Όλες οι πληρωμές που θα γίνουν από ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ έως τις 2 Ιανουαρίου
Σχεδόν 27 εκατομμύρια ευρώ θα καταβάλουν σε 30.450 δικαιούχους, από την ερχόμενη Δευτέρα έως και την Παρασκευή, ο e- ΕΦΚΑ και η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης.
Ειδικότερα:
– Από τον e-ΕΦΚΑ:
Στις 30 Δεκεμβρίου θα καταβληθούν 2.085.193,93 ευρώ σε 1.300 δικαιούχους για επιστροφή εισφορών μη μισθωτών.
– Από την ΔΥΠΑ, έχουν προγραμματιστεί οι εξής καταβολές:
• 11.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα
• 500.000 ευρώ σε 80 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
• 12.000.000 ευρώ σε 11.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης και
1.300.000 ευρώ σε 70 δικαιούχους στο πλαίσιο προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News