Ολλανδία: Υποχρέωσαν φοιτητές να ζήσουν με πρόσφυγες και αυτοί τους βίαζαν και τους κακοποιούσαν επί χρόνια

Στην Ολλανδία τον απόλυτο εφιάλτη βίωναν για χρόνια 125 συνολικά φοιτητές και φοιτήτριες που υπέστησαν σεξουαλική κακοποίηση και βία, όταν υποχρεώθηκαν να συγκατοικήσουν με 100 πρόσφυγες σε κτήριο στο Άμστερνταμ.

Πελικό: Ερευνάται ως ύποπτος για δύο ανεξιχνίαστες υποθέσεις βιασμού και φόνου

Σύμφωνα με τη Daily Mail, η υπόθεση εκτυλίχθηκε σε διάρκεια μιας πενταετίας, αρχής γενομένης από το 2019, σε συγκρότημα κτιρίων με την ονομασία Stek Oost στην περιφέρεια της ολλανδικής πόλης, όταν η συγκατοίκηση αυτή προκρίθηκε ως συνδυαστική λύση τόσο στο προσφυγικό όσο και στο στεγαστικό πρόβλημα που ταλανίζουν την ολλανδική πόλη.

Συγκεκριμένα, 125 συνολικά φοιτητές και 125 πρόσφυγες σχεδιάστηκε να ζήσουν μαζί και μάλιστα υπήρξε ενθάρρυνση να συσφίξουν τις σχέσεις τους, ώστε οι πρόσφυγες να υιοθετήσουν, βάσει του πλάνου των τοπικών αρχών, ευκολότερα τον ολλανδικό τρόπο ζωής πιο σύντομα.

Όμως τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν τελικά με τον ιδανικότερο τρόπο. Κι αυτό, γιατί – σύμφωνα με έρευνα εκπομπής που προβλήθηκε από ολλανδικό κανάλι – οι φοιτητές κι οι φοιτήτριες υπέστησαν πολλαπλές σεξουαλικές επιθέσεις, παρενόχληση, βία, ενώ ισχυρίστηκαν ότι είχε συμβεί και ομαδικός βιασμός.

Μια γυναίκα είπε ότι έβλεπε τακτικά «καβγάδες στο διάδρομο και ξανά στο κοινόχρηστο σαλόνι». Ένας άνδρας είπε στην εκπομπή ότι ένας πρόσφυγας τον απείλησε με ένα κουζινομάχαιρο 20 πόντων. Μάλιστα, όπως ισχυρίστηκαν αγνοήθηκαν από τις αρχές κατ’ επανάληψη, παρά την υποβολή πολλαπλών καταγγελιών.

De gemeente Amsterdam zag het woonproject Stek Oost als de gedroomde oplossing voor het woningtekort: statushouders en jongeren samen onder één dak. Maar het gaat mis: steekpartijen, verward gedrag en seksueel geweld. Zembla reconstrueert hoe het woonexperiment zo kon ontsporen. pic.twitter.com/fswCpFOSLb — Zembla (@ZEMBLA) January 14, 2026

Την βίασε με πρόφαση μια ταινία

Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι σε μια περίπτωση, μια πρώην ένοικος του κτιρίου είπε ότι ένας Σύρος τη βίασε αφού την κάλεσε στο δωμάτιό του, με την πρόφαση ότι ήθελε να παρακολουθήσουν μια ταινία και στη συνέχεια αρνήθηκε να την αφήσει να φύγει.

Η γυναίκα, που αναφέρθηκε μόνο ως «Αμάντα», είπε: «Ήθελε να μάθει ολλανδικά, να λάβει εκπαίδευση. Ήθελα να τον βοηθήσω». Παράλληλα, η «Αμάντα» περιέγραψε πώς ο ίδιος της είχε ζητήσει αρκετές φορές να πάει στο δωμάτιό του. Τελικά υποχώρησε και συμφώνησε να δει μια ταινία μαζί του. Ωστόσο, όπως είπε, σύντομα την έκανε να νιώσει άβολα και εκείνη ζήτησε να φύγει, μόνο και μόνο για να την παγιδεύσει στο δωμάτιό του και να την κακοποιήσει σεξουαλικά.

Παρά το γεγονός ότι υπέβαλε καταγγελία στην αστυνομία μετά το περιστατικό το 2019, η αστυνομία έβαλε την υπόθεση στο αχείο λόγω έλλειψης αποδεικτικών στοιχείων.

Αλλά μόλις έξι μήνες αργότερα, μια άλλη γυναίκα που ζούσε στο ίδιο κτήριο κατήγγειλε τον ίδιο Σύρο, λέγοντας στον στεγαστικό σύλλογο που διαχειρίζεται το συγκρότημα ότι ανησυχούσε για την ασφάλεια της ίδιας και των άλλων γυναικών που ζούσαν εκεί.

Het Amsterdamse woonproject Stek Oost, waar statushouders en Nederlandse jongeren samenwonen, wordt eind 2018 geopend. Al snel spelen er ernstige geweldsincidenten. Oud-bewoner Emily voelde zich vaak niet veilig. “Er gebeurde altijd wel wat.” Kijk vanavond om 21:15 op NPO 2. pic.twitter.com/7g03opYsaf — Zembla (@ZEMBLA) January 15, 2026

Αλλά η τοπική αρχή, η οποία είχε κανονίσει τη συμφωνία, ισχυρίστηκε ότι ήταν αδύνατο να εκδιωχθεί ο άνδρας.

Μόνο όταν συνελήφθη επίσημα τον Μάρτιο του 2022, έφυγε από το συγκρότημα φοιτητών-προσφύγων. Αργότερα καταδικάστηκε για τον βιασμό της «Αμάντα» και μιας άλλης ενοίκου με την ποινή του το 2024 να είναι τρία χρόνια φυλάκιση.

Διοικητή υπάλληλος της περιφέρειας του Άμστερνταμ, δήλωσε στην εκπομπή ότι συχνά οι πρόσφυγες σε δομές έχουν απαράδεκτη συμπεριφορά και οι άνθρωποι φοβούνται, αποδίδοντας ευθύνες και στον σχετικό νόμο που υπάρχει.

«Αλλά από νομικής άποψης, αυτό συχνά δεν είναι αρκετό για να απομακρύνεις κάποιον από την κατοικία του, με το πρόβλημα να μην λύνεται», τονίζει.

Ομαδικός βιασμός

Σε μια άλλη περίπτωση που αναφέρθηκε στην εκπομπή, η εταιρεία που διαχειρίζεται το συγκρότημα, είχε πληροφορίες ότι έλαβε χώρα «ομαδικός βιασμός» σε ένα από τα διαμερίσματά της το καλοκαίρι του 2023.

Η αστυνομία δήλωσε στην ολλανδική εφημερίδα De Telegraaf ότι, ενώ δεν γνώριζε για ομαδικό βιασμό που έλαβε χώρα στις εγκαταστάσεις, ανέφερε ότι είχε λάβει επτά αναφορές για σεξουαλική επίθεση.

Από το άνοιγμα το 2018, για το συγκεκριμένο συγκρότημα έχουν προκύψει πολλές αντίστοιχες αναφορές. Μάλιστα, το 2022, ο ολλανδικός τηλεοπτικός σταθμός AT5 ανέφερε ότι ένας πρόσφυγας είχε κατηγορηθεί για έξι σεξουαλικές επιθέσεις μεταξύ 2018 και 2021. Μάλιστα, εμπλεκόταν σε μια παρατεταμένη νομική διαμάχη με τις τοπικές αρχές, οι οποίες κατέβαλαν μεγάλη προσπάθεια για να τον αναγκάσουν να φύγει από το συγκρότημα κατοικιών.

Μάλιστα, η διαχειρίστρια εταιρεία λόγω του σάλου που είχε προκληθεί, ήθελε να κλείσει το συγκρότημα ήδη από το 2023, αλλά η τοπική αρχή αρνήθηκε.

Ωστόσο, το συγκρότημα αναμένεται να έχει κλείσει μέχρι το 2028, μετά τη λήξη της σύμβασης λειτουργίας του χώρου. Εν τω μεταξύ, το προσωπικό και οι φοιτητές στο ακίνητο δηλώνουν σωματικά και ψυχολογικά εςξαντλημένοι από την εμπειρία που είχαν ζώντας και εργαζόμενοι εκεί.

Μια εργαζόμενη στο συγκεκριμένο συγκρότημα είπε με απογοήτευση στην εκπομπή: «Ήμασταν εντελώς συγκλονισμένοι. Δεν θέλαμε πλέον να είμαστε υπεύθυνοι για την ασφάλεια του συγκροτήματος. Ήταν απλώς πολύ έντονο. Ως υπεύθυνη για τους συναδέλφους μου, πολλά βράδια δεν κοιμήθηκα φοβούμενη για την ασφάλεια όλων μας».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



