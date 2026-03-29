Oλυμπιακό ράλι: Οδηγός στούκαρε σε δέντρο! ΒΙΝΤΕΟ

Ατύχημα, ευτυχώς όμως χωρίς συνέπειες, σημειώθηκε στην ειδική διαδρομή της Φολόης στη διάρκεια του 46ου Ολυμπιακού Ράλλυ.

Ο έμπειρος οδηγός Γιάννης Παπαδημητρίου -που μέχρι εκείνη την ώρα είχε το προβάδισμα του χρόνου στην γενική- με συνοδηγό τον Χρήστο Κουζιώνη, έχασε -μετά από στροφή- τον έλεγχο του Skoda Fabia RS, προσέκρουσε με σφοδρότητα σε δέντρο με το πίσω μέρος του οχήματος, έκανε σβούρες και ακινητοποιήθηκε στη μέση της πίστας.

Ευτυχώς το πλήρωμα δεν τραυματίστηκε.

Δείτε το βίντεο από το patrisnews.gr

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



