Ολοι οι δρόμοι οδηγούν Αγρίνιο – Δείτε ζωντανά το 3ο Αγροδιατροφικό Συνέδριο «Agrown 2025»

Πολιτικοί, αυτοδιοικητικοί, ακαδημαϊκοί και αγρότες συζητούν για τις νέες προκλήσεις

31 Οκτ. 2025 10:53
Pelop News

Στο Αγρίνιο θα χτυπάει σήμερα κι αύριο η καρδιά του αγροδιατροφικού κόσμου της χώρας, καθώς εκεί θα πραγματοποιηθεί το 3ο Αγροδιατροφικό Συνέδριο κι Εκθεση «Agrown 2025», με θέμα «Η επόμενη γενιά του Αγροδιατροφικού Κλάδου».

Το φετινό συνέδριο, στο οποίο θα παραστούν υψηλές παρουσίες από την πολιτική, την αυτοδιοίκηση, την ακαδημαϊκή κοινότητα και τον αγροτικό χώρο, δίνει έμφαση στο ανθρώπινο δυναμικό, που θα αναλάβει τα ηνία του αγροδιατροφικού κλάδου, με την εξειδικευμένη γνώση, τα εργαλεία των νέων τεχνολογιών και -κυρίως- το όραμα, ώστε να οδηγήσει τον χώρο σε ένα μέλλον βιώσιμο και αειφόρο. Οι εργασίες του συνεδρίου θα επικεντρωθούν και στις πολιτικές, στις στρατηγικές, στις συνέργειες και στα χρηματοδοτικά εργαλεία, που θα υποστηρίξουν το μέλλον του κλάδου, καθώς και στα νέα διατροφικά πρότυπα και την καταναλωτική κουλτούρα τα επόμενα χρόνια, που απορρέει από τις προκλήσεις σε ένα ασταθές περιβάλλον, με παγκόσμιες κρίσεις.

Το πρόγραμμα του 3ου «Agrown» ακολουθεί την καινοτομία και θα αναπτυχθεί σε «ανοικτή συζήτηση» με τους ομιλητές-φορείς, τους νέους αγρότες και τους λεγόμενους… stake holders of the agrofuture, αποτελώντας στην ουσία κυψέλη («hub») για την ανταλλαγή γνώσης, την επικοινωνία και τη δημιουργία συνεργειών και τη διάχυση καινοτομιών και ευφυών εργαλείων που στηρίζουν την επόμενη γενιά του κλάδου.

ΔΕΙΤΕ ΖΩΝΤΑΝΑ

Το 3ο Agrown διοργανώνουν για μια ακόμη χρονιά οι εφημερίδες «Συνείδηση» και «Πελοπόννησος» και το Παρατηρητήριο Περιφερειακών Πολιτικών, με τη συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, της Περιφερειακής Ενωσης Δήμων Δυτικής Ελλάδας, του Δήμου Αγρινίου και του Πανεπιστημίου Πατρών.
