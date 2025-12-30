Ολλανδία: Χειροπέδες σε Σύρο που ετοίμαζε επίθεση

Ο 29χρονος συνελήφθη στις 18 Δεκεμβρίου στο σπίτι του στο Φίσινγκεν, στη νοτιοδυτική Ολλανδία

30 Δεκ. 2025 20:50
Pelop News

Η ολλανδική αστυνομία συνέλαβε έναν 29χρονο Σύρο που πιστεύεται ότι είναι μέλος του Ισλαμικού Κράτους και σχεδίαζε επίθεση κάπου στην Ευρώπη, ανέφεραν οι εισαγγελικές αρχές που βασίστηκαν στις αναρτήσεις του υπόπτου σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.

Η υπηρεσία πληροφοριών AIVD εντόπισε αναρτήσεις στις οποίες ο άνδρας απειλούσε να διαπράξει επίθεση σε αδιευκρίνιστη περιοχή της Ευρώπης, γύρω στα Χριστούγεννα.

Οι εισαγγελείς δεν έδωσαν περισσότερες διευκρινίσεις για τη σχεδιαζόμενη επίθεση ή για το γιατί υποψιάζονται ότι είναι μέλος του ΙΚ.

Ο 29χρονος συνελήφθη στις 18 Δεκεμβρίου στο σπίτι του στο Φίσινγκεν, στη νοτιοδυτική Ολλανδία. Με δικαστική απόφαση η κράτησή του παρατείνεται για τουλάχιστον 30 ημέρες, καθώς η έρευνα είναι ακόμη σε εξέλιξη.

