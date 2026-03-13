Ολλανδία: Στη σύλληψη 4 υπόπτων προχώρησαν οι αρχές μετά την έκρηξη σε συναγωγή

Τέσσερα άτομα ηλικίας 17 έως 19 ετών συνελήφθησαν μετά την έκρηξη και τη φωτιά έξω από συναγωγή στο κέντρο του Ρότερνταμ, με την ολλανδική αστυνομία να ενισχύει αμέσως την επιτήρηση και σε άλλα εβραϊκά σημεία της πόλης.

Ολλανδία: Στη σύλληψη 4 υπόπτων προχώρησαν οι αρχές μετά την έκρηξη σε συναγωγή
13 Μαρ. 2026 15:51
Pelop News

Σε τέσσερις συλλήψεις προχώρησαν οι ολλανδικές αρχές μετά την επίθεση που σημειώθηκε τα ξημερώματα έξω από συναγωγή στο κέντρο του Ρότερνταμ, όταν έκρηξη προκάλεσε φωτιά και κινητοποίησε άμεσα την αστυνομία. Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Σύμφωνα με την ολλανδική αστυνομία, οι συλληφθέντες είναι τέσσερις νεαροί ηλικίας από 17 έως 19 ετών. Οι συλλήψεις έγιναν αφού οι αρχές αύξησαν αμέσως την επιτήρηση και σε άλλες συναγωγές της πόλης, υπό τον φόβο ότι θα μπορούσε να ακολουθήσει νέα ενέργεια.

Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της υπόθεσης έπαιξε ο εντοπισμός ενός οχήματος που κινούνταν ύποπτα κοντά σε άλλη συναγωγή. Όπως έγινε γνωστό, η περιγραφή του οδηγού ταίριαζε με εκείνη ενός από τους δράστες της επίθεσης που είχε προηγηθεί, γεγονός που οδήγησε τελικά στην ακινητοποίηση του αυτοκινήτου και στις συλλήψεις.

Η αστυνομία ξεκαθάρισε πάντως ότι παραμένει ασαφές αν οι τέσσερις ύποπτοι σχεδίαζαν νέα βομβιστική ή εμπρηστική επίθεση σε άλλη συναγωγή. Για τον λόγο αυτό βρίσκεται σε εξέλιξη ευρείας κλίμακας έρευνα, ενώ οι αρχές απηύθυναν έκκληση σε μάρτυρες ή πολίτες που διαθέτουν πληροφορίες να επικοινωνήσουν με τις υπηρεσίες ασφαλείας.

Η υπόθεση έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης ανησυχίας για περιστατικά αντισημιτικής βίας στην Ευρώπη, καθώς λίγες ημέρες νωρίτερα είχε σημειωθεί ανάλογη επίθεση και σε συναγωγή στο Βέλγιο, χωρίς επίσης να υπάρξουν τραυματισμοί.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:00 Σωκράτης Φάμελλος στην «Π»: «Θα κάνω τα πάντα για συνεργασία» – Τι είπε για τον Τσίπρα, το ΠΑΣΟΚ, τις συνεργασίες και το Ιράν ΒΙΝΤΕΟ
16:59 Πώς το ακριβό πετρέλαιο επηρεάζει την τσέπη μας: Από τα καύσιμα στα τρόφιμα
16:59 Πιερρακάκης: Η Ευρώπη πρέπει να κινηθεί γρήγορα, ανθεκτική η ελληνική οικονομία
16:54 Μανουσάκης: Η διασύνδεση Κρήτης-Αττικής ανήκει στον αστερισμό των έργων που βάζουν την Κρήτη στη σύγχρονη εποχή
16:45 Η Ελένη Μενεγάκη απαντά στα σενάρια χωρισμού
16:38 Θεσσαλονίκη: Ένοχη η μητέρα που κούρεψε και χτύπησε τη 16χρονη κόρη της
16:30 Σούδα: Ενώπιον εισαγγελέα ο Πολωνός για την υπόθεση κατασκοπείας
16:18 Μετωπική Ανδρουλάκη για τις υποκλοπές – Αίτημα για άμεση συζήτηση στη Βουλή
16:13 Ιωάννα Τούνη: Η απάντηση στις φήμες για δεύτερο παιδί
16:12 «Ο πρόεδρος σε θέλει τώρα»: Ο Μπέσεντ διέκοψε live συνέντευξη στον Λευκό Οίκο
16:08 ΑΑΔΕ: Ξεκίνησε η υποβολή δηλώσεων για επιχειρήσεις και νομικές οντότητες
16:00 Πάτρα: Αναρίθμητες «άγονες» εργατοώρες – Τετραετής σύγκρουση με πειθαρχικές, αστικές και ποινικές προεκτάσεις στον Δήμο
15:55 Η Χάιντι Κλουμ μιλά ανοιχτά για τη ΔΕΠΥ και πώς τη βοηθά στην καθημερινότητά της
15:51 Ολλανδία: Στη σύλληψη 4 υπόπτων προχώρησαν οι αρχές μετά την έκρηξη σε συναγωγή
15:41 Χρυσόστομος Στύλιος: Έξυπνα κτίρια με τεχνητή νοημοσύνη και IoT παρουσιάζει το ΙΝΒΙΣ στο 15ο Forum Ενέργειας στην Πάτρα
15:41 Η Μονακό αποθέωσε τον Ματίας Λεσόρ για την επιστροφή του στα παρκέ
15:38 Χέγκσεθ: «Τραυματισμένος και πιθανότατα παραμορφωμένος» ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ
15:32 Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 41χρονος Τούρκος με ερυθρά αγγελία των τουρκικών αρχών
15:27 Πάτρα: Το «Sumud» στο θέατρο Λιθογραφείον – Μια παράσταση για την αντίσταση και το ανήκειν
15:24 Σε τροχιά διαλόγου Κούβα και ΗΠΑ με φόντο την ενεργειακή ασφυξία
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
εφημερίδα 13.3.26
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ