«Όλοι είχαν όπλα και πυροβολούσαν το κοπέλι μου και μου το σκότωσαν», κατάθεση που «καίει» για τα Βορίζια

O 58χρονος πατέρας των αδερφών Φραγκιαδάκηδων, που «πρωταγωνίστησαν» στο μακελειό στα Βορίζια, ζήτησε και έλαβε προθεσμία να απολογηθεί το πρωί της Παρασκευής 21 Νοεμβρίου.

Σε βάρος του είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης, με τον ίδιο να εμφανίζεται το πρωί της Τρίτης στις αστυνομικές αρχές για το μακελειό στα Βορίζια στο Ηράκλειο Κρήτης.

Υπενθυμίζεται ότι και τα τέσσερα αδέρφια έχουν προφυλακιστεί με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση για τον θάνατο του 39χρονου Φανούρη Καργάκη και για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή.

Δύο καταθέσεις «φωτιά» είχαν στα χέρια τους οι αστυνομικές αρχές για τις κινήσεις του 58χρονου πατέρα των Φραγκιαδάκηδων ο οποίος φέρεται να «πρωταγωνίστησε» στο μακελειό στα Βορίζια.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris, υπάρχει η κατάθεση της 59χρονης μητέρας του Φανούρη Καργάκη η οποία τον τοποθετεί στο σημείο των πυροβολισμών λέγοντας πως ήταν ένας από τους άνδρες που άνοιξαν πυρ κατά του γιου της.

«Μου σκότωσαν το παιδί μου»

Την 1η Νοεμβρίου, λίγες ώρες μετά το αιματοκύλισμα στα Βορίζια, η 59χρονη μητέρα του Φανούρη δίνει κατάθεση στην αστυνομία.

Σε ερώτηση αστυνομικού για το ποιους είδε να πυροβολούν τον 39χρονου εκείνη απάντησε: «Όλοι οι Φραγκιαδάκηδες, τα τέσσερα αδέρφια (σ.σ. τα κατονόμασε) και ο πατέρας (σ.σ. τον κατονόμασε). Μαζί τους ήταν και ένας ξάδερφός τους (σ.σ. τον κατονόμασε). Όλοι είχαν όπλα και πυροβολούσαν το κοπέλι μου και μου το σκότωσαν. Θέλω όλοι τους να τιμωρηθούνε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η διαδρομή δύο όπλων και η εμπλοκή του 58χρονου

Στην κατάθεση του 33χρονου συγγενή των Φραγκιαδάκηδων φαίνεται η διαδρομή δύο όπλων που χρησιμοποιήθηκαν στο αιματοκύλισμα.

Όπως αναφέρει λίγη ώρα μετά το μακελειό βλέπει δίπλα από ένα αυτοκίνητα αφημένα δύο όπλα.

«…είδα στο πλαϊνό μίας κούρσας (που δεν ξέρω ποιανού ήτανε) η οποία ήταν στο σπίτι της γιαγιάς μου κοντά, να έχουν αφημένα ένα καλάσνικοφ και ένα μονόκανο. Με το που τα είδα τα πήρα και το ένα μονόκανο το πέταξα σε ένα καμπινεδάκι, σε ένα παλιό σπίτι, δίπλα από το σπίτι της γιαγιάς μου ενώ πριν την πετάξω την άνοιξα και έβγαλα από μέσα ένα φυσίγγιο το οποίο πέταξα μέσα στη λεκάνη που είχε εκεί.

Το καλάσνικοφ το πέταξα παρακάτω στα σκουπίδια. Ο λόγος που το πέταξα εκεί ήταν για να μην τα ξαναβρουν και αρχίζουν να παίζουν πάλι αυτοί που παίξανε. Τα όπλα δεν ξέρω ποιανού ήτανε».

Ο 33χρονος συνεχίζει λέγοντας πως όταν ήρθε η αστυνομία όλοι άρχισαν να φεύγουν από τον χώρο.

«Ύστερα ήρθε ένας και είπε ότι έρχεται η αστυνομία στο χωριό και αρχίσανε να φεύγουν όλοι όπως και εγώ που πήγα κι ήκατσα στο σπίτι μου. Στο φευγιό βέβαια όπως ήφευγε ο …. (κατονομάζει τον πατέρα) με τον γιο του, περάσανε από τον κάδο που είχα πεταμένο το καλάσνικοφ και είδα ότι σταματήσανε και το πήρανε μαζί τους.

Σήμερα (2/11) το πρωί ήρθε η αστυνομία στο σπίτι μου και με βρήκανε εκεί όπου και τους είπα όλα αυτά που σας είπα και εδώ, δείχνοντάς τους παράλληλα και το σημείο όπου είχα πετάξει το μονόκανο το οποίο και το πήρανε μετά».

