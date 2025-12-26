Όλες οι πληρωμές που θα γίνουν από ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ έως τις 2 Ιανουαρίου

26 Δεκ. 2025 14:10
Pelop News

Σχεδόν 27 εκατομμύρια ευρώ θα καταβάλουν σε 30.450 δικαιούχους, από την ερχόμενη Δευτέρα έως και την Παρασκευή, ο e- ΕΦΚΑ και η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης.

Ειδικότερα:

– Από τον e-ΕΦΚΑ:

Στις 30 Δεκεμβρίου θα καταβληθούν 2.085.193,93 ευρώ σε 1.300 δικαιούχους για επιστροφή εισφορών μη μισθωτών.

– Από την ΔΥΠΑ, έχουν προγραμματιστεί οι εξής καταβολές:

• 11.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα

• 500.000 ευρώ σε 80 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

• 12.000.000 ευρώ σε 11.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης και

1.300.000 ευρώ σε 70 δικαιούχους στο πλαίσιο προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.

Όλες οι πληρωμές που θα γίνουν από ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ έως τις 2 Ιανουαρίου
