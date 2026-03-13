Ολλανδία: Στη σύλληψη 4 υπόπτων προχώρησαν οι αρχές μετά την έκρηξη σε συναγωγή

Σε τέσσερις συλλήψεις προχώρησαν οι ολλανδικές αρχές μετά την επίθεση που σημειώθηκε τα ξημερώματα έξω από συναγωγή στο κέντρο του Ρότερνταμ, όταν έκρηξη προκάλεσε φωτιά και κινητοποίησε άμεσα την αστυνομία. Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Σύμφωνα με την ολλανδική αστυνομία, οι συλληφθέντες είναι τέσσερις νεαροί ηλικίας από 17 έως 19 ετών. Οι συλλήψεις έγιναν αφού οι αρχές αύξησαν αμέσως την επιτήρηση και σε άλλες συναγωγές της πόλης, υπό τον φόβο ότι θα μπορούσε να ακολουθήσει νέα ενέργεια.

Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της υπόθεσης έπαιξε ο εντοπισμός ενός οχήματος που κινούνταν ύποπτα κοντά σε άλλη συναγωγή. Όπως έγινε γνωστό, η περιγραφή του οδηγού ταίριαζε με εκείνη ενός από τους δράστες της επίθεσης που είχε προηγηθεί, γεγονός που οδήγησε τελικά στην ακινητοποίηση του αυτοκινήτου και στις συλλήψεις.

Η αστυνομία ξεκαθάρισε πάντως ότι παραμένει ασαφές αν οι τέσσερις ύποπτοι σχεδίαζαν νέα βομβιστική ή εμπρηστική επίθεση σε άλλη συναγωγή. Για τον λόγο αυτό βρίσκεται σε εξέλιξη ευρείας κλίμακας έρευνα, ενώ οι αρχές απηύθυναν έκκληση σε μάρτυρες ή πολίτες που διαθέτουν πληροφορίες να επικοινωνήσουν με τις υπηρεσίες ασφαλείας.

Η υπόθεση έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης ανησυχίας για περιστατικά αντισημιτικής βίας στην Ευρώπη, καθώς λίγες ημέρες νωρίτερα είχε σημειωθεί ανάλογη επίθεση και σε συναγωγή στο Βέλγιο, χωρίς επίσης να υπάρξουν τραυματισμοί.

