Ολυμπιακός: Αμφίβολος ο Βεζένκοφ για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ

Μετ’ εμποδίων συνεχίζεται η προετοιμασία του Ολυμπιακός ενόψει του μεγάλου ντέρμπι με τον Παναθηναϊκός στο ΣΕΦ (6/3/2026, 21:15, Novasports Prime), για την 30ή αγωνιστική της EuroLeague.

Το σημαντικότερο ερωτηματικό αφορά τη συμμετοχή του Σάσα Βεζένκοφ, η οποία παραμένει αβέβαιη, καθώς ο Βούλγαρος φόργουορντ δεν έχει επιστρέψει ακόμη σε κανονικό ρυθμό προπονήσεων.

Ο Βεζένκοφ συνέχισε και σήμερα το ατομικό του πρόγραμμα, αφού ταλαιπωρείται από πρόβλημα στη μέση, το οποίο αποκόμισε μετά τη συμμετοχή του στο Final 8 του Κυπέλλου στην Κρήτη. Το ιατρικό επιτελείο παρακολουθεί στενά την κατάστασή του και η παρουσία του στο παρκέ θα κριθεί τις τελευταίες ώρες πριν το τζάμπολ.

Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησε και ο Τόμας Γουόκαπ. Ο έμπειρος γκαρντ προπονήθηκε μόνος του την Τετάρτη (4/3), λόγω μυϊκού σπασμού, με την κατάστασή του να μην εμπνέει ιδιαίτερη ανησυχία, αλλά να αξιολογείται καθημερινά.

Το τεχνικό επιτελείο των «ερυθρόλευκων» αναμένει την εξέλιξη των δύο περιπτώσεων, καθώς πρόκειται για κομβικούς παίκτες στο ροτέισον της ομάδας, ειδικά σε ένα παιχνίδι υψηλής έντασης και σημασίας όπως το ντέρμπι «αιωνίων».

Η αναμέτρηση της Παρασκευής αποκτά ιδιαίτερο βαθμολογικό βάρος, με τις δύο ελληνικές ομάδες να δίνουν μάχη για την καλύτερη δυνατή θέση στην τελική κατάταξη της κανονικής περιόδου της Euroleague. Ο Ολυμπιακός θέλει να εκμεταλλευτεί την έδρα του και να παρουσιαστεί πλήρης, ωστόσο τα αγωνιστικά δεδομένα θα ξεκαθαρίσουν την παραμονή του αγώνα.

Οι επόμενες προπονήσεις θα είναι καθοριστικές για τη διαθεσιμότητα των Βεζένκοφ και Γουόκαπ, με τους φιλάθλους να περιμένουν με αγωνία τις τελικές αποφάσεις.

