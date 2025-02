Ολοκληρώθηκε η τέταρτη απελευθέρωση ομήρων στη Γάζα: Η Χαμάς παρέδωσε τρεις άντρες στο Ισραήλ

Στην απελευθέρωση τριών ομήρων προχώρησε σήμερα η Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, στο πλαίσιο της συμφωνίας που έχει υπογράψει με το Ισραήλ.

Άντρες της οργάνωσης συνόδευσαν νωρίς το πρωί τον Γαλλοϊσραηλινό Όφερ Καλντερόν και τον Γιαρντέν Μπίμπας στο σημείο που περίμεναν μέλη του Ερυθρού Σταυρού, τα οποία παρέλαβαν τους δύο ομήρους. Αμφότεροι απελευθερώθηκαν μετά από 484 ημέρες κράτησης στη Γάζα, ενώ η σύζυγος και τα δύο παιδιά του 34χρονου Μπίμπας παραμένουν ακόμα υπό ομηρεία και έχουν εκφραστεί φόβοι για την κατάσταση της υγείας τους.

Οι IDF επιβεβαίωσαν πως παρέλαβαν τους ομήρους από τον Ερυθρό Σταυρό και τους μετέφεραν, μαζί με άντρες της Σιν Μπετ εκτός της Λωρίδας.

The shameful Hamas Israeli hostage parading has begun.

This is Yarden Bibas. The terrorists kidnapped him on Oct 7 from kibbutz Nir Oz with his 9 month old son – Kfir, 4 year old son – Ariel, and his wife, Shiri.

Hamas is still holding his wife and babies hostage. Cruel… pic.twitter.com/O5oJONpWwI

— Daniel Cohen (@DanielCohenTV) February 1, 2025