦΛΟΓΑ GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 1.40
5 189 ΣΚΑΠΕΤΟΡΑΧΗ ΑΓΑΠΗ 2010 403738 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 1.40
6 172 ΤΣΟΥΜΠΑΝΟΥ ΖΩΗ 2012 410745 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ 1888 GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 1.40
7 724 ΜΠΕΚΑ ΜΑΡΙΑ 2011 402657 ΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΥ ΖΗΝ GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 1.35
8 695 ΚΑΤΩΠΟΔΗ ΣΟΦΙΑ 2011 408431 ΓΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 1.30
9 698 ΠΑΛΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2011 410102 ΓΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 1.25
9 662 ΣΚΑΡΑ ΙΩΑΝΝΑ 2012 412181 ΣΚΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 1.25
ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Κατάταξη Αριθ. Αθλ. Ονοματεπώνυμο Έτος Γεν. Αριθμ.
Μητρώου		 Σύλλογος Χώρα Αγώνισμα Κατηγορία Επίδοση Παρατηρήσεις
1 738 ΒΑΡΔΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2008 396253 ΣΚΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 1.50
2 1063 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΣΑΒΕΛΛΑ 2008 394463 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ” GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 1.45
3 1056 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΛΥΔΙΑ 2009 402347 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ” GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 1.35
ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ ΑΝΔΡΩΝ
Κατάταξη Αριθ. Αθλ. Ονοματεπώνυμο Έτος Γεν. Αριθμ.
Μητρώου		 Σύλλογος Χώρα Αγώνισμα Κατηγορία Επίδοση Παρατηρήσεις
1 1088 ΚΑΙΠΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 2001 361164 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ” GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ ΑΝΔΡΩΝ 1.95
2 1071 ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2008 405568 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ” GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ ΑΝΔΡΩΝ 1.90
3 629 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2007 406052 ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ ΑΝΔΡΩΝ 1.80
4 693 ΜΙΝΕΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2008 404792 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ ΑΝΔΡΩΝ 1.75
5 1085 ΣΤΟΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2008 365560 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ” GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ ΑΝΔΡΩΝ 1.65
6 139+ ΚΟΣΜΕΤΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2009 404794 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ ΑΝΔΡΩΝ 1.65
1087 ΒΕΡΡΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 2009 415924 ΑΣ ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ ΑΝΔΡΩΝ NM
ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
Κατάταξη Αριθ. Αθλ. Ονοματεπώνυμο Έτος Γεν. Αριθμ.
Μητρώου		 Σύλλογος Χώρα Αγώνισμα Κατηγορία Επίδοση Παρατηρήσεις
1 707 ΤΣΑΟΥΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2010 387731 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 5.32
2 956 ΔΑΝΕΛΑΤΟΥ ΕΛΠΙΔΑ-ΕΥΤΥΧΙΑ 2010 404791 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 5.06
3 701 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 2012 411234 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 4.99
4 660 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2010 399883 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 4.90
5 946 ΚΑΤΣΑΒΡΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 2011 407880 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 4.89
6 945 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ 2011 404112 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 4.87
7 700 ΜΕΣΣΗΝΗ ΜΑΥΡΑ 2011 382723 ΓΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 4.56
8 958 ΜΑΝΤΕΛΗ ΤΑΤΙΑΝΑ 2011 410114 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 4.52
9 950 ΚΟΥΛΟΥΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 2011 407668 ΑΣ ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 4.47
10 704 ΚΩΣΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2011 406261 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 4.44
11 706+ ΚΑΒΒΟΥΡΑ ΕΥΑΝΘΙΑ 2010 399719 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 4.41
12 661 ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗ ΣΤΑΥΡΙΑΝΗ 2010 404496 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 4.36
13 987 ΤΣΙΠΟΛΙΤΗ ΣΩΤΗΡΙΑ 2012 410227 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 4.31
14 740 ΛΟΥΤΑ ΝΑΤΑΛΙΑ 2010 408734 ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 4.30
15 745 ΜΕΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 2011 402654 ΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΥ ΖΗΝ GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 4.16
16 173 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΛΥΔΙΑ 2011 410755 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ 1888 GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 4.03
17 957 ΝΤΟΥΚΑΙ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 2011 404801 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 3.94
18 713 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2010 393499 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 3.74
986 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 2011 407034 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ NM
ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ Κ16 ΑΓΟΡΙΑ
Κατάταξη Αριθ. Αθλ. Ονοματεπώνυμο Έτος Γεν. Αριθμ.
Μητρώου		 Σύλλογος Χώρα Αγώνισμα Κατηγορία Επίδοση Παρατηρήσεις
1 132 ΜΑΤΣΗΣ ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗ 2010 399302 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ 1888 GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ Κ16 ΑΓΟΡΙΑ 5.65
2 611 ΚΑΣΟΥΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2011 404520 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ” GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ Κ16 ΑΓΟΡΙΑ 5.60
3 138 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 2010 406870 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ Κ16 ΑΓΟΡΙΑ 5.42
4 626 ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2011 404525 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ” GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ Κ16 ΑΓΟΡΙΑ 5.16
5 146 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 2010 397910 ΦΙΛ.ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ Κ16 ΑΓΟΡΙΑ 4.87
6 663 ΜΠΑΡΛΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 2012 411238 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ Κ16 ΑΓΟΡΙΑ 4.72
7 662 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2011 406503 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ Κ16 ΑΓΟΡΙΑ 4.47
8 628 ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2011 380881 ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ Κ16 ΑΓΟΡΙΑ 4.39
9 665 ΒΕΡΡΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 2011 415923 ΑΣ ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ Κ16 ΑΓΟΡΙΑ 4.37
ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Κατάταξη Αριθ. Αθλ. Ονοματεπώνυμο Έτος Γεν. Αριθμ.
Μητρώου		 Σύλλογος Χώρα Αγώνισμα Κατηγορία Επίδοση Παρατηρήσεις
1 1086 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2008 390286 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 5.60
2 974 ΣΑΛΙΑΡΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 2009 395198 ΓΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 5.21
3 1034 ΓΙΑΤΡΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ 2007 368809 ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 5.18
4 1064 ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 2009 385624 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ” GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 5.17
5 658 ΚΕΡΑΜΑ ΚΡΙΣΙΛΝΤΑ 2009 402329 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 4.90
6 669 ΠΑΝΤΕΛΑΚΗ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑ 2009 387639 ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 4.68
7 1036 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΑΝΑΗ ΑΝΝΑ 2009 382395 ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 4.64
8 671 ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ 2008 408018 ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 4.55
9 953 ΚΑΡΥΔΗ ΤΡΙΣΕΥΓΕΝΗ 2008 398033 ΑΣ ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 4.51
10 670 ΚΕΦΑΛΛΗΝΟΥ ΜΥΡΤΩ 2009 393451 ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 4.18
ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ
Κατάταξη Αριθ. Αθλ. Ονοματεπώνυμο Έτος Γεν. Αριθμ.
Μητρώου		 Σύλλογος Χώρα Αγώνισμα Κατηγορία Επίδοση Παρατηρήσεις
1 1040 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 2000 332676 ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ 7.21
2 1083 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 2007 392258 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ 7.20
3 1076 ΚΑΠΕΛΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2009 402659 ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ ΠΥΡΓΟΥ GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ 6.86
4 1055 ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2009 397054 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ 6.59
5 1069 ΚΟΥΤΣΑΒΙΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 2004 356910 ΑΣ ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ 6.44
6 1084 ΛΙΑΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2007 417826 ΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ 6.29
7 1081 ΜΙΧΕΛΟΓΓΟΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2001 327614 ΑΟ Σ.ΛΟΥΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ 6.25
8 1070 ΝΤΙΤΙΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 2005 368296 ΑΣ ΑΚΡΟΣ GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ 6.09
9 664 ΣΙΝΓΚ ΤΑΝΒΙΡ 2007 408416 ΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ 5.63
10 1066 ΒΕΛΛΙΝΙΑΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2007 415168 ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ 5.41
11 1082 ΑΦΑΛΩΝΙΑΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 2009 373484 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ” GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ 5.40
12 1067 ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1968 409012 ΑΘΛΗΤΗΣ GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ 5.39
13 1061 ΧΑΙΛΑΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2003 405068 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ 5.35
14 627 ΚΟΙΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2008 409409 ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ 4.43
1068 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 2008 390220 ΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ NM
ΑΛΜΑ ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΑΝΔΡΩΝ
Κατάταξη Αριθ. Αθλ. Ονοματεπώνυμο Έτος Γεν. Αριθμ.
Μητρώου		 Σύλλογος Χώρα Αγώνισμα Κατηγορία Επίδοση Παρατηρήσεις
1 1069 ΚΟΥΤΣΑΒΙΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 2004 356910 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ” GRE ΑΛΜΑ ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΑΝΔΡΩΝ 14.10
2 1082 ΑΦΑΛΩΝΙΑΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 2009 373484 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ” GRE ΑΛΜΑ ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΑΝΔΡΩΝ 12.15
3 139+ ΚΟΣΜΕΤΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2009 404794 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ GRE ΑΛΜΑ ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΑΝΔΡΩΝ 11.65
60 M Κ16 ΑΓΟΡΙΑ
Κατάταξη Αριθ. Αθλ. Ονοματεπώνυμο Έτος Γεν. Αριθμ.
Μητρώου		 Σύλλογος Χώρα Αγώνισμα Κατηγορία Επίδοση Παρατηρήσεις
1 689 ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΛΗΣ 2010 404183 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ GRE 60 M Κ16 ΑΓΟΡΙΑ 7.80
2 690 ΦΑΦΛΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 2010 406087 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ GRE 60 M Κ16 ΑΓΟΡΙΑ 7.92
3 632 ΘΩΜΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2011 407152 ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ GRE 60 M Κ16 ΑΓΟΡΙΑ 7.93
4 686 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2010 408966 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ GRE 60 M Κ16 ΑΓΟΡΙΑ 7.95
5 688 ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗΣ ΘΩΜΑΣ 2010 403483 ΓΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ GRE 60 M Κ16 ΑΓΟΡΙΑ 7.99
6 675 ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2011 408954 ΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΥ ΖΗΝ GRE 60 M Κ16 ΑΓΟΡΙΑ 8.01
7 687 ΜΑΛΑΜΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2010 404284 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ GRE 60 M Κ16 ΑΓΟΡΙΑ 8.018
8 132 ΜΑΤΣΗΣ ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗ 2010 399302 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ 1888 GRE 60 M Κ16 ΑΓΟΡΙΑ 8.020
9 670 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2010 409411 ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ GRE 60 M Κ16 ΑΓΟΡΙΑ 8.16
10 144 ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2012 410786 ΦΙΛ.ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ GRE 60 M Κ16 ΑΓΟΡΙΑ 8.18
11 150 ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2010 398142 ΦΙΛ.ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ GRE 60 M Κ16 ΑΓΟΡΙΑ 8.20
12 691 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2010 393497 ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ ΠΥΡΓΟΥ GRE 60 M Κ16 ΑΓΟΡΙΑ 8.21
13 646 ΤΖΑΝΝΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2011 408158 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ GRE 60 M Κ16 ΑΓΟΡΙΑ 8.25
14 671 ΓΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2011 380883 ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ GRE 60 M Κ16 ΑΓΟΡΙΑ 8.32
15 172 ΚΟΛΛΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2011 406395 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ GRE 60 M Κ16 ΑΓΟΡΙΑ 8.33
16 145 ΞΥΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2010 417543 ΦΙΛ.ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ GRE 60 M Κ16 ΑΓΟΡΙΑ 8.38
17 645 ΤΡΑΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ 2011 408159 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ GRE 60 M Κ16 ΑΓΟΡΙΑ 8.41
17 685 ΚΑΛΟΓΕΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2011 406500 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ GRE 60 M Κ16 ΑΓΟΡΙΑ 8.41
19 683 ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΟΡΦΕΑΣ 2011 411243 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ GRE 60 M Κ16 ΑΓΟΡΙΑ 8.43
20 166 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2011 406394 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ GRE 60 M Κ16 ΑΓΟΡΙΑ 8.47
21 674 ΓΕΙΤΟΝΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 2012 411317 ΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΥ ΖΗΝ GRE 60 M Κ16 ΑΓΟΡΙΑ 8.56
22 684 ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2011 406499 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ GRE 60 M Κ16 ΑΓΟΡΙΑ 8.63
23 182 ΤΣΟΥΚΟΥ ΠΑΥΛΟΣ 2010 415525 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ GRE 60 M Κ16 ΑΓΟΡΙΑ 8.64
24 679 ΠΡΕΠΕΛΙΤΣΑ ΕΚΤΟΡ 2010 416584 ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020 GRE 60 M Κ16 ΑΓΟΡΙΑ 8.67
25 672 ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΛΕΞΙΟΣ 2011 416156 ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ GRE 60 M Κ16 ΑΓΟΡΙΑ 8.98
26 694 ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2011 406511 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ GRE 60 M Κ16 ΑΓΟΡΙΑ 9.17
27 178 ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2011 406391 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ GRE 60 M Κ16 ΑΓΟΡΙΑ 9.42
27 697 ΣΠΥΡΑΤΟΣ-ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 2010 404789 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ GRE 60 M Κ16 ΑΓΟΡΙΑ 9.42
29 147 ΞΥΛΙΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 2011 409943 ΦΙΛ.ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ GRE 60 M Κ16 ΑΓΟΡΙΑ 9.61
30 692 ΒΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2012 411028 ΑΣ ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ GRE 60 M Κ16 ΑΓΟΡΙΑ 9.80
60 M Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
Κατάταξη Αριθ. Αθλ. Ονοματεπώνυμο Έτος Γεν. Αριθμ.
Μητρώου		 Σύλλογος Χώρα Αγώνισμα Κατηγορία Επίδοση Παρατηρήσεις
1 969 ΦΑΤΟΥΡΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ 2010 404286 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ GRE 60 M Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 8.02
2 975 ΓΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2010 406073 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ GRE 60 M Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 8.09
3 747 ΤΣΑΧΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 2012 410217 ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020 GRE 60 M Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 8.16
4 750 ΣΑΜΙΚΟΥ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ 2011 404888 ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020 GRE 60 M Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 8.30
5 978 ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΗ 2012 410473 ΓΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ GRE 60 M Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 8.31
6 673 ΤΣΟΥΜΠΑ ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ ΓΕΩΡΓ 2010 402870 ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ GRE 60 M Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 8.32
7 660 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2010 399883 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ GRE 60 M Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 8.39
8 942 ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΙΑ ΡΑΦΑΗΛΙΑ 2011 403765 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ GRE 60 M Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 8.40
9 973 ΣΑΛΙΑΡΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 2010 403362 ΓΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ GRE 60 M Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 8.44
10 976 ΓΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ 2010 406105 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ GRE 60 M Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 8.46
10 970 ΤΣΕΡΙΩΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2010 404281 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ GRE 60 M Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 8.46
12 994 ΤΣΙΜΙΚΛΗ ΧΑΡΑ 2011 403650 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ 1888 GRE 60 M Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 8.47
13 689 ΚΥΡΙΑΖΗ ΕΙΡΗΝΗ 2012 410526 ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ GRE 60 M Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 8.50
14 707 ΤΣΑΟΥΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2010 387731 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ GRE 60 M Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 8.51
15 948 ΚΑΡΑΜΟΥΣΛΗ ΗΛΕΚΤΡΑ 2010 406075 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ GRE 60 M Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 8.58
16 944 ΑΛΠΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ 2011 405501 ΑΣ ΑΡΤΑΣ ΤΙΤΑΝΕΣ GRE 60 M Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 8.60
17 744 ΝΙΚΟΥ ΒΑΓΙΑ 2010 408236 ΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΥ ΖΗΝ GRE 60 M Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 8.62
18 949 ΜΠΟΛΙΩΤΗ ΜΑΝΟΥΕΛΑ 2010 404188 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ GRE 60 M Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 8.65
19 657 ΖΑΧΑΡΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 2010 390338 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ GRE 60 M Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 8.66
20 669 ΤΟΓΙΑ ΑΡΙΑΔΝΗ 2011 413447 ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ GRE 60 M Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 8.68
21 992 ΙΑΚΩΒΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2010 399299 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ 1888 GRE 60 M Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 8.73
21 981 ΜΠΡΙΛΗ ΜΕΛΙΤΑ-ΑΝΑΣΤΑΣΙ 2010 404189 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ GRE 60 M Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 8.73
23 991 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2010 403641 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ 1888 GRE 60 M Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 8.80
23 730 ΣΟΥΦΗ ΙΩΑΝΝΑ 2010 405946 ΣΚΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ GRE 60 M Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 8.80
25 687 ΖΑΧΑΡΙΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 2010 407145 ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ GRE 60 M Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 8.86
26 985 ΜΩΡΑΙΤΗ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ 2011 408982 ΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ GRE 60 M Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 8.88
27 678 ΣΤΑΘΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ 2011 408905 ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ GRE 60 M Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 8.92
27 919 ΣΑΡΑΚΙΝΗ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ 2010 404285 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ” GRE 60 M Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 8.92
29 947 ΚΕΛΑΙΔΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 2010 406078 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ GRE 60 M Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 8.97
30 661 ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗ ΣΤΑΥΡΙΑΝΗ 2010 404496 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ GRE 60 M Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 8.99
31 943 ΒΛΑΡΑ ΕΛΠΙΔΑ 2011 412238 ΑΣ ΑΡΤΑΣ ΤΙΤΑΝΕΣ GRE 60 M Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9.00
32 972 ΚΑΡΑΧΟΝΤΖΙΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2011 406493 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ GRE 60 M Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9.01
33 962 ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ 2010 410110 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ GRE 60 M Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9.02
34 997 ΡΕΜΕΝΤΕΛΑ ΝΙΚΟΛΙΑ ΜΑΡΙΑ 2010 383420 ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ GRE 60 M Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9.04
35 977 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 2010 403486 ΓΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ GRE 60 M Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9.07
36 1000 ΜΑΙΝΑ ΙΩΑΝΝΑ 2011 405431 ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ GRE 60 M Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9.11
37 700 ΜΕΣΣΗΝΗ ΜΑΥΡΑ 2011 382723 ΓΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ GRE 60 M Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9.12
38 961 ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΥ ΜΙΚΑΕΛΑ 2011 404788 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ GRE 60 M Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9.17
39 743 ΚΑΡΠΟΥΖΑ ΖΩΗ 2012 411306 ΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΥ ΖΗΝ GRE 60 M Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9.18
40 727 ΣΒΑΡΤΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2010 380878 ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ GRE 60 M Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9.25
41 679 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΑΝΘΗ 2011 407150 ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ GRE 60 M Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9.31
41 963 ΚΟΥΜΑΡΙΩΤΗ ΜΕΛΙΝΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2010 410117 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ GRE 60 M Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9.31
43 965 ΚΑΧΡΙΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2011 404800 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ GRE 60 M Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9.50
44 653 ΤΣΙΛΗΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2012 409767 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ GRE 60 M Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9.52
45 993 ΜΥΛΩΝΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΡΑΦΑΗΛΙΑ 2010 413965 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ 1888 GRE 60 M Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9.58
46 192 ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 2011 407186 ΑΓΣ Η ΦΛΟΓΑ GRE 60 M Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9.66
47 748 ΠΑΛΜΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ 2011 405201 ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020 GRE 60 M Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9.77
48 960 ΤΣΟΝΙΔΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ 2010 410629 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ GRE 60 M Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 10.01
968 ΚΟΝΔΥΛΗ ΕΛΕΝΗ 2011 406508 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ GRE 60 M Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ DQ
60 M ΑΝΔΡΩΝ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ
Κατάταξη Αριθ. Αθλ. Ονοματεπώνυμο Έτος Γεν. Αριθμ.
Μητρώου		 Σύλλογος Χώρα Αγώνισμα Κατηγορία Επίδοση Παρατηρήσεις
1 1062 ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2000 369735 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ GRE 60 M ΑΝΔΡΩΝ 7.03
2 1046 ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2006 388552 ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 1990 GRE 60 M ΑΝΔΡΩΝ 7.08
3 654 ΔΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2002 393429 ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ GRE 60 M ΑΝΔΡΩΝ 7.09
4 698 ΣΑΛΙΒΕΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2009 391728 ΑΣ ΑΡΤΑΣ ΤΙΤΑΝΕΣ GRE 60 M ΑΝΔΡΩΝ 7.18
5 637 ΚΡΙΤΣΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ 2009 402295 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ GRE 60 M ΑΝΔΡΩΝ 7.26
6 1053 ΜΠΟΥΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1999 346479 ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ ΧΙΟΥ GRE 60 M ΑΝΔΡΩΝ 7.261
7 655 ΠΑΙΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2006 371669 ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ GRE 60 M ΑΝΔΡΩΝ 7.265
8 695 ΣΟΥΛΕΙΜΑΝΙ ΓΚΕΡΣΙ 2009 414141 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ GRE 60 M ΑΝΔΡΩΝ 7.30
9 636 ΚΑΝΤΖΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2008 404182 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ GRE 60 M ΑΝΔΡΩΝ 7.31
10 1049 ΠΛΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2009 399304 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ 1888 GRE 60 M ΑΝΔΡΩΝ 7.37
11 699 ΣΑΛΙΒΕΡΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 2009 391736 ΑΣ ΑΡΤΑΣ ΤΙΤΑΝΕΣ GRE 60 M ΑΝΔΡΩΝ 7.38
11 649 ΜΟΥΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2008 398445 ΓΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ GRE 60 M ΑΝΔΡΩΝ 7.38
13 1047 ΑΣΠΡΑΔΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 2005 347443 ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 1990 GRE 60 M ΑΝΔΡΩΝ 7.41
14 656 ΜΠΑΦΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2000 331235 ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ GRE 60 M ΑΝΔΡΩΝ 7.431
15 673 ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2008 381003 ΣΚΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ GRE 60 M ΑΝΔΡΩΝ 7.439
16 1043 ΜΠΕΛΕΖΙΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 2002 352720 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ GRE 60 M ΑΝΔΡΩΝ 7.44
17 642 ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 2009 395082 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ GRE 60 M ΑΝΔΡΩΝ 7.45
17 659 ΜΑΤΣΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 2006 372613 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ 1888 GRE 60 M ΑΝΔΡΩΝ 7.45
19 653 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1997 342950 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ GRE 60 M ΑΝΔΡΩΝ 7.47
20 1054 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 2003 367757 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ GRE 60 M ΑΝΔΡΩΝ 7.48
21 630 ΚΕΡΑΜΥΔΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1998 326511 ΕΣΠΕΡΟΣ ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ GRE 60 M ΑΝΔΡΩΝ 7.49
22 1052 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2008 394356 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ GRE 60 M ΑΝΔΡΩΝ 7.54
23 678 ΚΑΠΕΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1991 275748 ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020 GRE 60 M ΑΝΔΡΩΝ 7.55
23 681 ΚΙΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 2007 363949 ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020 GRE 60 M ΑΝΔΡΩΝ 7.55
23 650 ΠΟΥΤΟΥΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞ 2002 375450 ΑΣ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΝΤΕΡΗ GRE 60 M ΑΝΔΡΩΝ 7.55
26 680 ΣΑΜΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2009 379306 ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020 GRE 60 M ΑΝΔΡΩΝ 7.59
27 657 ΓΑΛΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2006 400450 ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ GRE 60 M ΑΝΔΡΩΝ 7.60
27 639 ΚΥΡΚΙΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2008 393611 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ GRE 60 M ΑΝΔΡΩΝ 7.60
29 1032 ΤΣΙΛΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2008 398372 ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ GRE 60 M ΑΝΔΡΩΝ 7.64
30 643 ΚΟΝΔΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2006 399798 ΑΣ ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ GRE 60 M ΑΝΔΡΩΝ 7.65
31 137 ΚΑΝΕΛΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2008 403550 ΑΓΣ Η ΦΛΟΓΑ GRE 60 M ΑΝΔΡΩΝ 7.66
32 1051 ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2004 365166 ΑΣ ΑΚΡΟΣ GRE 60 M ΑΝΔΡΩΝ 7.68
32 1048 ΤΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΑΧΙΛ 2008 380602 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ 1888 GRE 60 M ΑΝΔΡΩΝ 7.68
34 641 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2008 396767 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ GRE 60 M ΑΝΔΡΩΝ 7.73
34 658 ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΓΓΕΛΟ 2008 390403 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ” GRE 60 M ΑΝΔΡΩΝ 7.73
36 652 ΠΑΝΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1984 391002 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ GRE 60 M ΑΝΔΡΩΝ 7.75
37 682 ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΕΟΦΥΤ 2003 346004 ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020 GRE 60 M ΑΝΔΡΩΝ 7.79
38 696 ΜΙΝΕΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2009 413933 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ GRE 60 M ΑΝΔΡΩΝ 7.96
39 660 ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 2008 375657 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ GRE 60 M ΑΝΔΡΩΝ 8.03
40 196 ΛΥΜΠΕΡΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 2009 395954 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ GRE 60 M ΑΝΔΡΩΝ 8.13
40 136 ΓΙΑΝΝΕΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2006 398989 ΑΓΣ Η ΦΛΟΓΑ GRE 60 M ΑΝΔΡΩΝ 8.13
42 647 ΖΑΨΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ 2008 412232 ΟΚΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ GRE 60 M ΑΝΔΡΩΝ 8.16
43 677 ΚΩΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2003 370841 ΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΥ ΖΗΝ GRE 60 M ΑΝΔΡΩΝ 8.32
44 134 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2009 416587 ΑΓΣ Η ΦΛΟΓΑ GRE 60 M ΑΝΔΡΩΝ 16.60
676 ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 2008 390365 ΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΥ ΖΗΝ GRE 60 M ΑΝΔΡΩΝ DQ
669 ΣΤΡΙΓΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΕΚΤΑΡ 2008 409412 ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ GRE 60 M ΑΝΔΡΩΝ DQ
60 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ
Κατάταξη Αριθ. Αθλ. Ονοματεπώνυμο Έτος Γεν. Αριθμ.
Μητρώου		 Σύλλογος Χώρα Αγώνισμα Κατηγορία Επίδοση Παρατηρήσεις
1 989 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 2009 401420 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ GRE 60 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ 7.88
2 1033 ΓΕΩΡΓΙΛΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΣΟΦΙΑ 2007 374139 ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ GRE 60 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ 8.08
3 982 ΑΝΔΡΕΑΔΗ ΕΥΘΥΜΙΑ 2009 397303 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ GRE 60 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ 8.17
4 680 ΚΑΜΜΕΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2007 382209 ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ GRE 60 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ 8.22
5 682 ΣΦΥΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 2008 392962 ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ GRE 60 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ 8.38
6 1057 ΧΙΩΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2008 389578 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ GRE 60 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ 8.382
7 677 ΓΕΡΑΣΗ ΓΡΗΓΟΡΙΑ 2007 380994 ΣΚΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ GRE 60 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ 8.386
8 954 ΜΠΕΛΕΚΟΥΚΙΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2009 395140 ΑΣ ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ GRE 60 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ 8.41
9 964 ΑΘΑΝΑΣΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2008 394137 ΓΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ GRE 60 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ 8.53
10 979 ΚΟΤΣΑΛΗ ΜΑΡΙΑ 2009 402357 ΓΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ GRE 60 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ 8.533
11 681 ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ 2008 392961 ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ GRE 60 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ 8.537
12 922 ΒΕΛΤΙΣΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2009 377697 ΓΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ GRE 60 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ 8.58
12 955 ΚΟΥΤΣΑΒΙΤΗ ΣΑΒΒΙΝΑ 2007 366152 ΑΣ ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ GRE 60 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ 8.58
14 1041 ΠΑΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2009 411248 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ GRE 60 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ 8.73
15 746 ΓΙΟΡΝΤΑΝΟΒΑ ΘΕΟΔΩΡΑ-ΑΛΕΞΑΝΔ 2007 374490 ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020 GRE 60 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ 8.74
16 1039 ΠΕΠΠΑ ΠΕΛΑΓΙΑ 2008 393858 ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ ΠΥΡΓΟΥ GRE 60 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ 8.78
17 902 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ 2008 401269 ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ GRE 60 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ 8.83
18 658 ΚΕΡΑΜΑ ΚΡΙΣΙΛΝΤΑ 2009 402329 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ GRE 60 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ 8.86
18 951 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΓΥΡΩ 2009 385481 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ GRE 60 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ 8.86
18 684 ΤΑΜΠΑΚΕΛΗ ΑΡΤΕΜΙΣ ΠΑΡΑΣΚ 2008 393665 ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ GRE 60 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ 8.86
21 953 ΚΑΡΥΔΗ ΤΡΙΣΕΥΓΕΝΗ 2008 398033 ΑΣ ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ GRE 60 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ 8.92
22 1035 ΥΦΑΝΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΡΙΑ 2009 398373 ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ GRE 60 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ 8.93
23 1044 ΜΠΑΚΑΛΑΡΟΥ ΖΩΗ 2008 416649 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ” GRE 60 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ 8.94
24 959 ΣΟΛΩΜΟΥ ΣΟΦΙΑ ΓΙΟΒΑΝΚΑ 2008 400640 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ GRE 60 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ 8.99
25 1045 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2009 382425 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ” GRE 60 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ 9.00
26 980 ΛΑΜΠΕΑ ΣΟΦΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2009 397101 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ GRE 60 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ 9.06
27 749 ΝΤΕΡΕΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2009 381558 ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020 GRE 60 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ 9.07
28 200 ΜΑΚΡΥΠΟΔΗ ΣΟΦΙΑ 2009 409469 ΑΓΣ Η ΦΛΟΓΑ GRE 60 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ 9.10
29 995 ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΩΝΗ 2008 413851 ΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ GRE 60 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ 9.11
30 672 ΣΕΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2008 408020 ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ GRE 60 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ 9.13
31 998 ΡΕΜΕΝΤΕΛΑ ΜΕΛΙΝΑ 2009 382397 ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ GRE 60 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ 9.26
32 1058 ΚΑΓΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΛΕΝΗ 2008 391335 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ 1888 GRE 60 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ 9.36
32 735 ΓΚΟΓΚΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2009 396405 ΣΚΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ GRE 60 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ 9.36
34 1038 ΚΟΥΡΓΙΑΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2007 401785 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ GRE 60 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ 9.80
35 1042 ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 2008 416248 ΑΟ ΠΕΛΟΨ GRE 60 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ 10.08
967 ΤΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2009 399656 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ GRE 60 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ DQ
60 M ΑΝΔΡΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ
Κατάταξη Αριθ. Αθλ. Ονοματεπώνυμο Έτος Γεν. Αριθμ.
Μητρώου		 Σύλλογος Χώρα Αγώνισμα Κατηγορία Επίδοση Παρατηρήσεις
1 654 ΔΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2002 393429 ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ GRE 60 M ΑΝΔΡΩΝ 7.11
2 698 ΣΑΛΙΒΕΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2009 391728 ΑΣ ΑΡΤΑΣ ΤΙΤΑΝΕΣ GRE 60 M ΑΝΔΡΩΝ 7.17
3 655 ΠΑΙΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2006 371669 ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ GRE 60 M ΑΝΔΡΩΝ 7.20
4 637 ΚΡΙΤΣΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ 2009 402295 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ GRE 60 M ΑΝΔΡΩΝ 7.25
5 1062 ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2000 369735 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ GRE 60 M ΑΝΔΡΩΝ 7.29
60 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ
Κατάταξη Αριθ. Αθλ. Ονοματεπώνυμο Έτος Γεν. Αριθμ.
Μητρώου		 Σύλλογος Χώρα Αγώνισμα Κατηγορία Επίδοση Παρατηρήσεις
1 1033 ΓΕΩΡΓΙΛΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΣΟΦΙΑ 2007 374139 ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ GRE 60 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ 8.13
2 680 ΚΑΜΜΕΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2007 382209 ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ GRE 60 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ 8.23
3 982 ΑΝΔΡΕΑΔΗ ΕΥΘΥΜΙΑ 2009 397303 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ GRE 60 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ 8.24
4 682 ΣΦΥΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 2008 392962 ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ GRE 60 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ 8.51
989 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 2009 401420 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ GRE 60 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ DNF

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ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΣΕΓΑΣ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ