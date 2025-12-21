Ολυμπιάδα: Η αφιέρωση του Μακρυκώστα στον Δαρείο

Ο τεχνικός της Ολυμπιάδας Γιώργος Μακρυκώστας, που κοούτσαρε τους «πορτοκαλί» λόγω της απουσίας του Άκη Δαρείου (αντιμετωπίζει ένα μικρό θέμα υγείας), στον αγώνα με το Γαλάτσι, μετά το τέλος, τόνισε: «Η νίκη είναι αφιερωμένη στον κόουτς Δαρείο, που βρίσκεται στο νοσοκομείο.

Σήμερα μας έλειπε ένα κομμάτι του παζλ της ομάδας, όμως προσπαθήσαμε και καταφέραμε να τον βγάλουμε ασπροπρόσωπο. Συνεχίζουμε τη δουλειά καθημερινά. Καλές γιορτές σε όλους».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



