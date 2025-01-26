Ολα τα αποτελέσματα στην ημερίδα κλειστού στίβου της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Βόρειας Πελοποννήσου
Η ημερίδα κλειστού στίβου της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Βόρειας Πελοποννήσου που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο στην Πάτρα σημείωσε μεγάλη αγωνιστική και οργανωτική επιτυχία.
Με επιτυχία διοργανώθηκε το Σάββατο η ημερίδα κλειστού στίβου της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Βόρειας Πελοποννήσου στο δημοτικό αθλητικό κέντρο στου Λαδόπουλου.
Αναλυτικά όλα τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:
|ΗΜΕΡΙΔΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΣΤΙΒΟΥ- ΠΑΤΡΑ
|ΠΑΤΡΑ
|ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
|2025-01-25 11:30:00
|60 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ Κ16 ΑΓΟΡΙΑ
|Κατάταξη
|Αριθ. Αθλ.
|Ονοματεπώνυμο
|Έτος Γεν.
|Αριθμ.
Μητρώου
|Σύλλογος
|Χώρα
|Αγώνισμα
|Κατηγορία
|Επίδοση
|Παρατηρήσεις
|1
|611
|ΚΑΣΟΥΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|2011
|404520
|ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ”
|GRE
|60 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ
|Κ16 ΑΓΟΡΙΑ
|9.70
|60 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
|Κατάταξη
|Αριθ. Αθλ.
|Ονοματεπώνυμο
|Έτος Γεν.
|Αριθμ.
Μητρώου
|Σύλλογος
|Χώρα
|Αγώνισμα
|Κατηγορία
|Επίδοση
|Παρατηρήσεις
|1
|1078
|ΚΑΤΡΙΒΕΣΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
|2010
|403511
|ΑΟ ΠΕΛΟΨ
|GRE
|60 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ
|Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
|10.78
|2
|1059
|ΜΑΘΙΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
|2011
|405790
|ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ 1888
|GRE
|60 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ
|Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
|11.00
|3
|966
|ΚΑΤΑΠΟΔΗ ΙΩΑΝΝΑ
|2011
|404674
|ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ
|GRE
|60 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ
|Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
|11.27
|4
|1050
|ΓΑΡΓΑΛΕΤΣΙΟΥ ΜΕΛΙΝΑ
|2011
|410752
|ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ 1888
|GRE
|60 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ
|Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
|11.65
|5
|1079
|ΣΤΑΥΡΑΚΑ ΕΦΡΑΙΜΙΑ ΕΥΑΓΓΕ
|2010
|399083
|ΑΟ ΠΕΛΟΨ
|GRE
|60 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ
|Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
|11.68
|6
|742
|ΡΑΠΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
|2011
|408955
|ΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΥ ΖΗΝ
|GRE
|60 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ
|Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
|11.79
|7
|988
|ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
|2010
|402327
|ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
|GRE
|60 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ
|Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
|11.87
|60 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ K18 ΑΝΔΡΩΝ
|Κατάταξη
|Αριθ. Αθλ.
|Ονοματεπώνυμο
|Έτος Γεν.
|Αριθμ.
Μητρώου
|Σύλλογος
|Χώρα
|Αγώνισμα
|Κατηγορία
|Επίδοση
|Παρατηρήσεις
|1
|1085
|ΣΤΟΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|2008
|365560
|ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ”
|GRE
|60 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ
|K18 ΑΝΔΡΩΝ
|8.66
|2
|673
|ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|2008
|381003
|ΣΚΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
|GRE
|60 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ
|K18 ΑΝΔΡΩΝ
|8.78
|3
|1031
|ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
|2008
|386799
|ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ
|GRE
|60 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ
|K18 ΑΝΔΡΩΝ
|9.52
|60 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ
|Κατάταξη
|Αριθ. Αθλ.
|Ονοματεπώνυμο
|Έτος Γεν.
|Αριθμ.
Μητρώου
|Σύλλογος
|Χώρα
|Αγώνισμα
|Κατηγορία
|Επίδοση
|Παρατηρήσεις
|1
|983
|ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΔΑΝΑΗ ΘΕΟΔΩΡΑ
|2009
|396568
|ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
|GRE
|60 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ
|Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ
|8.87
|2
|1077
|ΣΔΟΥΓΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΔΩΡΟΘ
|2009
|402346
|ΑΣ ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ
|GRE
|60 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ
|Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ
|9.21
|3
|1064
|ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
|2009
|385624
|ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ”
|GRE
|60 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ
|Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ
|9.26
|4
|741
|ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
|2009
|382406
|ΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΥ ΖΗΝ
|GRE
|60 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ
|Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ
|9.58
|5
|984
|ΣΚΟΡΔΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
|2009
|404775
|ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
|GRE
|60 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ
|Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ
|9.765
|6
|1063
|ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΣΑΒΕΛΛΑ
|2008
|394463
|ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ”
|GRE
|60 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ
|Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ
|9.768
|7
|1065
|ΛΥΓΚΟΥΡΗ ΜΑΡΙΝΑ
|2008
|385548
|ΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
|GRE
|60 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ
|Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ
|9.85
|8
|1037
|ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ
|2008
|390377
|ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ
|GRE
|60 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ
|Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ
|9.91
|9
|1056
|ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΛΥΔΙΑ
|2009
|402347
|ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ”
|GRE
|60 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ
|Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ
|13.79
|10
|952
|ΡΕΝΤΕΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
|2008
|399800
|ΑΣ ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ
|GRE
|60 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ
|Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ
|13.98
|60 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ Κ20 ΑΝΔΡΩΝ
|Κατάταξη
|Αριθ. Αθλ.
|Ονοματεπώνυμο
|Έτος Γεν.
|Αριθμ.
Μητρώου
|Σύλλογος
|Χώρα
|Αγώνισμα
|Κατηγορία
|Επίδοση
|Παρατηρήσεις
|1
|1080
|ΤΣΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|2006
|357154
|ΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
|GRE
|60 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ
|Κ20 ΑΝΔΡΩΝ
|7.99
|2
|1046
|ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|2006
|388552
|ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 1990
|GRE
|60 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ
|Κ20 ΑΝΔΡΩΝ
|8.05
|60 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
|Κατάταξη
|Αριθ. Αθλ.
|Ονοματεπώνυμο
|Έτος Γεν.
|Αριθμ.
Μητρώου
|Σύλλογος
|Χώρα
|Αγώνισμα
|Κατηγορία
|Επίδοση
|Παρατηρήσεις
|1
|739
|ΚΑΜΜΕΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
|2005
|348067
|ΣΚΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
|GRE
|60 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ
|ΓΥΝΑΙΚΩΝ
|10.62
|ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ Κ16 ΑΓΟΡΙΑ
|Κατάταξη
|Αριθ. Αθλ.
|Ονοματεπώνυμο
|Έτος Γεν.
|Αριθμ.
Μητρώου
|Σύλλογος
|Χώρα
|Αγώνισμα
|Κατηγορία
|Επίδοση
|Παρατηρήσεις
|1
|666
|ΑΛΤΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|2011
|415531
|ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ
|GRE
|ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ
|Κ16 ΑΓΟΡΙΑ
|1.50
|2
|668
|ΤΣΟΥΤΣΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ
|2010
|402658
|ΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΥ ΖΗΝ
|GRE
|ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ
|Κ16 ΑΓΟΡΙΑ
|1.45
|3
|661
|ΒΕΡΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|2010
|404282
|ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
|GRE
|ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ
|Κ16 ΑΓΟΡΙΑ
|1.45
|4
|667
|ΚΑΠΡΟΥΛΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
|2011
|416376
|ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ
|GRE
|ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ
|Κ16 ΑΓΟΡΙΑ
|1.35
|ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
|Κατάταξη
|Αριθ. Αθλ.
|Ονοματεπώνυμο
|Έτος Γεν.
|Αριθμ.
Μητρώου
|Σύλλογος
|Χώρα
|Αγώνισμα
|Κατηγορία
|Επίδοση
|Παρατηρήσεις
|1
|723
|ΔΡΟΣΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
|2010
|408237
|ΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΥ ΖΗΝ
|GRE
|ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ
|Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
|1.55
|2
|667
|ΞΥΔΗ ΙΟΥΛΙΑ
|2011
|402866
|ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ
|GRE
|ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ
|Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
|1.45
|3
|167
|ΜΠΑΡΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
|2010
|399882
|ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
|GRE
|ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ
|Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
|1.45
|4
|161
|ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ
|2011
|398982
|ΑΓΣ Η ΦΛΟΓΑ
|GRE
|ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ
|Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
|1.40
|5
|189
|ΣΚΑΠΕΤΟΡΑΧΗ ΑΓΑΠΗ
|2010
|403738
|ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ
|GRE
|ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ
|Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
|1.40
|6
|172
|ΤΣΟΥΜΠΑΝΟΥ ΖΩΗ
|2012
|410745
|ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ 1888
|GRE
|ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ
|Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
|1.40
|7
|724
|ΜΠΕΚΑ ΜΑΡΙΑ
|2011
|402657
|ΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΥ ΖΗΝ
|GRE
|ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ
|Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
|1.35
|8
|695
|ΚΑΤΩΠΟΔΗ ΣΟΦΙΑ
|2011
|408431
|ΓΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
|GRE
|ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ
|Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
|1.30
|9
|698
|ΠΑΛΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
|2011
|410102
|ΓΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
|GRE
|ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ
|Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
|1.25
|9
|662
|ΣΚΑΡΑ ΙΩΑΝΝΑ
|2012
|412181
|ΣΚΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
|GRE
|ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ
|Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
|1.25
|ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
|Κατάταξη
|Αριθ. Αθλ.
|Ονοματεπώνυμο
|Έτος Γεν.
|Αριθμ.
Μητρώου
|Σύλλογος
|Χώρα
|Αγώνισμα
|Κατηγορία
|Επίδοση
|Παρατηρήσεις
|1
|738
|ΒΑΡΔΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
|2008
|396253
|ΣΚΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
|GRE
|ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ
|ΓΥΝΑΙΚΩΝ
|1.50
|2
|1063
|ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΣΑΒΕΛΛΑ
|2008
|394463
|ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ”
|GRE
|ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ
|ΓΥΝΑΙΚΩΝ
|1.45
|3
|1056
|ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΛΥΔΙΑ
|2009
|402347
|ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ”
|GRE
|ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ
|ΓΥΝΑΙΚΩΝ
|1.35
|ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ ΑΝΔΡΩΝ
|Κατάταξη
|Αριθ. Αθλ.
|Ονοματεπώνυμο
|Έτος Γεν.
|Αριθμ.
Μητρώου
|Σύλλογος
|Χώρα
|Αγώνισμα
|Κατηγορία
|Επίδοση
|Παρατηρήσεις
|1
|1088
|ΚΑΙΠΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
|2001
|361164
|ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ”
|GRE
|ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ
|ΑΝΔΡΩΝ
|1.95
|2
|1071
|ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|2008
|405568
|ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ”
|GRE
|ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ
|ΑΝΔΡΩΝ
|1.90
|3
|629
|ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|2007
|406052
|ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ
|GRE
|ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ
|ΑΝΔΡΩΝ
|1.80
|4
|693
|ΜΙΝΕΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|2008
|404792
|ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
|GRE
|ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ
|ΑΝΔΡΩΝ
|1.75
|5
|1085
|ΣΤΟΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|2008
|365560
|ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ”
|GRE
|ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ
|ΑΝΔΡΩΝ
|1.65
|6
|139+
|ΚΟΣΜΕΤΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
|2009
|404794
|ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
|GRE
|ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ
|ΑΝΔΡΩΝ
|1.65
|1087
|ΒΕΡΡΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
|2009
|415924
|ΑΣ ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ
|GRE
|ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ
|ΑΝΔΡΩΝ
|NM
|ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
|Κατάταξη
|Αριθ. Αθλ.
|Ονοματεπώνυμο
|Έτος Γεν.
|Αριθμ.
Μητρώου
|Σύλλογος
|Χώρα
|Αγώνισμα
|Κατηγορία
|Επίδοση
|Παρατηρήσεις
|1
|707
|ΤΣΑΟΥΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
|2010
|387731
|ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ
|GRE
|ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ
|Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
|5.32
|2
|956
|ΔΑΝΕΛΑΤΟΥ ΕΛΠΙΔΑ-ΕΥΤΥΧΙΑ
|2010
|404791
|ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
|GRE
|ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ
|Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
|5.06
|3
|701
|ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
|2012
|411234
|ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
|GRE
|ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ
|Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
|4.99
|4
|660
|ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
|2010
|399883
|ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
|GRE
|ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ
|Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
|4.90
|5
|946
|ΚΑΤΣΑΒΡΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
|2011
|407880
|ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
|GRE
|ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ
|Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
|4.89
|6
|945
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ
|2011
|404112
|ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
|GRE
|ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ
|Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
|4.87
|7
|700
|ΜΕΣΣΗΝΗ ΜΑΥΡΑ
|2011
|382723
|ΓΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
|GRE
|ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ
|Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
|4.56
|8
|958
|ΜΑΝΤΕΛΗ ΤΑΤΙΑΝΑ
|2011
|410114
|ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
|GRE
|ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ
|Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
|4.52
|9
|950
|ΚΟΥΛΟΥΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
|2011
|407668
|ΑΣ ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ
|GRE
|ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ
|Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
|4.47
|10
|704
|ΚΩΣΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
|2011
|406261
|ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
|GRE
|ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ
|Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
|4.44
|11
|706+
|ΚΑΒΒΟΥΡΑ ΕΥΑΝΘΙΑ
|2010
|399719
|ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ
|GRE
|ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ
|Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
|4.41
|12
|661
|ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗ ΣΤΑΥΡΙΑΝΗ
|2010
|404496
|ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
|GRE
|ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ
|Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
|4.36
|13
|987
|ΤΣΙΠΟΛΙΤΗ ΣΩΤΗΡΙΑ
|2012
|410227
|ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ
|GRE
|ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ
|Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
|4.31
|14
|740
|ΛΟΥΤΑ ΝΑΤΑΛΙΑ
|2010
|408734
|ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ
|GRE
|ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ
|Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
|4.30
|15
|745
|ΜΕΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
|2011
|402654
|ΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΥ ΖΗΝ
|GRE
|ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ
|Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
|4.16
|16
|173
|ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΛΥΔΙΑ
|2011
|410755
|ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ 1888
|GRE
|ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ
|Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
|4.03
|17
|957
|ΝΤΟΥΚΑΙ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
|2011
|404801
|ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
|GRE
|ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ
|Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
|3.94
|18
|713
|ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
|2010
|393499
|ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ
|GRE
|ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ
|Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
|3.74
|986
|ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
|2011
|407034
|ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ
|GRE
|ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ
|Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
|NM
|ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ Κ16 ΑΓΟΡΙΑ
|Κατάταξη
|Αριθ. Αθλ.
|Ονοματεπώνυμο
|Έτος Γεν.
|Αριθμ.
Μητρώου
|Σύλλογος
|Χώρα
|Αγώνισμα
|Κατηγορία
|Επίδοση
|Παρατηρήσεις
|1
|132
|ΜΑΤΣΗΣ ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗ
|2010
|399302
|ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ 1888
|GRE
|ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ
|Κ16 ΑΓΟΡΙΑ
|5.65
|2
|611
|ΚΑΣΟΥΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|2011
|404520
|ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ”
|GRE
|ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ
|Κ16 ΑΓΟΡΙΑ
|5.60
|3
|138
|ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ
|2010
|406870
|ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
|GRE
|ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ
|Κ16 ΑΓΟΡΙΑ
|5.42
|4
|626
|ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
|2011
|404525
|ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ”
|GRE
|ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ
|Κ16 ΑΓΟΡΙΑ
|5.16
|5
|146
|ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
|2010
|397910
|ΦΙΛ.ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ
|GRE
|ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ
|Κ16 ΑΓΟΡΙΑ
|4.87
|6
|663
|ΜΠΑΡΛΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
|2012
|411238
|ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
|GRE
|ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ
|Κ16 ΑΓΟΡΙΑ
|4.72
|7
|662
|ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|2011
|406503
|ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
|GRE
|ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ
|Κ16 ΑΓΟΡΙΑ
|4.47
|8
|628
|ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|2011
|380881
|ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ
|GRE
|ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ
|Κ16 ΑΓΟΡΙΑ
|4.39
|9
|665
|ΒΕΡΡΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
|2011
|415923
|ΑΣ ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ
|GRE
|ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ
|Κ16 ΑΓΟΡΙΑ
|4.37
|ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
|Κατάταξη
|Αριθ. Αθλ.
|Ονοματεπώνυμο
|Έτος Γεν.
|Αριθμ.
Μητρώου
|Σύλλογος
|Χώρα
|Αγώνισμα
|Κατηγορία
|Επίδοση
|Παρατηρήσεις
|1
|1086
|ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
|2008
|390286
|ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ
|GRE
|ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ
|ΓΥΝΑΙΚΩΝ
|5.60
|2
|974
|ΣΑΛΙΑΡΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
|2009
|395198
|ΓΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
|GRE
|ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ
|ΓΥΝΑΙΚΩΝ
|5.21
|3
|1034
|ΓΙΑΤΡΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
|2007
|368809
|ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ
|GRE
|ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ
|ΓΥΝΑΙΚΩΝ
|5.18
|4
|1064
|ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
|2009
|385624
|ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ”
|GRE
|ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ
|ΓΥΝΑΙΚΩΝ
|5.17
|5
|658
|ΚΕΡΑΜΑ ΚΡΙΣΙΛΝΤΑ
|2009
|402329
|ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
|GRE
|ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ
|ΓΥΝΑΙΚΩΝ
|4.90
|6
|669
|ΠΑΝΤΕΛΑΚΗ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑ
|2009
|387639
|ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ
|GRE
|ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ
|ΓΥΝΑΙΚΩΝ
|4.68
|7
|1036
|ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΑΝΑΗ ΑΝΝΑ
|2009
|382395
|ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ
|GRE
|ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ
|ΓΥΝΑΙΚΩΝ
|4.64
|8
|671
|ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ
|2008
|408018
|ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ
|GRE
|ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ
|ΓΥΝΑΙΚΩΝ
|4.55
|9
|953
|ΚΑΡΥΔΗ ΤΡΙΣΕΥΓΕΝΗ
|2008
|398033
|ΑΣ ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ
|GRE
|ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ
|ΓΥΝΑΙΚΩΝ
|4.51
|10
|670
|ΚΕΦΑΛΛΗΝΟΥ ΜΥΡΤΩ
|2009
|393451
|ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ
|GRE
|ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ
|ΓΥΝΑΙΚΩΝ
|4.18
|ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ
|Κατάταξη
|Αριθ. Αθλ.
|Ονοματεπώνυμο
|Έτος Γεν.
|Αριθμ.
Μητρώου
|Σύλλογος
|Χώρα
|Αγώνισμα
|Κατηγορία
|Επίδοση
|Παρατηρήσεις
|1
|1040
|ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ
|2000
|332676
|ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ
|GRE
|ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ
|ΑΝΔΡΩΝ
|7.21
|2
|1083
|ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ
|2007
|392258
|ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
|GRE
|ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ
|ΑΝΔΡΩΝ
|7.20
|3
|1076
|ΚΑΠΕΛΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
|2009
|402659
|ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ ΠΥΡΓΟΥ
|GRE
|ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ
|ΑΝΔΡΩΝ
|6.86
|4
|1055
|ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
|2009
|397054
|ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
|GRE
|ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ
|ΑΝΔΡΩΝ
|6.59
|5
|1069
|ΚΟΥΤΣΑΒΙΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
|2004
|356910
|ΑΣ ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ
|GRE
|ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ
|ΑΝΔΡΩΝ
|6.44
|6
|1084
|ΛΙΑΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
|2007
|417826
|ΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ
|GRE
|ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ
|ΑΝΔΡΩΝ
|6.29
|7
|1081
|ΜΙΧΕΛΟΓΓΟΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|2001
|327614
|ΑΟ Σ.ΛΟΥΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
|GRE
|ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ
|ΑΝΔΡΩΝ
|6.25
|8
|1070
|ΝΤΙΤΙΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
|2005
|368296
|ΑΣ ΑΚΡΟΣ
|GRE
|ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ
|ΑΝΔΡΩΝ
|6.09
|9
|664
|ΣΙΝΓΚ ΤΑΝΒΙΡ
|2007
|408416
|ΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ
|GRE
|ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ
|ΑΝΔΡΩΝ
|5.63
|10
|1066
|ΒΕΛΛΙΝΙΑΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
|2007
|415168
|ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ
|GRE
|ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ
|ΑΝΔΡΩΝ
|5.41
|11
|1082
|ΑΦΑΛΩΝΙΑΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ
|2009
|373484
|ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ”
|GRE
|ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ
|ΑΝΔΡΩΝ
|5.40
|12
|1067
|ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|1968
|409012
|ΑΘΛΗΤΗΣ
|GRE
|ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ
|ΑΝΔΡΩΝ
|5.39
|13
|1061
|ΧΑΙΛΑΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|2003
|405068
|ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
|GRE
|ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ
|ΑΝΔΡΩΝ
|5.35
|14
|627
|ΚΟΙΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|2008
|409409
|ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ
|GRE
|ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ
|ΑΝΔΡΩΝ
|4.43
|1068
|ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
|2008
|390220
|ΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ
|GRE
|ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ
|ΑΝΔΡΩΝ
|NM
|ΑΛΜΑ ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΑΝΔΡΩΝ
|Κατάταξη
|Αριθ. Αθλ.
|Ονοματεπώνυμο
|Έτος Γεν.
|Αριθμ.
Μητρώου
|Σύλλογος
|Χώρα
|Αγώνισμα
|Κατηγορία
|Επίδοση
|Παρατηρήσεις
|1
|1069
|ΚΟΥΤΣΑΒΙΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
|2004
|356910
|ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ”
|GRE
|ΑΛΜΑ ΤΡΙΠΛΟΥΝ
|ΑΝΔΡΩΝ
|14.10
|2
|1082
|ΑΦΑΛΩΝΙΑΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ
|2009
|373484
|ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ”
|GRE
|ΑΛΜΑ ΤΡΙΠΛΟΥΝ
|ΑΝΔΡΩΝ
|12.15
|3
|139+
|ΚΟΣΜΕΤΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
|2009
|404794
|ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
|GRE
|ΑΛΜΑ ΤΡΙΠΛΟΥΝ
|ΑΝΔΡΩΝ
|11.65
|60 M Κ16 ΑΓΟΡΙΑ
|Κατάταξη
|Αριθ. Αθλ.
|Ονοματεπώνυμο
|Έτος Γεν.
|Αριθμ.
Μητρώου
|Σύλλογος
|Χώρα
|Αγώνισμα
|Κατηγορία
|Επίδοση
|Παρατηρήσεις
|1
|689
|ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΛΗΣ
|2010
|404183
|ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
|GRE
|60 M
|Κ16 ΑΓΟΡΙΑ
|7.80
|2
|690
|ΦΑΦΛΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
|2010
|406087
|ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
|GRE
|60 M
|Κ16 ΑΓΟΡΙΑ
|7.92
|3
|632
|ΘΩΜΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
|2011
|407152
|ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
|GRE
|60 M
|Κ16 ΑΓΟΡΙΑ
|7.93
|4
|686
|ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|2010
|408966
|ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
|GRE
|60 M
|Κ16 ΑΓΟΡΙΑ
|7.95
|5
|688
|ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗΣ ΘΩΜΑΣ
|2010
|403483
|ΓΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ
|GRE
|60 M
|Κ16 ΑΓΟΡΙΑ
|7.99
|6
|675
|ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
|2011
|408954
|ΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΥ ΖΗΝ
|GRE
|60 M
|Κ16 ΑΓΟΡΙΑ
|8.01
|7
|687
|ΜΑΛΑΜΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|2010
|404284
|ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
|GRE
|60 M
|Κ16 ΑΓΟΡΙΑ
|8.018
|8
|132
|ΜΑΤΣΗΣ ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗ
|2010
|399302
|ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ 1888
|GRE
|60 M
|Κ16 ΑΓΟΡΙΑ
|8.020
|9
|670
|ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|2010
|409411
|ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ
|GRE
|60 M
|Κ16 ΑΓΟΡΙΑ
|8.16
|10
|144
|ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|2012
|410786
|ΦΙΛ.ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ
|GRE
|60 M
|Κ16 ΑΓΟΡΙΑ
|8.18
|11
|150
|ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|2010
|398142
|ΦΙΛ.ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ
|GRE
|60 M
|Κ16 ΑΓΟΡΙΑ
|8.20
|12
|691
|ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|2010
|393497
|ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ ΠΥΡΓΟΥ
|GRE
|60 M
|Κ16 ΑΓΟΡΙΑ
|8.21
|13
|646
|ΤΖΑΝΝΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|2011
|408158
|ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
|GRE
|60 M
|Κ16 ΑΓΟΡΙΑ
|8.25
|14
|671
|ΓΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|2011
|380883
|ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ
|GRE
|60 M
|Κ16 ΑΓΟΡΙΑ
|8.32
|15
|172
|ΚΟΛΛΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
|2011
|406395
|ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
|GRE
|60 M
|Κ16 ΑΓΟΡΙΑ
|8.33
|16
|145
|ΞΥΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
|2010
|417543
|ΦΙΛ.ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ
|GRE
|60 M
|Κ16 ΑΓΟΡΙΑ
|8.38
|17
|645
|ΤΡΑΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ
|2011
|408159
|ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
|GRE
|60 M
|Κ16 ΑΓΟΡΙΑ
|8.41
|17
|685
|ΚΑΛΟΓΕΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
|2011
|406500
|ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
|GRE
|60 M
|Κ16 ΑΓΟΡΙΑ
|8.41
|19
|683
|ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΟΡΦΕΑΣ
|2011
|411243
|ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
|GRE
|60 M
|Κ16 ΑΓΟΡΙΑ
|8.43
|20
|166
|ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|2011
|406394
|ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
|GRE
|60 M
|Κ16 ΑΓΟΡΙΑ
|8.47
|21
|674
|ΓΕΙΤΟΝΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
|2012
|411317
|ΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΥ ΖΗΝ
|GRE
|60 M
|Κ16 ΑΓΟΡΙΑ
|8.56
|22
|684
|ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|2011
|406499
|ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
|GRE
|60 M
|Κ16 ΑΓΟΡΙΑ
|8.63
|23
|182
|ΤΣΟΥΚΟΥ ΠΑΥΛΟΣ
|2010
|415525
|ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
|GRE
|60 M
|Κ16 ΑΓΟΡΙΑ
|8.64
|24
|679
|ΠΡΕΠΕΛΙΤΣΑ ΕΚΤΟΡ
|2010
|416584
|ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020
|GRE
|60 M
|Κ16 ΑΓΟΡΙΑ
|8.67
|25
|672
|ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΛΕΞΙΟΣ
|2011
|416156
|ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ
|GRE
|60 M
|Κ16 ΑΓΟΡΙΑ
|8.98
|26
|694
|ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
|2011
|406511
|ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
|GRE
|60 M
|Κ16 ΑΓΟΡΙΑ
|9.17
|27
|178
|ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|2011
|406391
|ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
|GRE
|60 M
|Κ16 ΑΓΟΡΙΑ
|9.42
|27
|697
|ΣΠΥΡΑΤΟΣ-ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
|2010
|404789
|ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
|GRE
|60 M
|Κ16 ΑΓΟΡΙΑ
|9.42
|29
|147
|ΞΥΛΙΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
|2011
|409943
|ΦΙΛ.ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ
|GRE
|60 M
|Κ16 ΑΓΟΡΙΑ
|9.61
|30
|692
|ΒΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|2012
|411028
|ΑΣ ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ
|GRE
|60 M
|Κ16 ΑΓΟΡΙΑ
|9.80
|60 M Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
|Κατάταξη
|Αριθ. Αθλ.
|Ονοματεπώνυμο
|Έτος Γεν.
|Αριθμ.
Μητρώου
|Σύλλογος
|Χώρα
|Αγώνισμα
|Κατηγορία
|Επίδοση
|Παρατηρήσεις
|1
|969
|ΦΑΤΟΥΡΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
|2010
|404286
|ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
|GRE
|60 M
|Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
|8.02
|2
|975
|ΓΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
|2010
|406073
|ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ
|GRE
|60 M
|Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
|8.09
|3
|747
|ΤΣΑΧΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
|2012
|410217
|ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020
|GRE
|60 M
|Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
|8.16
|4
|750
|ΣΑΜΙΚΟΥ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ
|2011
|404888
|ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020
|GRE
|60 M
|Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
|8.30
|5
|978
|ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΗ
|2012
|410473
|ΓΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
|GRE
|60 M
|Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
|8.31
|6
|673
|ΤΣΟΥΜΠΑ ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ ΓΕΩΡΓ
|2010
|402870
|ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ
|GRE
|60 M
|Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
|8.32
|7
|660
|ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
|2010
|399883
|ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
|GRE
|60 M
|Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
|8.39
|8
|942
|ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΙΑ ΡΑΦΑΗΛΙΑ
|2011
|403765
|ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ
|GRE
|60 M
|Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
|8.40
|9
|973
|ΣΑΛΙΑΡΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ
|2010
|403362
|ΓΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
|GRE
|60 M
|Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
|8.44
|10
|976
|ΓΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ
|2010
|406105
|ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ
|GRE
|60 M
|Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
|8.46
|10
|970
|ΤΣΕΡΙΩΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
|2010
|404281
|ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
|GRE
|60 M
|Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
|8.46
|12
|994
|ΤΣΙΜΙΚΛΗ ΧΑΡΑ
|2011
|403650
|ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ 1888
|GRE
|60 M
|Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
|8.47
|13
|689
|ΚΥΡΙΑΖΗ ΕΙΡΗΝΗ
|2012
|410526
|ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
|GRE
|60 M
|Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
|8.50
|14
|707
|ΤΣΑΟΥΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
|2010
|387731
|ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ
|GRE
|60 M
|Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
|8.51
|15
|948
|ΚΑΡΑΜΟΥΣΛΗ ΗΛΕΚΤΡΑ
|2010
|406075
|ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
|GRE
|60 M
|Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
|8.58
|16
|944
|ΑΛΠΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ
|2011
|405501
|ΑΣ ΑΡΤΑΣ ΤΙΤΑΝΕΣ
|GRE
|60 M
|Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
|8.60
|17
|744
|ΝΙΚΟΥ ΒΑΓΙΑ
|2010
|408236
|ΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΥ ΖΗΝ
|GRE
|60 M
|Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
|8.62
|18
|949
|ΜΠΟΛΙΩΤΗ ΜΑΝΟΥΕΛΑ
|2010
|404188
|ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
|GRE
|60 M
|Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
|8.65
|19
|657
|ΖΑΧΑΡΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
|2010
|390338
|ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
|GRE
|60 M
|Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
|8.66
|20
|669
|ΤΟΓΙΑ ΑΡΙΑΔΝΗ
|2011
|413447
|ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ
|GRE
|60 M
|Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
|8.68
|21
|992
|ΙΑΚΩΒΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
|2010
|399299
|ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ 1888
|GRE
|60 M
|Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
|8.73
|21
|981
|ΜΠΡΙΛΗ ΜΕΛΙΤΑ-ΑΝΑΣΤΑΣΙ
|2010
|404189
|ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
|GRE
|60 M
|Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
|8.73
|23
|991
|ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
|2010
|403641
|ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ 1888
|GRE
|60 M
|Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
|8.80
|23
|730
|ΣΟΥΦΗ ΙΩΑΝΝΑ
|2010
|405946
|ΣΚΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
|GRE
|60 M
|Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
|8.80
|25
|687
|ΖΑΧΑΡΙΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
|2010
|407145
|ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
|GRE
|60 M
|Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
|8.86
|26
|985
|ΜΩΡΑΙΤΗ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ
|2011
|408982
|ΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ
|GRE
|60 M
|Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
|8.88
|27
|678
|ΣΤΑΘΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
|2011
|408905
|ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
|GRE
|60 M
|Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
|8.92
|27
|919
|ΣΑΡΑΚΙΝΗ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ
|2010
|404285
|ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ”
|GRE
|60 M
|Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
|8.92
|29
|947
|ΚΕΛΑΙΔΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
|2010
|406078
|ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
|GRE
|60 M
|Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
|8.97
|30
|661
|ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗ ΣΤΑΥΡΙΑΝΗ
|2010
|404496
|ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
|GRE
|60 M
|Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
|8.99
|31
|943
|ΒΛΑΡΑ ΕΛΠΙΔΑ
|2011
|412238
|ΑΣ ΑΡΤΑΣ ΤΙΤΑΝΕΣ
|GRE
|60 M
|Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
|9.00
|32
|972
|ΚΑΡΑΧΟΝΤΖΙΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
|2011
|406493
|ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
|GRE
|60 M
|Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
|9.01
|33
|962
|ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ
|2010
|410110
|ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
|GRE
|60 M
|Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
|9.02
|34
|997
|ΡΕΜΕΝΤΕΛΑ ΝΙΚΟΛΙΑ ΜΑΡΙΑ
|2010
|383420
|ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ
|GRE
|60 M
|Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
|9.04
|35
|977
|ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
|2010
|403486
|ΓΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ
|GRE
|60 M
|Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
|9.07
|36
|1000
|ΜΑΙΝΑ ΙΩΑΝΝΑ
|2011
|405431
|ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ
|GRE
|60 M
|Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
|9.11
|37
|700
|ΜΕΣΣΗΝΗ ΜΑΥΡΑ
|2011
|382723
|ΓΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
|GRE
|60 M
|Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
|9.12
|38
|961
|ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΥ ΜΙΚΑΕΛΑ
|2011
|404788
|ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
|GRE
|60 M
|Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
|9.17
|39
|743
|ΚΑΡΠΟΥΖΑ ΖΩΗ
|2012
|411306
|ΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΥ ΖΗΝ
|GRE
|60 M
|Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
|9.18
|40
|727
|ΣΒΑΡΤΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
|2010
|380878
|ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ
|GRE
|60 M
|Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
|9.25
|41
|679
|ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΑΝΘΗ
|2011
|407150
|ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
|GRE
|60 M
|Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
|9.31
|41
|963
|ΚΟΥΜΑΡΙΩΤΗ ΜΕΛΙΝΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
|2010
|410117
|ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
|GRE
|60 M
|Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
|9.31
|43
|965
|ΚΑΧΡΙΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
|2011
|404800
|ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
|GRE
|60 M
|Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
|9.50
|44
|653
|ΤΣΙΛΗΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
|2012
|409767
|ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
|GRE
|60 M
|Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
|9.52
|45
|993
|ΜΥΛΩΝΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΡΑΦΑΗΛΙΑ
|2010
|413965
|ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ 1888
|GRE
|60 M
|Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
|9.58
|46
|192
|ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
|2011
|407186
|ΑΓΣ Η ΦΛΟΓΑ
|GRE
|60 M
|Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
|9.66
|47
|748
|ΠΑΛΜΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ
|2011
|405201
|ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020
|GRE
|60 M
|Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
|9.77
|48
|960
|ΤΣΟΝΙΔΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
|2010
|410629
|ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
|GRE
|60 M
|Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
|10.01
|968
|ΚΟΝΔΥΛΗ ΕΛΕΝΗ
|2011
|406508
|ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
|GRE
|60 M
|Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
|DQ
|60 M ΑΝΔΡΩΝ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ
|Κατάταξη
|Αριθ. Αθλ.
|Ονοματεπώνυμο
|Έτος Γεν.
|Αριθμ.
Μητρώου
|Σύλλογος
|Χώρα
|Αγώνισμα
|Κατηγορία
|Επίδοση
|Παρατηρήσεις
|1
|1062
|ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
|2000
|369735
|ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
|GRE
|60 M
|ΑΝΔΡΩΝ
|7.03
|2
|1046
|ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|2006
|388552
|ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 1990
|GRE
|60 M
|ΑΝΔΡΩΝ
|7.08
|3
|654
|ΔΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
|2002
|393429
|ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ
|GRE
|60 M
|ΑΝΔΡΩΝ
|7.09
|4
|698
|ΣΑΛΙΒΕΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|2009
|391728
|ΑΣ ΑΡΤΑΣ ΤΙΤΑΝΕΣ
|GRE
|60 M
|ΑΝΔΡΩΝ
|7.18
|5
|637
|ΚΡΙΤΣΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ
|2009
|402295
|ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
|GRE
|60 M
|ΑΝΔΡΩΝ
|7.26
|6
|1053
|ΜΠΟΥΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|1999
|346479
|ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ ΧΙΟΥ
|GRE
|60 M
|ΑΝΔΡΩΝ
|7.261
|7
|655
|ΠΑΙΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|2006
|371669
|ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ
|GRE
|60 M
|ΑΝΔΡΩΝ
|7.265
|8
|695
|ΣΟΥΛΕΙΜΑΝΙ ΓΚΕΡΣΙ
|2009
|414141
|ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
|GRE
|60 M
|ΑΝΔΡΩΝ
|7.30
|9
|636
|ΚΑΝΤΖΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
|2008
|404182
|ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
|GRE
|60 M
|ΑΝΔΡΩΝ
|7.31
|10
|1049
|ΠΛΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|2009
|399304
|ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ 1888
|GRE
|60 M
|ΑΝΔΡΩΝ
|7.37
|11
|699
|ΣΑΛΙΒΕΡΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
|2009
|391736
|ΑΣ ΑΡΤΑΣ ΤΙΤΑΝΕΣ
|GRE
|60 M
|ΑΝΔΡΩΝ
|7.38
|11
|649
|ΜΟΥΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
|2008
|398445
|ΓΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
|GRE
|60 M
|ΑΝΔΡΩΝ
|7.38
|13
|1047
|ΑΣΠΡΑΔΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
|2005
|347443
|ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 1990
|GRE
|60 M
|ΑΝΔΡΩΝ
|7.41
|14
|656
|ΜΠΑΦΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|2000
|331235
|ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ
|GRE
|60 M
|ΑΝΔΡΩΝ
|7.431
|15
|673
|ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|2008
|381003
|ΣΚΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
|GRE
|60 M
|ΑΝΔΡΩΝ
|7.439
|16
|1043
|ΜΠΕΛΕΖΙΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
|2002
|352720
|ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
|GRE
|60 M
|ΑΝΔΡΩΝ
|7.44
|17
|642
|ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ
|2009
|395082
|ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
|GRE
|60 M
|ΑΝΔΡΩΝ
|7.45
|17
|659
|ΜΑΤΣΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
|2006
|372613
|ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ 1888
|GRE
|60 M
|ΑΝΔΡΩΝ
|7.45
|19
|653
|ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|1997
|342950
|ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
|GRE
|60 M
|ΑΝΔΡΩΝ
|7.47
|20
|1054
|ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ
|2003
|367757
|ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
|GRE
|60 M
|ΑΝΔΡΩΝ
|7.48
|21
|630
|ΚΕΡΑΜΥΔΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|1998
|326511
|ΕΣΠΕΡΟΣ ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ
|GRE
|60 M
|ΑΝΔΡΩΝ
|7.49
|22
|1052
|ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|2008
|394356
|ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
|GRE
|60 M
|ΑΝΔΡΩΝ
|7.54
|23
|678
|ΚΑΠΕΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|1991
|275748
|ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020
|GRE
|60 M
|ΑΝΔΡΩΝ
|7.55
|23
|681
|ΚΙΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
|2007
|363949
|ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020
|GRE
|60 M
|ΑΝΔΡΩΝ
|7.55
|23
|650
|ΠΟΥΤΟΥΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞ
|2002
|375450
|ΑΣ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΝΤΕΡΗ
|GRE
|60 M
|ΑΝΔΡΩΝ
|7.55
|26
|680
|ΣΑΜΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|2009
|379306
|ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020
|GRE
|60 M
|ΑΝΔΡΩΝ
|7.59
|27
|657
|ΓΑΛΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|2006
|400450
|ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ
|GRE
|60 M
|ΑΝΔΡΩΝ
|7.60
|27
|639
|ΚΥΡΚΙΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|2008
|393611
|ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
|GRE
|60 M
|ΑΝΔΡΩΝ
|7.60
|29
|1032
|ΤΣΙΛΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|2008
|398372
|ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ
|GRE
|60 M
|ΑΝΔΡΩΝ
|7.64
|30
|643
|ΚΟΝΔΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|2006
|399798
|ΑΣ ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ
|GRE
|60 M
|ΑΝΔΡΩΝ
|7.65
|31
|137
|ΚΑΝΕΛΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|2008
|403550
|ΑΓΣ Η ΦΛΟΓΑ
|GRE
|60 M
|ΑΝΔΡΩΝ
|7.66
|32
|1051
|ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|2004
|365166
|ΑΣ ΑΚΡΟΣ
|GRE
|60 M
|ΑΝΔΡΩΝ
|7.68
|32
|1048
|ΤΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΑΧΙΛ
|2008
|380602
|ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ 1888
|GRE
|60 M
|ΑΝΔΡΩΝ
|7.68
|34
|641
|ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
|2008
|396767
|ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
|GRE
|60 M
|ΑΝΔΡΩΝ
|7.73
|34
|658
|ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΓΓΕΛΟ
|2008
|390403
|ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ”
|GRE
|60 M
|ΑΝΔΡΩΝ
|7.73
|36
|652
|ΠΑΝΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|1984
|391002
|ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
|GRE
|60 M
|ΑΝΔΡΩΝ
|7.75
|37
|682
|ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΕΟΦΥΤ
|2003
|346004
|ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020
|GRE
|60 M
|ΑΝΔΡΩΝ
|7.79
|38
|696
|ΜΙΝΕΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|2009
|413933
|ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
|GRE
|60 M
|ΑΝΔΡΩΝ
|7.96
|39
|660
|ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
|2008
|375657
|ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
|GRE
|60 M
|ΑΝΔΡΩΝ
|8.03
|40
|196
|ΛΥΜΠΕΡΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
|2009
|395954
|ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
|GRE
|60 M
|ΑΝΔΡΩΝ
|8.13
|40
|136
|ΓΙΑΝΝΕΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
|2006
|398989
|ΑΓΣ Η ΦΛΟΓΑ
|GRE
|60 M
|ΑΝΔΡΩΝ
|8.13
|42
|647
|ΖΑΨΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ
|2008
|412232
|ΟΚΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ
|GRE
|60 M
|ΑΝΔΡΩΝ
|8.16
|43
|677
|ΚΩΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
|2003
|370841
|ΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΥ ΖΗΝ
|GRE
|60 M
|ΑΝΔΡΩΝ
|8.32
|44
|134
|ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|2009
|416587
|ΑΓΣ Η ΦΛΟΓΑ
|GRE
|60 M
|ΑΝΔΡΩΝ
|16.60
|676
|ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
|2008
|390365
|ΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΥ ΖΗΝ
|GRE
|60 M
|ΑΝΔΡΩΝ
|DQ
|669
|ΣΤΡΙΓΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΕΚΤΑΡ
|2008
|409412
|ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ
|GRE
|60 M
|ΑΝΔΡΩΝ
|DQ
|60 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ
|Κατάταξη
|Αριθ. Αθλ.
|Ονοματεπώνυμο
|Έτος Γεν.
|Αριθμ.
Μητρώου
|Σύλλογος
|Χώρα
|Αγώνισμα
|Κατηγορία
|Επίδοση
|Παρατηρήσεις
|1
|989
|ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
|2009
|401420
|ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
|GRE
|60 M
|ΓΥΝΑΙΚΩΝ
|7.88
|2
|1033
|ΓΕΩΡΓΙΛΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΣΟΦΙΑ
|2007
|374139
|ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ
|GRE
|60 M
|ΓΥΝΑΙΚΩΝ
|8.08
|3
|982
|ΑΝΔΡΕΑΔΗ ΕΥΘΥΜΙΑ
|2009
|397303
|ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
|GRE
|60 M
|ΓΥΝΑΙΚΩΝ
|8.17
|4
|680
|ΚΑΜΜΕΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
|2007
|382209
|ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
|GRE
|60 M
|ΓΥΝΑΙΚΩΝ
|8.22
|5
|682
|ΣΦΥΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
|2008
|392962
|ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
|GRE
|60 M
|ΓΥΝΑΙΚΩΝ
|8.38
|6
|1057
|ΧΙΩΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
|2008
|389578
|ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
|GRE
|60 M
|ΓΥΝΑΙΚΩΝ
|8.382
|7
|677
|ΓΕΡΑΣΗ ΓΡΗΓΟΡΙΑ
|2007
|380994
|ΣΚΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
|GRE
|60 M
|ΓΥΝΑΙΚΩΝ
|8.386
|8
|954
|ΜΠΕΛΕΚΟΥΚΙΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
|2009
|395140
|ΑΣ ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ
|GRE
|60 M
|ΓΥΝΑΙΚΩΝ
|8.41
|9
|964
|ΑΘΑΝΑΣΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
|2008
|394137
|ΓΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
|GRE
|60 M
|ΓΥΝΑΙΚΩΝ
|8.53
|10
|979
|ΚΟΤΣΑΛΗ ΜΑΡΙΑ
|2009
|402357
|ΓΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
|GRE
|60 M
|ΓΥΝΑΙΚΩΝ
|8.533
|11
|681
|ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
|2008
|392961
|ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
|GRE
|60 M
|ΓΥΝΑΙΚΩΝ
|8.537
|12
|922
|ΒΕΛΤΙΣΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
|2009
|377697
|ΓΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ
|GRE
|60 M
|ΓΥΝΑΙΚΩΝ
|8.58
|12
|955
|ΚΟΥΤΣΑΒΙΤΗ ΣΑΒΒΙΝΑ
|2007
|366152
|ΑΣ ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ
|GRE
|60 M
|ΓΥΝΑΙΚΩΝ
|8.58
|14
|1041
|ΠΑΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
|2009
|411248
|ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
|GRE
|60 M
|ΓΥΝΑΙΚΩΝ
|8.73
|15
|746
|ΓΙΟΡΝΤΑΝΟΒΑ ΘΕΟΔΩΡΑ-ΑΛΕΞΑΝΔ
|2007
|374490
|ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020
|GRE
|60 M
|ΓΥΝΑΙΚΩΝ
|8.74
|16
|1039
|ΠΕΠΠΑ ΠΕΛΑΓΙΑ
|2008
|393858
|ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ ΠΥΡΓΟΥ
|GRE
|60 M
|ΓΥΝΑΙΚΩΝ
|8.78
|17
|902
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ
|2008
|401269
|ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
|GRE
|60 M
|ΓΥΝΑΙΚΩΝ
|8.83
|18
|658
|ΚΕΡΑΜΑ ΚΡΙΣΙΛΝΤΑ
|2009
|402329
|ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
|GRE
|60 M
|ΓΥΝΑΙΚΩΝ
|8.86
|18
|951
|ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΓΥΡΩ
|2009
|385481
|ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
|GRE
|60 M
|ΓΥΝΑΙΚΩΝ
|8.86
|18
|684
|ΤΑΜΠΑΚΕΛΗ ΑΡΤΕΜΙΣ ΠΑΡΑΣΚ
|2008
|393665
|ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
|GRE
|60 M
|ΓΥΝΑΙΚΩΝ
|8.86
|21
|953
|ΚΑΡΥΔΗ ΤΡΙΣΕΥΓΕΝΗ
|2008
|398033
|ΑΣ ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ
|GRE
|60 M
|ΓΥΝΑΙΚΩΝ
|8.92
|22
|1035
|ΥΦΑΝΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΡΙΑ
|2009
|398373
|ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ
|GRE
|60 M
|ΓΥΝΑΙΚΩΝ
|8.93
|23
|1044
|ΜΠΑΚΑΛΑΡΟΥ ΖΩΗ
|2008
|416649
|ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ”
|GRE
|60 M
|ΓΥΝΑΙΚΩΝ
|8.94
|24
|959
|ΣΟΛΩΜΟΥ ΣΟΦΙΑ ΓΙΟΒΑΝΚΑ
|2008
|400640
|ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
|GRE
|60 M
|ΓΥΝΑΙΚΩΝ
|8.99
|25
|1045
|ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
|2009
|382425
|ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ”
|GRE
|60 M
|ΓΥΝΑΙΚΩΝ
|9.00
|26
|980
|ΛΑΜΠΕΑ ΣΟΦΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
|2009
|397101
|ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
|GRE
|60 M
|ΓΥΝΑΙΚΩΝ
|9.06
|27
|749
|ΝΤΕΡΕΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
|2009
|381558
|ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020
|GRE
|60 M
|ΓΥΝΑΙΚΩΝ
|9.07
|28
|200
|ΜΑΚΡΥΠΟΔΗ ΣΟΦΙΑ
|2009
|409469
|ΑΓΣ Η ΦΛΟΓΑ
|GRE
|60 M
|ΓΥΝΑΙΚΩΝ
|9.10
|29
|995
|ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΩΝΗ
|2008
|413851
|ΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ
|GRE
|60 M
|ΓΥΝΑΙΚΩΝ
|9.11
|30
|672
|ΣΕΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
|2008
|408020
|ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ
|GRE
|60 M
|ΓΥΝΑΙΚΩΝ
|9.13
|31
|998
|ΡΕΜΕΝΤΕΛΑ ΜΕΛΙΝΑ
|2009
|382397
|ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ
|GRE
|60 M
|ΓΥΝΑΙΚΩΝ
|9.26
|32
|1058
|ΚΑΓΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΛΕΝΗ
|2008
|391335
|ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ 1888
|GRE
|60 M
|ΓΥΝΑΙΚΩΝ
|9.36
|32
|735
|ΓΚΟΓΚΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
|2009
|396405
|ΣΚΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
|GRE
|60 M
|ΓΥΝΑΙΚΩΝ
|9.36
|34
|1038
|ΚΟΥΡΓΙΑΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
|2007
|401785
|ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
|GRE
|60 M
|ΓΥΝΑΙΚΩΝ
|9.80
|35
|1042
|ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
|2008
|416248
|ΑΟ ΠΕΛΟΨ
|GRE
|60 M
|ΓΥΝΑΙΚΩΝ
|10.08
|967
|ΤΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
|2009
|399656
|ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
|GRE
|60 M
|ΓΥΝΑΙΚΩΝ
|DQ
|60 M ΑΝΔΡΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ
|Κατάταξη
|Αριθ. Αθλ.
|Ονοματεπώνυμο
|Έτος Γεν.
|Αριθμ.
Μητρώου
|Σύλλογος
|Χώρα
|Αγώνισμα
|Κατηγορία
|Επίδοση
|Παρατηρήσεις
|1
|654
|ΔΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
|2002
|393429
|ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ
|GRE
|60 M
|ΑΝΔΡΩΝ
|7.11
|2
|698
|ΣΑΛΙΒΕΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|2009
|391728
|ΑΣ ΑΡΤΑΣ ΤΙΤΑΝΕΣ
|GRE
|60 M
|ΑΝΔΡΩΝ
|7.17
|3
|655
|ΠΑΙΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|2006
|371669
|ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ
|GRE
|60 M
|ΑΝΔΡΩΝ
|7.20
|4
|637
|ΚΡΙΤΣΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ
|2009
|402295
|ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
|GRE
|60 M
|ΑΝΔΡΩΝ
|7.25
|5
|1062
|ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
|2000
|369735
|ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
|GRE
|60 M
|ΑΝΔΡΩΝ
|7.29
|60 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ
|Κατάταξη
|Αριθ. Αθλ.
|Ονοματεπώνυμο
|Έτος Γεν.
|Αριθμ.
Μητρώου
|Σύλλογος
|Χώρα
|Αγώνισμα
|Κατηγορία
|Επίδοση
|Παρατηρήσεις
|1
|1033
|ΓΕΩΡΓΙΛΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΣΟΦΙΑ
|2007
|374139
|ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ
|GRE
|60 M
|ΓΥΝΑΙΚΩΝ
|8.13
|2
|680
|ΚΑΜΜΕΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
|2007
|382209
|ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
|GRE
|60 M
|ΓΥΝΑΙΚΩΝ
|8.23
|3
|982
|ΑΝΔΡΕΑΔΗ ΕΥΘΥΜΙΑ
|2009
|397303
|ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
|GRE
|60 M
|ΓΥΝΑΙΚΩΝ
|8.24
|4
|682
|ΣΦΥΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
|2008
|392962
|ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
|GRE
|60 M
|ΓΥΝΑΙΚΩΝ
|8.51
|989
|ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
|2009
|401420
|ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
|GRE
|60 M
|ΓΥΝΑΙΚΩΝ
|DNF
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