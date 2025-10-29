«Όλοι οι παππούδες παίρνουν ρούχα στα εγγόνια τους. Εγώ τι παίρνω; Ένα κεράκι και πάω και κάθομαι στο μνήμα» ΦΩΤΟ

Συγκλονίζει στον Βόλο ο παππούς του βρέφους που σκοτώθηκε στο δυστύχημα το 2023

«Όλοι οι παππούδες παίρνουν ρούχα στα εγγόνια τους. Εγώ τι παίρνω; Ένα κεράκι και πάω και κάθομαι στο μνήμα» ΦΩΤΟ
29 Οκτ. 2025 19:46
Pelop News

Μία δικαίωση και παράλληλα την παραδειγματική τιμωρία σε βάρος του οδηγού μηχανής που παρέσυρε παππού και εγγόνι, προκαλώντας τον θάνατο του βρέφους, ζητά η οικογένεια από τον Βόλο για το δυστύχημα που σημειώθηκε πριν δύο χρόνια.

Πρωτοφανής απόφαση, 15 χρόνια στο συνοδηγό για το τροχαίο που στοίχισε τη ζωή στη 37χρονη μητέρα στη Νέα Κίο

Ήταν Νοέμβριος του 2023 όταν ξαφνικά, στην οδό Ιάσονος στον Βόλο, όπου μία μηχανή με μεγάλη ταχύτητα, παρέσυρε τον ηλικιωμένο που είχε στην αγκαλιά του το 4 μηνών βρέφος, το οποίο από τη σφοδρότητα κατέληξε στο οδόστρωμα και βρήκε τραγικό θάνατο.

Στο σκαμνί κάθισε για ακόμα μία φορά ο 35χρονος οδηγός της μοιραίας μοτοσικλέτας. Η οικογένεια του βρέφους ζητά δικαίωση, καθώς σημειώνουν ότι έτρεχε με 104 χλμ./ ώρα, ενώ είχε καταναλώσει και αλκοόλ.

Τραγικό πρόσωπο στις απίστευτες εικόνες, η μητέρα του βρέφους, που είδε μπροστά στα μάτια της τον θάνατο του μωρού της. Πήγαιναν να συναντήσουν την υπόλοιπη οικογένεια σε παρακείμενο μαγαζί.

«Όλοι οι παππούδες παίρνουν ρούχα στα εγγόνια τους. Εγώ τι παίρνω; Ένα κεράκι και πάω και κάθομαι στο μνήμα» ΦΩΤΟ

Ο παππούς του παιδιού συγκλόνισε μιλώντας στο Live News: «Ο τελευταίος που το κρατούσα αγκαλιά ήμουν εγώ. Ήταν ένα αυτοκίνητο μπροστά, κοντοστάθηκε το αυτοκίνητο να περάσω και τότε βγαίνει μία μηχανή, σφίγγω το μωρό, και από εκεί δεν θυμάμαι…

Με χτύπησε, σηκώθηκα εγώ πάνω, το έψαχνα… Μετά ήμουν στα χαμένα. Εγώ έλεγα πώς και πώς να γυρίσω σπίτι να το δω. Όλοι οι παππούδες παίρνουν ρούχα στα εγγόνια τους. Εγώ τι παίρνω; Ένα κεράκι και πάω και κάθομαι στο μνήμα. Πρέπει να κρατηθώ για τον γιο μου. Ζητάω μία δίκαιη δίκη. Για μένα φταίει».

Η οικογένεια ζητά την παραδειγματική τιμωρία του αναβάτη της μηχανής, ο οποίος από την πλευρά του προβάλει τους δικούς του ισχυρισμούς.

Ο Γιάννης Μαρακάκης, δικηγόρος της οικογένειας, λέει στο Live News πως αυτό που αγανάκτησε την οικογένεια ήταν το γεγονός ότι ο οδηγός της μηχανής προσκομίστηκε στο δικαστήριο μία τεχνική έκθεση που έφερε τα στοιχεία ενός γνωστού πραγματογνώμονα, ο οποίος ωστόσο δεν γνώριζε τίποτα για την υπόθεση.

Σε αυτήν την έκθεση αναφερόταν ότι ο οδηγός δεν έτρεχε. «Επειδή επέμεινα πολύ σε αυτό το ζήτημα, ο άνθρωπος αυτός έχει κάνει δήλωση στην Εισαγγελία πως δεν έχει υπογράψει, ούτε γνωρίζει τίποτα για την υπόθεση», είπε.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
20:08 Πάτρα: Ο 17χρονος αντιμετωπίζει την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας, απολογείται την Παρασκευή
19:58 Ο Μήτογλου για τρία ακόμη χρόνια παραμένει στον Παναθηναϊκό
19:46 «Όλοι οι παππούδες παίρνουν ρούχα στα εγγόνια τους. Εγώ τι παίρνω; Ένα κεράκι και πάω και κάθομαι στο μνήμα» ΦΩΤΟ
19:37 Ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος αύριο (30/10/2025), χωρίς όμως να υπάρχουν πιθανότητες για βροχές
19:36 Το «Δέντρο των Ξωτικών» και τα Έξι Βασίλεια των Χριστουγέννων!
19:26 Σε «πρωτοφανή επίπεδα» οι καταστροφές στη Τζαμάικα, τουλάχιστον 30 νεκροί!
19:15 Σουδάν: Πτώματα χιλιάδων γυναικών και παιδιών σε αιματοβαμμένους δρόμους, απειλείται με αποσταθεροποίηση ολόκληρη η Ανατολική Αφρική
19:10 Ομόφωνα εγκρίθηκε ο νέος κανονισμός για τους κοινόχρηστους χώρους της Πάτρας – Πότε θα εφαρμοστεί
19:06 Πρωτοφανής απόφαση, 15 χρόνια στο συνοδηγό για το τροχαίο που στοίχισε τη ζωή στη 37χρονη μητέρα στη Νέα Κίο
19:02 «Απόβαση» διαμαρτυρίας στην Περιφέρεια από αγρότες της Αχαΐας
18:55 Γαλλία: Οι δύο συλληφθέντες παραδέχθηκαν «εν μέρει» τη συμμετοχή τους στη ληστεία του Λούβρου
18:48 Ν. Παπανδρέου: Ακροδεξιά Οργάνωση έλαβε μέρος στην στρατιωτική παρέλαση της Θεσσαλονίκης
18:43 Κορδός στον Peloponnisos FM: «Το όραμα μας για τις ακαδημίες της ΕΑΠ»
18:31 Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για το νέο Πεντάγωνο, τα αποκαλυπτήρια, ΒΙΝΤΕΟ
18:24 Ξέχασαν 80χρονη επιβάτιδα κρουαζιερόπλοιου σε νησί και τη βρήκαν νεκρή!
18:23 Ο προϋπολογισμός της ΕΕ για το 2026 αναδεικνύει το έλλειμμα ηγεσίας της
18:18 Γάζα: Γιατί η εκεχειρία βρίσκεται πλέον σε τεντωμένο σχοινί
18:08 Μαστεκτομή και Άμεση Αποκατάσταση: Ένα Χειρουργείο για Καλύτερη Ποιότητα Ζωής
18:04 Φοινικούντα: Τα κομμάτια του παζλ και το γεμάτο πορτοφόλι του συνεργού της διπλής δολοφονίας
18:00 Καλλιτεχνική επιμέλεια από τον Αλέξανδρο Χάχαλη στην παρουσίαση του βιβλίου της Ζαχαρούλας Παπαδάκη
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 29/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ